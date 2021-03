3 sản phẩm kiềm dầu và trị thâm mụn cực nhanh, giá chỉ khoảng 300k được beauty blogger khuyên chị em nên dùng

Những vết thâm sau mụn thật sự là vấn đề, nó còn dai dẳng hơn cả những vết mụn trứng cá trên da. Mụn trứng cá chỉ vài ngày là khỏi nhưng vết thâm đeo bám sau đó lại là chuỗi ngày tính bằng tuần, bằng tháng chứ không ít. Đó mới là vấn đề khiến chị em đau đầu nhất.

Cô nàng beauty blogger Ly Jun (kênh Youtube @Awesome LyJun) cũng từng chịu trận với tình trạng mụn hoàng hành và vết thâm đeo bám triền miên. Nhưng may thay cô nàng chọn đúng sản phẩm trị thâm hiệu quả nên chỉ sau vài tuần là vết thâm biến mất, da dẻ mịn màng trắng sáng trở lại.

Và đây là 3 sản phẩm trị thâm giá "hạt dẻ" mà cho hiệu quả nhất mà Ly Jun từng dùng.

1. Tuýp vitamin C Melano Cc Rohto Nhật Bản

Công dụng của vitamin C đối với làn da thì chắc hẳn chị em đã nắm được rõ. Khi da có vết thâm hay vết nám thì các sản phẩm chứa vitamin C được nhắc đến đầu tiên trong routine chăm sóc da của các chị em.

Tuýp vitamin C bình dân mà Ly Jun cảm thấy ưng ý nhất chính là Melano Cc Rohto của Nhật Bản. Đây là một tuýp Vit C khá phổ biến đa phần ai cũng biết. Ly Jun chia sẻ khi dùng hết tuýp kem thì vết thâm của cô giảm đến 80%, mờ hẳn so với trước, với mức giá chỉ dưới 300k mà hiệu quả như vậy khiến Ly Jun cũng bất ngờ.

Ngoài vitamin C, thành phần còn có vitamin E giúp ức chế melanin, dưỡng ẩm và bảo vệ da khỏi tác động bên ngoài.

* Cảm giác khi dùng:

- Lúc đầu thấy da hơi ấm hơn, cảm giác hơi châm chính nhẹ (rất nhẹ luôn) nhưng chỉ vài giây sau là hết.

- Ngay khi hết mụn có vết thâm, các bạn nên chấm luôn vào, càng sớm càng tốt, khi đó chỉ khoảng 1 tuần sau là vết thâm mờ hẳn. Càng để lâu vết thâm càng khó trị nhé các bạn.

2. Dưỡng ẩm phục hồi vùng da tổn thương Bioderma Cicabio Cream

Di chứng để lại của các vết mụn không chỉ có vết thâm mà còn có cả vết sẹo mụn, sẹo lõm... vậy nên những dòng kem dưỡng phục hồi, dưỡng ẩm đầy đủ là rất cần thiết để bổ sung độ ẩm, cải thiện lại hàng rào bảo vệ và làm đầy các vết sẹo mụn trên da bạn.

Ly Jun sử dụng tuýp kem Bioderma Cicabio Cream cho bước dưỡng sau khi hết mụn. Chất kem rất dịu nhẹ nên lên ra rất êm ái. Thành phần có HA giúp dưỡng ẩm sâu, Centella Asiatica giúp chữa lành những hư tổn của da nên có thể dùng ngay cả khi da có mụn. Một dòng kem dưỡng nhẹ nhàng trị thâm mụn hợp dùng dưỡng ẩm buổi sáng.

3. Kem chống nắng Vichy hoặc La Roche-Posay

Sau khi trị mụn xong, da mới phát triển đồng nghĩa với việc tế bào da còn khá mỏng và nhạy cảm nên không thể lơ là bước chống nắng cho da. Khi đó bạn cần dùng những dòng kem thật sự nhẹ nhàng lành tính để bảo vệ làn da sau mụn, và hạn chế vết thâm đậm hơn dưới tác động của ánh nắng mặt trời.

Tuýp kem của La Roche-Posay thấm rất nhanh, không hề bết dính thích hợp da dầu mụn và những làn da đang bị thâm sau mụn. Tập trung vào khả năng chống nắng, tuýp kem không nâng tông cũng như không có parapel nên luôn tạo cảm giác da nhẹ nhàng và thư thái mỗi khi dùng.