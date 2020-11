3 xu hướng quần jeans sẽ bùng nổ trong thời gian tới, chị em nên sắm hết để xua tan nỗi lo mặc xấu

Quần jeans thì mùa nào, năm nào cũng mốt nhờ sự trẻ trung, bụi bặm và dễ mặc dễ đẹp nhưng trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó, sẽ có những kiểu quần jeans nổi lên như một hiện tượng, giúp người mặc càng thêm sành điệu. Và để nắm bắt được xu hướng quần jeans khi năm 2020 sắp qua, năm 2021 đang đến gần, chị em hãy nghe theo các BTV thời trang của Who What Wear mà sắm 3 kiểu quần jeans dưới đây; đảm bảo phong cách của chị em trong thời gian tới sẽ bước lên một tầm cao khác.



1. Quần jeans ống thuốc lá

Trao đổi với BTV Elinor Block của chuyên trang Who What Wear, giám đốc thiết kế Haejun Park đến từ thương hiệu đồ denim 7 for All Mankind cho hay: "Trong năm 2021, chúng tôi tin rằng những chiếc quần ống đứng, ôm vừa cơ thể sẽ là sản phẩm chiến lược của hãng".

Quả thực, ngay từ mùa Xuân/Hè năm 2020, những chiếc quần jeans dáng thuốc lá - kiểu quần có độ ôm vừa phải chứ không bó chẽn như quần skinny jeans đã xuất hiện khá nhiều trong những tấm hình street style của dân sành điệu. Điều đó đủ chứng minh, kiểu quần jeans dễ mặc, hack chân thần sầu này trước hết là một sản phẩm đáng đầu tư ở hiện tại. Và trong tương lai gần, cụ thể là vào năm 2021, quần jeans ống thuốc lá sẽ càng giúp phong cách của bạn gia tăng độ sành điệu, đã sắm nhiều là không phải hối hận.

Gợi ý nơi mua: Dear Jose

2. Quần jeans xanh sáng

Quần jeans thì cũng có biết bao phiên bản màu sắc, nào là jeans đen, trắng rồi màu be… nhưng có lẽ kinh điển nhất vẫn luôn là những chiếc quần jeans xanh. Để tăng thêm hiệu ứng hack tuổi cho tổng thể trang phục, BTV Elinor Block gợi ý bạn nên diện những chiếc quần jeans xanh sáng. Kết hợp item này với những kiểu áo mang gam màu nhã nhặn như: trắng, be hay màu ghi xám, xanh navy… bạn không chỉ có được tổng thể trang phục trẻ trung mà còn rất trang nhã, thanh lịch nữa.

Gợi ý nơi mua: Rubies

3. Quần jeans ống rộng

Quần jeans ống rộng vẫn chưa hề hụt hơi trên dòng chảy xu hướng. Tức là nếu bạn tích cực bổ sung cho tủ đồ quần jeans ống rộng trong thời gian tới, bạn sẽ thừa sức mặc đẹp và sành điệu trong cả năm 2021, thậm chí là sang năm sau nữa. Quần jeans ống rộng có quá nhiều ưu điểm, item này che giấu khuyết điểm đôi chân tốt, tạo hiệu ứng kéo chân dài, mang đến sự thoải mái, phóng khoáng nhưng vẫn thanh lịch cho người diện. Tóm lại, cứ rút hầu bao cho quần jeans ống rộng thì bạn chỉ "lời" chứ không thiệt chút nào.

Gợi ý nơi mua: Mono Talk

Nguồn: W.W.W

Ảnh: Internet