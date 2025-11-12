3 thói quen dưỡng da của Dương Tử: bí quyết để làn da luôn căng bóng, tươi trẻ

1. Dưỡng ẩm thật đầy và đều đặn

Dương Tử luôn tin rằng một làn da khỏe bắt đầu từ việc cấp ẩm đủ. Mỗi sáng và tối, cô đều cẩn thận bôi kem dưỡng để da được "uống nước" trọn vẹn, không bỏ qua vùng cổ hay khóe mũi. nơi dễ bị khô mà nhiều người hay quên. Thay vì thay đổi sản phẩm liên tục, Dương Tử chỉ chọn một loại dưỡng ẩm phù hợp và gắn bó lâu dài. Với cô, bí quyết không nằm ở giá tiền, mà ở sự kiên trì.

2. Thư giãn da bằng mặt nạ và hơi nước

Sau những ngày quay phim dài, Dương Tử thường dành ít nhất 15–20 phút để "hồi sức" cho làn da. Cô có thói quen đắp mặt nạ hai lần mỗi ngày, buổi sáng giúp cấp ẩm nhanh, buổi tối giúp làm dịu da sau ánh đèn trường quay. Ngoài ra, cô còn thường xuyên xông hơi nhẹ hoặc ngâm chân để thư giãn, cải thiện lưu thông máu, giúp da hồng hào tự nhiên mà không cần makeup. Với Dương Tử, đó là khoảnh khắc kết nối với chính mình sau cả ngày bận rộn.

3. Giữ cân bằng da – bước nhỏ nhưng quan trọng

Một thói quen ít ai biết là Dương Tử không bao giờ bỏ qua bước cân bằng da sau khi rửa mặt. Cô cho rằng đây là "bước đệm" giúp da hấp thu tốt hơn các dưỡng chất phía sau. Cô luôn nhẹ nhàng vỗ tinh chất hoặc nước hoa hồng bằng tay, thay vì dùng bông tẩy trang, để da được cảm nhận trọn vẹn độ ẩm và hơi ấm từ lòng bàn tay. Chính sự tỉ mỉ ấy giúp làn da của cô luôn trong trạng thái cân bằng và rạng rỡ.

Dương Tử từng chia sẻ: "Tôi không tin vào phép màu tức thì, chỉ tin vào sự kiên trì mỗi ngày". Không cần quá nhiều sản phẩm hay quy trình phức tạp, chỉ cần 3 bước nhỏ: dưỡng ẩm – thư giãn – cân bằng, bạn đã có thể bắt đầu hành trình chạm đến làn da khỏe như cô ấy.

Lễ hội sale sắp kết thúc – nếu đang tìm kiếm động lực để chăm da đều đặn hơn, thì hãy bắt đầu ngay từ tối nay, như cách Dương Tử vẫn làm mỗi ngày.

