3 thai phụ tìm cách vượt biên qua Trung Quốc để bán bào thai

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn cùng Tổ chức trẻ em Rồng Xanh bàn giao 3 người phụ nữ vượt biên qua Trung Quốc bán bào thai về cho gia đình.

Ba thai phụ cùng trú tại huyện miền núi Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) gồm Moong Thị S (26 tuổi) mang thai 9 tháng, Ven Mẹ T (33 tuổi) mang thai 7 tháng và Lữ Thị N (18 tuổi) mang thai 5 tháng.

Theo điều tra, do hoàn cảnh khó khăn nên 3 thai phụ này đã tìm cách móc nối với các đối tượng ở bên kia biên giới để tìm đường sang Trung Quốc, đợi ngày sinh rồi bán đi đứa con của mình.

Khi biết mình mang thai cũng là lúc Moong Thị S. bị người yêu chối bỏ trách nhiệm, cao chạy xa bay. Gần tới ngày sinh nở, thai phụ này liên hệ để tìm cách bán đi đứa con gần sinh của mình.

Ven Mẹ T. đã có chồng và một người con. 4 tháng trước, khi T. mang thai được 3 tháng thì chồng không may qua đời vì bệnh hiểm nghèo.

T. khai tại cơ quan chức năng rằng chồng mất, sợ không có khả năng nuôi con nên đã nảy sinh ý định tìm cách qua Trung Quốc đẻ rồi bán con.

18 tuổi, Lữ Thị N. có thai với bạn trai nhưng bị gia đình ngăn cản, không cho cưới. Không thuyết phục được gia đình, N. quyết định qua Trung Quốc đẻ rồi bán con.

Cuối tháng 3/2021, 3 thai phụ này đã di chuyển bằng 3 chuyến xe khác nhau để tìm cách vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Đến đầu tháng 4/2021, cả ba gặp nhau tại một địa điểm ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) để chuẩn bị đi sâu vào nội địa chờ sinh rồi bán con thì bị cơ quan chức năng sở tại phát hiện, bắt giữ.

Sau khi hoàn thành thời gian cách ly phòng dịch, 3 thai phụ này đã được bàn giao cho phía Việt Nam.