3 thành phần được ví như "phép màu" hồi sinh làn da bị nám, tàn nhang: Chị em ngoài 30 tuổi da đang lão hóa cần tìm hiểu ngay còn kịp

Nám da, tàn nhang là một trong những dấu hiệu đầu tiên của làn da bước vào tuổi lão hóa. Những tác động như ánh nắng mặt trời, khói bụi, hay ánh sáng xanh đều ảnh hưởng tới da mặt, theo thời gian làn da có xu hướng bị bào mòn và bắt đầu hình thành các dấu vết của nám da. Đó là tác động ngoại sinh. bên cạnh đó nám da chỉ xuất hiện ở phụ nữ từ 30 tuổi trở lên. Theo lý giải từ các chuyên gia, da mặt bị lão hóa có thể khiến quá trình sản sinh melanin bị mất kiểm soát và rối loạn dẫn đến sự xuất hiện của các mảng và đốm nâu ở má, cằm và mũi.

Vậy nên bước vào tuổi lão hóa chị em không thể thiếu những sản phẩm có khá năng dưỡng trắng, làm sáng và cải thiện vấn đề thâm nám trên da. Ngoài việc bôi kem chống nắng đều đặn hàng ngày, chị em cần hiểu rõ đâu là thành phần chủ chốt trong quá trình trị nám cho làn da của mình.

1. Vitamin C

Vitamin C có đặc tính chống oxy hóa rất mạnh, có thể kiềm chế các gốc tự do, chống lại các gốc tự do một cách hiệu quả, chống oxy hóa và chống lão hóa, thúc đẩy sản xuất collagen, đồng thời làm dịu da và giảm viêm.

Tác dụng vi diệu nhất của Vitamin C là làm đều màu da và làm trắng. Đặc biệt, theo nhiều nghiên cứu cho thấy Vitamin C có khả năng ngăn chặn sự hình thành và ức chế hoạt động của các hắc sắc tố melamin gây nám da.

Thật sự mà nói, Vitamin C không phải là một thành phần hiếm có khó tìm hay là dẫn xuất khó nhằn phúc tạp, nhưng không thể thiếu đối với một làn da đang lão hóa. Bất kỳ chị em nào đến tuổi cũng càn sở hữu trong tay một dòng Vitamin C phù hợp với làn da của mình. Chỉ cần dùng đều đặn sáng - tối (Sáng dùng trước bước chống nắng) thì chỉ sau 2 tuần làn da có sự chuyển biến tích cực, hồi sinh sáng mịn đầu màu mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

2. Niacinamide

Niacinamide là một dẫn xuất của Vitamin B3, loại vitamin rất quan trọng trong việc hồi phục các vấn đề về viêm do mụn, da sạm màu, da lão hóa và mất nước…. Có thể nói, Niacinamide khá đa năng trong việc phục hồi và sửa chưa làn da xuống cấp, đặc biệt hiệu quả trong việc trẻ hóa làn da, vài năm trở lại đây Niacinamide là một trong những thành phần chủ chốt hồi sinh tái tạo làn da cho các chị em tuổi ngoài 30.

Nhờ trọng lượng phân tử rất nhỏ và có thể nhanh chóng thẩm thấu qua lớp sừng và thâm nhập vào lớp đáy của da, Niacinamide ngăn chặn sự truyền dẫn của melanin , ức chế sự hình thành hắc tố thâm nám trên da và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, nhờ vậy tế bào da mới phát triển nhanh hơn, làn da trắng mịn hồng hào hơn chỉ sau vài tuần sử dụng.

Ngoài khả năng làm đều màu da, Niacinamide còn giúp tăng sinh ceramide, collagen, củng cố lại hàng rào và cung cấp độ ẩm kịp thời cho làn da. Da đủ ẩm sẽ không bị khô ráp, không xuất hiện nếp nhăn, vết chân chim... nhờ vậy mà làn da cũng mịn màng, căng bóng hơn nhờ thành phần vi diệu này.

Thêm một điểm cộng cho Niacinamide chính là sự lành tính với làn da, mức độ ổn định trước tác động của môi trường ngoài cao hơn so với các chất chống lão hóa đình đám như Vitamin C hay Retinol và các dẫn chất của Vitamin A.

3. Arbutin

Arbutin có nguồn gốc từ thực vật, nằm trong các loại trái cây, dạng bột tinh thể màu trắng, hòa tan trong nước, độ pH 3.5 - 6.5. Arbutin gây ức chế quá trình oxy hóa của L-tyrosine được xúc tác bởi men tyrosinase và chống lại các hoạt động liên kết trong tyrosinase.

Chức năng chủ chốt của Arbutin là "ức chế sự sản sinh hắc tố trên da", các vết nám đã hình thành chỉ có thể ngăn ngừa thâm chứ không thể trực tiếp làm sáng chúng. Nhưng vì Arbutin ức chế sự hình thành của melanin, và có thể giúp da chuyển hóa chất sừng lão hóa, tạo ra tác dụng làm trắng da, nhờ vậy mà các vết nám mờ dần trên da. Hoạt chất này còn giúp làm đều màu các vùng da loang lổ, trị tàn nhang, từ nông đến sâu.

Chính vì vậy Arbutin trở thành hoạt chất được sử dụng rộng rãi trong các dòng dưỡng trắng da và không thể thiếu khi tham gia điều trị nám da, tàn nhang hoặc đốm nâu, thậm chí còn là "thần dược kích trắng" đối với làn da đang bị nám.

Nguồn: Ettoday