31 tuổi chẳng có gì ngoài hơn trăm triệu phòng thân

Bước qua tuổi 30, có người mơ mua nhà tậu xe, có người đặt mục tiêu thăng chức, phấn đấu cho sự nghiệp. Mỗi người một quan điểm, một định hướng khác nhau, nhưng ở thời điểm hiện tại - khi thị trường lao động đang khó khăn và giá nhà lại quá cao, nhiều người đồng tình: Không gì cấp bách và cần thiết hơn tiền dự phòng.

Tâm sự của cô gái trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy. Ở độ tuổi 31, chưa lập gia đình, cũng chưa có tài sản gì lớn ngoài hơn 100 triệu phòng thân - không nhiều, nhưng cũng đủ để tạm yên tâm nếu chẳng may gặp biến cố.

“Tuổi 31 của mọi người thế nào?Mình chưa có chồng, vẫn đang loay hoay với công việc, cũng không có tài sản gì cả. Trước đây bố mình luôn dặn đi làm rồi, phải cố có 100-200 triệu để phòng khi ốm đau, công việc trắc trở. Thế nên mình cũng cố gom góp, mỗi tháng tiết kiệm 1 ít, giờ cũng được 100 triệu lẻ mấy trăm ngàn rồi, chẳng nhiều nhưng cũng đỡ lo phần nào” - Cô viết.

Bức ảnh do cô đăng tải

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người đồng tình, cho rằng càng trưởng thành mới càng thấm thía tầm quan trọng của khoản tiết kiệm, dự phòng. Mình lớn thì bố mẹ cũng già hơn, ai kết hôn, sinh con rồi thì ngoài trách nhiệm báo hiếu, phụng dưỡng bố mẹ, còn phải lo cho con. Thế nên nếu không có tiền dự phòng thì lúc nào cũng bấp bênh, lo lắng lắm.

“Nhà cửa, đất đai xe cộ không dám mơ vì quá sức. Nhà mình chồng lương 10 triệu, vợ lương 12 triệu, nuôi 1 con nhở ở Hà Nội, vẫn đang phải đi thuê nhà nên cố lắm mỗi tháng cũng chỉ để được 2-3 triệu là cùng, cũng chẳng dám gọi đấy là tiết kiệm nữa vì dăm bữa con ốm, nằm viện vài hôm là cũng hao hụt nhưng ít nhất cũng không đến mức không lo nổi cho con, phải chạy vạy vay tiền đóng viện” - Một người bày tỏ.

“Mình cũng nghĩ thế, thu nhập thấp lắm thì cũng cố để dành 500-700k/tháng, coi như tự lo cho bản thân phần nào, chứ mua nhà thì chẳng dám nghĩ tới. Hồi trẻ vay tiền sửa xe, mua đồ ăn cuối tháng thì còn thấy chẳng sao, chứ ngoài 30 rồi mà vẫn thế thì quả thực muối mặt lắm” - Một người chung quan điểm.

“Tầm này chẳng biết lúc nào mất việc, nên ăn tiêu cũng phải chắt bóp lắm, có chẳng may thất nghiệp thì còn chống đỡ được vài tháng chứ không cũng chẳng biết dựa vào ai. Tuổi 32 của mình đấy” - Một người khác chia sẻ.

Tại sao cần tách bạch tiền tiết kiệm và tiền dự phòng?

Không ít người vẫn nhầm lẫn giữa “tiền tiết kiệm” và “tiền dự phòng”, cho rằng chỉ cần có một khoản dư ra mỗi tháng là đủ yên tâm. Tuy nhiên trên thực tế, hai khoản tiền này hoàn toàn khác nhau về mục đích, thời điểm sử dụng và cách quản lý.

Ảnh minh họa

Việc tách bạch rõ ràng quỹ dự phòng và tiền tiết kiệm, không chỉ giúp chúng ta kiểm soát tốt hơn tình hình tài chính cá nhân, mà còn tạo ra tâm lý an toàn, chủ động và kỷ luật trong chi tiêu.

1. Dự phòng là khoản tiền dùng lúc cấp bách

Tiền dự phòng là “phao cứu sinh” trong những tình huống bất ngờ, như mất việc, ốm đau, xe hỏng, hay những khoản chi khẩn cấp không lường trước được. Khoản tiền này không hướng đến việc sinh lời hay phục vụ mục tiêu dài hạn, mà đơn giản là để “chống sốc” tài chính.

Khi có quỹ dự phòng tương đương 3- 6 tháng chi tiêu thiết yếu, bạn sẽ có thể yên tâm duy trì cuộc sống mà không cần vay mượn hay rút tiền từ các khoản tiết kiệm phục vụ kế hoạch dài hạn.

2. Tiết kiệm nên là khoản tiền phục vụ các mục tiêu dài hạn

Trái ngược với quỹ dự phòng, tiền tiết kiệm là phần dành cho các mục tiêu rõ ràng trong tương lai: Có thể là mua nhà, đổi xe, nuôi con, nghỉ hưu,...

Nếu trộn chung với tiền dự phòng, chúng ta sẽ rất dễ mất kỷ luật tài chính, vì cứ mỗi lần gặp việc đột xuất, lại phải rút tiết kiệm ra trang trải, khiến kế hoạch dài hạn bị trì hoãn vô thời hạn.

Ngoài ra, việc duy trì quỹ tiết kiệm độc lập cũng giúp chúng ta dễ dàng lựa chọn các hình thức đầu tư phù hợp như gửi tiết kiệm có kỳ hạn, mua chứng chỉ quỹ, mua vàng,... mà không lo ảnh hưởng đến khả năng xoay xở khi gặp khó khăn bất ngờ.