3 thứ tuyệt đối KHÔNG đặt trên nóc tủ lạnh!

Trong mỗi gia đình, nhiều thói quen nhỏ tưởng như vô hại lại âm thầm ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị. Chỉ đến khi sự cố xảy ra, chúng ta mới giật mình nhận ra vấn đề nằm ở những chi tiết rất bình thường.

Một tối thứ Sáu, khi chuẩn bị nấu ăn, tôi nghe tiếng “choang!” trong bếp. Chiếc chai thủy tinh đựng nước tương rơi từ nóc tủ lạnh xuống, vỡ tung tóe. Đây đã là món đồ thứ ba trong tháng “hi sinh” theo cách tương tự.

Ông nhà tôi lắc đầu: “Nói hoài rồi, đừng chất đồ lên đó nữa”. Và thực ra, cách đây không lâu, anh thợ vệ sinh máy lạnh cũng nhìn nóc tủ nhà tôi một lúc rồi nhẹ nhàng nhắc: “Nóc tủ lạnh làm việc còn vất vả hơn chị nghĩ đấy”. Anh thợ đặt chiếc máy đo nhiệt lên mặt trên tủ lạnh. Con số hiển thị cao hơn nhiệt độ phòng gần 6 độ C.

“Thông thường, phần nóc phải thoáng thì tủ mới tản nhiệt tốt. Giờ chỗ này nóng lên như vậy nghĩa là máy nén không thoát nhiệt được, giống như người sốt mà bị quấn chăn dày”, anh giải thích.

Nhìn theo tay anh, tôi mới nhận ra chiếc bình cắm hoa, mấy hũ thủy tinh và đủ loại chai lọ đã dần dịch chuyển do rung nhẹ mỗi khi tủ hoạt động.

3 nhóm đồ tuyệt đối không nên để trên nóc tủ lạnh

- Đồ dễ vỡ: Chiếc hũ trà con gái mang từ Cảnh Đức Trấn về được tôi đặt trên nóc tủ như một món trang trí. Nhưng sau hai năm, đáy hũ đã mòn nhẹ vì rung lắc. “Tủ lạnh rung rất nhỏ nhưng lặp lại hàng chục nghìn lần mỗi ngày. Đồ thủy tinh hay gốm sứ để lâu kiểu gì cũng trượt hoặc nứt”, anh thợ nói. Kể từ đó, tôi chuyển toàn bộ đồ dễ vỡ vào tủ trưng bày. Vừa an toàn vừa đẹp mắt hơn.

- Đồ nặng: Chồng tôi hay đặt túi gạo mới mua, chai dầu ăn loại lớn lên nóc tủ lạnh cho tiện. Một hôm lau dọn, tôi thấy mặt tủ có dấu lõm. Anh thợ từng nhắc: “Tủ lạnh không được thiết kế để chịu lực. Đặt nặng lâu ngày sẽ làm biến dạng khung và ảnh hưởng máy nén”. Chúng tôi sắp lại nhà kho, dành riêng một kệ để đặt gạo và đồ khô. Từ đó, tiếng “rè rè” của tủ cũng giảm hẳn.

- Đồ nhỏ lặt vặt: Điều khiển TV, kính lão, chìa khóa dự phòng… thường xuyên biến mất vì bị để tạm trên nóc tủ. Một lần, chùm chìa khóa rơi vào khe tản nhiệt phía sau, khiến tủ nóng quá mức rồi tự ngắt điện. Thực phẩm trong ngăn mát tan chảy hết. “Những thứ nhỏ xíu này gây sự cố nhiều hơn chị tưởng”, anh thợ vừa dọn vừa lắc đầu. Từ ngày gắn vài hộp đựng gắn nam châm ở hông tủ, mọi thứ gọn gàng hẳn.

Khi thay đổi thói quen, hiệu quả thấy rõ

Sau một tháng bỏ trống nóc tủ lạnh, tôi nhận ra nhiều thay đổi:

- Hóa đơn điện giảm hơn 20 nghìn đồng.

- Tiếng động khi tủ hoạt động nhỏ và đều hơn.

- Gian bếp nhìn sạch sẽ, sáng hơn thấy rõ.

Con gái về chơi còn nhận xét: “Mẹ dọn lại bếp à? Trông thoáng hơn nhiều”. Tôi chỉ cười và chỉ vào nóc tủ, giờ đã trống hoàn toàn.

Hiện trên nóc tủ nhà tôi chỉ đặt một chiếc nhiệt ẩm kế nhỏ. Không chỉ để theo dõi tủ hoạt động ổn định, mà còn nhắc tôi nhớ rằng đôi khi, sự gọn gàng và an toàn đến từ những thay đổi nhỏ nhưng đúng chỗ.

