3 vị phi tần có cái chết kỳ lạ nhất lịch sử nhà Thanh: Ai cũng có lý do qua đời, chỉ riêng một người bí ẩn "bốc hơi"

Thời phong kiến, được bầu bạn cùng bậc đế vương là niềm vinh quang mà mỗi cô gái, mỗi gia tộc đều ao ước. Chẳng thế mà nhiều người đều đâm đầu vào cung, dành cả đời để đấu tranh sinh tồn hòng có được sự sủng ái cũng như đãi ngộ không phải ai cũng có được. Tuy nhiên thế sự vô thương, có đôi khi chưa kịp hưởng vinh hoa phú quý, các vị phi tần đã chết bất đắc kì tử một cách kì lạ như ba vị phi tần dưới đây.



1. Thành tần Nữu Hỗ Lộc thị: Bị chết đuối

Thành tần Nữu Hỗ Lộc thị xuất thân cao quý, ông cố của bà là con trai thứ năm của Át Tất Long, là cháu trai của Ngạch Diệc Đô. Tuy nhiên do nhiều biến cố, đến thời của bà về cơ bản gia thế đã suy giảm rất nhiều.

Nữu Hỗ Lộc thị là con gái của Nhị đẳng Thị vệ kiêm Tá lĩnh Mục Khắc Đăng. Năm Càn Long thứ 22, bà nhập cung thông qua tuyển tú, được phong làm Lan Quý nhân. Do dung mạo cũng khá bình thường, Lan Quý nhân không được Càn Long sủng ái mấy. Bà làm quý nhân gần 20 năm mới được Càn Long cho thăng lên Thành tần, trở thành chủ vị của một cung.

Tuy nhiên đến năm Càn Long thứ 49, trong lần hồi cung sau chuyến đi Nam tuần thứ sáu cùng Càn Long, Thành tần xui xẻo bị ngã xuống sông chết đuối. Theo ghi chép, bà trượt chân ngã xuống một hồi lâu mà không ai hay biết nên lúc được vớt lên đã không còn hơi thở. Đường đường là phi tần của đế vương thế mà lại bỏ mạng oan uổng như vậy!

2. Thường tần Hách Xá Lý thị: Bị đột tử do sợ hãi

Thường tần xuất thân Hách Xá Lý thị, là phi tần của Đạo Quang đế. Dân tình khi ấy đồn rằng bà có một sở thích đó là đam mê tắm rửa. Vậy nên những lúc theo hầu hoàng đế đến Viên Minh Viên, bà sẽ trú lại tại đây để tắm cho thỏa thích. Sau khi Hàm Phong kế vị, bà được tôn làm Hoàng khảo Thường tần.

Năm Hàm Phong thứ 10, Liên quân Anh Pháp tấn công Bắc Kinh, Hàm Phong dắt díu phi tần, hoàng tử và các đại thần trốn chạy khỏi Tử Cấm Thanh. Tuy nhiên lúc đó Thường tần Hách Xá Lý thị bị kẹt lại ở Viên Minh Viên. Có lẽ do quanh năm chỉ ở trong cung, chứng kiến độ tàn ác của quân xâm lược, Thường tần vì kinh hãi quá độ mà đột tử.

3. An tần Lý thị - bốc hơi khỏi nhân gian

Trong bộ phim "Chân Hoàn truyện", Ung Chính có một phi tần tên là An tần để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Trên thực tế trong lịch sử, Khang Hi đế cũng có một An tần nổi tiếng vì cuộc đời nhiều bí ẩn.

An tần Lý thị xuất thân từ Hán quân Chính Lam kỳ. Khoảng năm Khang Hi thứ 10, Lý thị thông qua tuyển tú trở thành thứ phi của Khang Hi đế. Lý thị có nhan sắc hơn người, tính tình dịu dàng, ngay sau khi vào cung đã rất được Khang Hi sủng ái. Năm Khang Hi đế đại phong hậu cung lần đầu tiên, bà được phong làm An tần, đứng vị trí đầu tiên trong cả thảy 7 người được sách phong làm tần.

Tuy nhiên từ sau lần ấy, ghi chép về An tần Lý thị dường như bốc hơi hoàn toàn khỏi lịch sử. Thậm chí thời gian qua đời, nơi chôn của bà đều không được ghi lại. Điều này khiến hậu thế rất khó lý giải bởi dựa theo ghi chép những năm đầu đời chứng tỏ bà cũng được Khang Hi quan tâm khá nhiều.

Bà bị xử tử hay chết do cung đấu, bị giáng vị hay đuổi khỏi cung? Không một ai biết được, An tần Lý thị cứ thế biến mất như một vị khách qua đường trong Tử Cấm Thành.

(Nguồn: Sohu, 163)