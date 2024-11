"Sex and the City" là một bộ phim truyền hình hài kịch lãng mạn của Mỹ được phát sóng lần đầu tiên năm 1998. Nội dung phim kể về cuộc sống của bốn người phụ nữ sống ở thành phố New York và những câu chuyện liên quan đến tình yêu, tình bạn của họ ở thành phố này.

Bộ phim gồm 6 mùa với 94 tập phim và kết thúc vào năm 2004. Với nội dung khá gần gũi, “Sex and the City” đã được khán giả nồng nhiệt đón nhận.

Song song với sự thành công của bộ phim, dàn diễn viên chính và phụ trong “Sex and the City” cũng nhận được sự chú ý từ công chúng nhờ diễn xuất tự nhiên và vẻ ngoài thu hút. Trong đó, 3 nữ diễn viên là Kristin Davis (59 tuổi, thủ vai Charlotte York), Elizabeth Banks (50 tuổi, thủ vai Catherine) và Kat Dennings (38 tuổi, thủ vai Jenny Brier) được khán giả quan tâm vì có vẻ ngoài xinh đẹp cùng thân hình gợi cảm và quyến rũ.

Đáng nói, sau hơn 20 năm kể từ khi “Sex and the City” được phát sóng, 3 sao phim “Sex and the City” vẫn khiến người hâm mộ ấn tượng vì duy trì được sự trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn.

Kristin Davis đảm nhận một trong những vai diễn chính trong "Sex and the City". (Ảnh: Architectural Digest)

Hoạt động giúp 3 sao phim “Sex and the City” giữ dáng

Trong các bài phỏng vấn cá nhân, 3 nữ diễn viên đều tiết lộ rằng để duy trì được vóc dáng, họ đã áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên. Theo đó, cả Kristin, Elizabeth và Kat đều thường xuyên tham gia 1 hoạt động thể chất để tăng cường sức khỏe và cải thiện vóc dáng. Hoạt động đó là đi bộ.

Chia sẻ với Tạp chí The List, Kristin nói: “Tôi luôn đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu. Nơi tôi sống là một địa điểm lý tưởng để đi bộ. Do đó, tôi thường dắt những chú chó của mình ra ngoài để đi dạo”.

Diễn viên Kristin Davis tiết lộ đi bộ giúp cô cải thiện sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. (Ảnh: Us Weekly, Page Six)

Kristin tiết lộ thói quen đi dạo này không chỉ giúp cô cải thiện sức khỏe thể chất mà còn có lợi cho sức khỏe tinh thần, giúp cô cảm thấy tích cực hơn.

Tương tự, Elizabeth Banks cũng từng chia sẻ với trang Celeb Well rằng cô rất thích đi bộ. “Tôi sống ở Los Angeles, nơi thích hợp để đi bộ đường dài. Tôi thường đi bộ khoảng 1 tiếng cùng chồng và không đem theo các con”, Elizabeth nói.

Elizabeth Banks từng chia sẻ với trang Celeb Well rằng cô rất thích đi bộ. (Ảnh: The Boston Globe)

Kat Dennings cũng là một người thích đi bộ. Nữ diễn viên cho biết cô thường ra ngoài đi bộ vào những lúc rảnh rỗi.

Đi bộ có lợi cho sức khỏe

Các nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng đi bộ là hoạt động tuyệt vời để cải thiện và duy trì sức khỏe tổng thể. Theo đó, 30 phút đi bộ mỗi ngày có thể giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện xương khớp, giảm mỡ thừa và tăng cơ hiệu quả. Đi bộ thường xuyên cũng giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý như bệnh tim, tiểu đường loại 2, loãng xương và một số loại ung thư.

Không giống như một số hình thức tập thể dục khác, đi bộ là hoạt động hoàn toàn miễn phí và không đòi hỏi bất kỳ thiết bị hỗ trợ hoặc phương thức đào tạo đặc biệt. Mọi người hoàn toàn có thể đi bộ vào bất cứ thời điểm nào trong ngày như một cách tập luyện thể dục.

Kat Dennings cho biết cô thường đi bộ vào những lúc rảnh rỗi. (Ảnh: IMDB)

1. Đi bộ giúp đốt cháy calo, hỗ trợ giảm cân, giữ dáng

Bác sĩ Keri Peterson, làm việc ở New York, Mỹ chia sẻ với tạp chí Women's Health rằng đi bộ 30 phút/ngày có thể giúp mọi người giảm cân hiệu quả. Theo chuyên gia Peterson, đi bộ với tốc độ nhanh sẽ huy động các nhóm cơ trên toàn cơ thể và giúp đốt cháy calo hiệu quả, từ đó hỗ trợ mọi người giảm cân, giữ dáng.

2. Đi bộ cải thiện sức khỏe tim mạch

Đi bộ giúp tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách tăng nhịp tim và cải thiện lưu thông máu, có thể giúp hạ huyết áp và phòng ngừa bệnh tim mạch hiệu quả.

Một nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí của Học viện Tim mạch Hoa Kỳ đã phân tích dữ liệu của hơn 90.000 người và chỉ ra rằng đi bộ ít nhất 40 phút/ngày và đi bộ 2-3 lần/tuần có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh suy tim ở phụ nữ sau mãn kinh.

Diễn viên Elizabeth Banks sở hữu vóc dáng thon gọn ở tuổi 50. (Ảnh: ODDA Magazine)

3. Đi bộ giúp hạ đường huyết

Đi bộ cường độ nhẹ có thể cải thiện lượng đường trong máu sau khi ăn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng đi bộ cường độ thấp, ngay cả trong vài phút, sau khi ăn có thể cải thiện đáng kể lượng đường trong máu so với đứng hoặc ngồi tại chỗ sau bữa ăn.

4. Cải thiện sức khỏe xương khớp

Đi bộ cũng là một trong những hoạt động giúp tăng mật độ của xương và ngăn ngừa các tình trạng như loãng xương. Ngoài ra, đi bộ đường dài cũng là cơ hội để mọi người tiếp xúc với thiên nhiên, với ánh mặt trời và hấp thụ vitamin D từ ánh nắng mặt trời. Điều này có lợi cho quá trình hấp thụ canxi của cơ thể, từ đó xây dựng và duy trì xương chắc khỏe.

Diễn viên Kat Dennings tự tin khoe vóc dáng nóng bỏng tại sự kiện. (Ảnh: Glamour, Daily Mail)

5. Đi bộ tốt cho sức khỏe tinh thần

Bác sĩ y khoa David Heber, làm việc tại Mỹ cho biết, đi bộ ngoài trời kết hợp với ngắm cảnh thiên nhiên thường xuyên giúp thư giãn trí óc, đặc biệt là khi đi bộ cùng người thân và bạn bè do mọi người có thời gian để trò chuyện, trao đổi cùng nhau, từ đó giúp gia tăng mức độ hạnh phúc của mọi người.