Nguồn: HEINEKEN Việt Nam

Trong bối cảnh thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang phải đối mặt với các thách thức bức thiết liên quan đến sự khan hiếm nguồn nước sạch và an toàn - trong đó chỉ 37% lượng nước sẵn có được tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam; gần 60% nguồn nước mặt còn lại phụ thuộc vào các nguồn từ bên ngoài lãnh thổ - HEINEKEN Việt Nam đã chọn một hành trình bền bỉ đầy ý nghĩa: Không chỉ tiết kiệm nước trong sản xuất mà còn chủ động bù hoàn cho thiên nhiên và cộng đồng thông qua việc thiết lập dự án "Bảo tồn Nguồn nước" toàn diện và tiên phong.

Dự án này là phần cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững "Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn" của HEINEKEN Việt Nam.

Nổi bật trong dự án "Bảo tồn Nguồn nước" của HEINEKEN Việt Nam là cam kết đầu tư 30 tỷ đồng trong 4 năm (2022-2025), cùng sáng kiến về mô hình hợp tác Công-Tư giữa HEINEKEN Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF)-Việt Nam nhằm bảo tồn nguồn nước tại 3 lưu vực sông trọng điểm (Sông Hồng, Sông Đồng Nai, Sông Tiền).

2022-2025 là giai đoạn thứ 2 của toàn bộ dự án "Bảo tồn Nguồn nước" kéo dài hàng thập kỷ, bắt đầu từ năm 2012, của HEINEKEN Việt Nam.

Hành trình bền bỉ ấy không chỉ là những con số, mà còn là câu chuyện về sự kiên trì, khoa học và trách nhiệm vì một Việt Nam xanh hơn.

3 lưu vực, 1 mục tiêu: "Vì Một Việt Nam Tốt Đẹp Hơn"

Chương trình hợp tác Công-Tư được triển khai tại ba “điểm nóng” về tài nguyên nước: Vườn Quốc gia Xuân Sơn (Lưu vực sông Hồng), Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai (Lưu vực sông Đồng Nai), và Khu Bảo tồn Sinh thái Đồng Tháp Mười (Lưu vực sông Tiền).

Dự án tập trung vào ba nhóm hoạt động chính nhằm phục hồi hệ sinh thái và hỗ trợ cộng đồng.

Thứ nhất, phục hồi và bảo vệ rừng: Hơn 1.100 ha rừng cùng cây bản địa được trồng và nuôi dưỡng, tăng cường hệ rễ ở địa hình dốc, giữ ẩm, chống xói mòn, giảm bốc hơi và nâng cao chất lượng rừng.

Thứ hai, bảo tồn sinh cảnh và đa dạng sinh học: Dự án hỗ trợ thiết kế chiến lược quản lý thủy văn, chỉnh sửa cửa cống, cung cấp máy bơm di động để phòng chống cháy rừng và đảm bảo nhu cầu nước cho các sinh cảnh như rừng tràm, đồng cỏ, ao sen, hồ nước nổi. Tại Khu Bảo tồn Sinh thái Đồng Tháp Mười, việc trồng thêm rừng tràm và điều chỉnh thủy văn đã cải thiện môi trường sống cho các loài chim quý hiếm.

Đặc biệt, riêng tại lưu vực sông Tiền – khu vực nhà máy Tiền Giang nằm trong vùng khan hiếm nước – doanh nghiệp đã đạt cân bằng nước sớm 5 năm so với kế hoạch 2030, hoàn trả hơn 690 triệu lít nước/năm.

Thứ ba, nâng cao nhận thức và sinh kế cộng đồng: Các buổi tập huấn được tổ chức tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn và Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, hướng dẫn người dân thu gom, xử lý rác thải, ứng dụng vi sinh bản địa sản xuất phân hữu cơ, làm vòng tròn chuối để tiết kiệm nước và tăng năng suất. Nhân viên khu bảo tồn cũng được đào tạo nâng cao năng lực quản lý.

Về nước sạch, dự án xây mới hai bể chứa và sửa chữa hai bể cũ tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn Xuân Sơn, cung cấp nước sinh hoạt cho 50 hộ dân. Tại Đồng Nai, 937 hộ nhận hơn 2,62 triệu viên Aquatab và 20 túi trữ nước mưa 15 m³ để dùng mùa khô.

Về sinh kế, nông dân được hỗ trợ vốn vay xoay vòng 0% lãi lắp hệ thống tưới phun mưa, tiết kiệm 70% nước. Vườn Quốc gia Xuân Sơn còn được hỗ trợ đăng ký OCOP cho chè Shan Tuyết, tạo nguồn thu bền vững cho bảo tồn.