30 năm Acecook Việt Nam: Câu chuyện ẩm thực và niềm hạnh phúc "xây" từ thương hiệu

Những gói mì bình dị theo năm tháng đã trở thành một phần trong văn hóa ẩm thực, là câu chuyện về niềm vui, hạnh phúc, sự sẻ chia. Và trong đó, có sự hiện diện của Acecook - một thương hiệu gắn bó với người Việt qua 30 năm không chỉ bằng hương vị thân quen, mà còn bằng một hành trình xây hạnh phúc bằng ẩm thực.

Mì ăn liền - cầu nối của ký ức

Nhắc đến "mì gói" hay mì ăn liền, là nhắc đến những điểm giao nhau của bao ký ức thời gian: bữa ăn gấp gáp giữa guồng quay công việc, phút ấm áp, yêu thương bên tô mì mẹ nấu, hay cả những chuyến đi xa "chill" cùng bạn bè cùng ăn mì ngắm hoàng hôn những tháng ngày thanh xuân "góp mì ăn chung" đầy tiếng cười của đời sống sinh viên.

Còn với bao thế hệ du học sinh Việt Nam, mang theo "trên hành trình chinh phục những giấc mơ lớn" còn là những chiếc vali gói gém hương vị quê hương - mì Hảo Hảo. Chỉ cần úp một tô mì nóng ấm, hương thơm đặc trưng lan tỏa, vị chua chua cay cay len lỏi trong vị giác là như được "vỗ về" cảm xúc xa nhà.

Hương vị tôm chua cay quen thuộc của mì Hảo Hảo đã vỗ về cảm xúc xa nhà của bao thế hệ du học sinh Việt Nam. Nguồn: Nhat Lee

Món ăn ngon mang chúng ta lại gần nhau bằng hương vị, gắn kết chúng ta bằng kỷ niệm thân thương. Và Acecook Việt Nam đã thành công khi chọn cách xây dựng kết nối với người dùng thông qua trải nghiệm và ký ức – một hành trình mà ai cũng có thể tìm thấy mình trong đó.

Ẩm thực là hạnh phúc – thương hiệu là người kể chuyện

Suốt 30 năm, từ ngày bán hàng đầu tiên (7/7/1995), Acecook Việt Nam đã theo đuổi sứ mệnh "cống hiến cho xã hội thông qua ẩm thực". Mỗi sản phẩm là một "tuyên ngôn hạnh phúc" đầy cảm xúc, đi từ sự an tâm trong bữa ăn gia đình cho đến các giá trị tích cực cho cộng đồng và một môi trường làm việc nuôi dưỡng niềm vui lao động cho nhân viên.

Cũng như nhà tâm lý học Shira Gabriel từng nói về "comfort food" – món ăn giúp kết nối chúng ta với ký ức. Món ăn ngon có thể tạo nên năng lượng hạnh phúc, đây cũng chính là điều mà Acecook luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng trong suốt hành trình 30 năm qua.

Với Acecook, ăn nhanh không đồng nghĩa với ăn vội – mà phải ngon, tiện lợi tối ưu, an toàn và đáng tin cậy, dinh dưỡng cho sức khỏe, và cảm xúc.

Không dừng lại ở mì ăn liền truyền thống, Acecook đã tiên phong mở rộng danh mục sản phẩm để phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Với hơn 100 hương vị, trải dài từ mì, phở, bún, miến, hủ tiếu đến cháo, viên canh, gia vị, Acecook phục vụ mọi độ tuổi, vùng miền và nhịp sống.

Acecook ngày càng có nhiều sản phẩm đa dạng để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Nguồn: Báo Tuổi trẻ.

Cứ thế, Acecook đã đi vào trái tim người Việt như một phần của ký ức 30 năm qua, không đơn thuần là một thương hiệu mì ăn liền, mà còn là câu chuyện xây hạnh phúc bằng ẩm thực. Từ gói mì đầu tiên đến những sản phẩm đa dạng hôm nay, từ nhà kho nhỏ đến chuỗi nhà máy hiện đại, đều là những mảnh ghép giúp định nên văn hóa ẩm thực hiện đại – nhanh, tiện nhưng vẫn trọn vị, đơn giản nhưng giàu cảm xúc.

Những buổi học khuya với tô mì Siukay hít hà, những lần đi làm về muộn chỉ kịp úp vội gói mì Hảo Hảo Big, những chuyến du lịch mang theo mì ly Modern như bạn đồng hành… Tất cả đã tạo nên sự kết nối sâu sắc giúp thương hiệu lớn mạnh.

Đổi mới để nâng tầm hạnh phúc

Sáng tạo liên tục và nhạy bén với xu hướng sống lành mạnh, Acecook còn phát triển các dòng sản phẩm hiện đại như Mì Siukay phô mai tan chảy, Dalago mì rau củ Đà Lạt hay Hảo Hảo bổ sung canxi… Đồng thời, Acecook vẫn gìn giữ bản sắc như một giá trị nền tảng qua việc hợp tác giữa sản phẩm "Phở Đệ Nhất" cùng nhà hàng "Phở Khôi Hói" – đại diện Michelin Guide tại Hà Nội, tái hiện hương vị phở lõi bò gầu giòn – cho phép người dùng thưởng thức đặc sản địa phương dù ở bất cứ đâu.

Năm 2025 – kỷ niệm 30 năm ngày bán hàng đầu tiên, cũng là khởi điểm cho hành trình mang hương vị Việt chinh phục thế giới của Acecook với những giá trị bản sắc được gìn giữ trong những sản phẩm ăn liền thơm ngon, an toàn, tiện lợi, sức khỏe và cảm xúc.

Trọng tâm trong chiến lược vươn ra biển lớn của Acecook là thương hiệu quốc tế Hảo Hảo, các sản phẩm vệ tinh tiếp cận đúng thị hiếu người dùng, đơn cử như mì ly Ippin, phở tô Hello với hương vị thuần Á; Siukay theo xu hướng mì cay Hàn Quốc. Với tinh thần "Cook Happiness Through Innovation", mỗi sản phẩm của Acecook đều mang thông điệp của sự tận tâm, sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng kiến tạo giá trị bền vững để viết tiếp câu chuyện: "Acecook không chỉ nấu mì mà nấu hạnh phúc mỗi ngày".

Acecook Việt Nam công bố chiến lược "Cook Happiness Through Innovation - Đổi mới nâng tầm hạnh phúc" nhân dịp kỷ niệm 30 năm.