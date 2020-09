3 sai lầm ăn diện khiến các chị em kém sang trầm trọng trong mắt đồng nghiệp, đặc biệt nhất là lỗi chọn sai nội y

Khi ăn diện đến sở làm, hẳn chị em nào cũng muốn xây dựng hình ảnh thanh lịch chỉn chu trong mắt bạn bè đồng nghiệp. Tuy nhiên đôi khi bạn lại tự khiến hình ảnh của mình kém đẹp chỉ vì những lỗi sai ăn diện không đáng có. Dưới đây là 3 lỗi sai trang phục mà các chị em hay mắc phải nhất khiến điểm duyên dáng, thanh lịch sụt giảm không phanh.



1. Đồ lót với đường viền hằn rõ

Đây là sai làm mà rất nhiều chị em hay mắc phải nhưng lại không để ý. Điều này thường xảy ra khi bạn chọn diện đồ lót ren hoặc đồ lót không phù hợp với vóc dáng. Chẳng hạn như khi bạn mặc một chiếc áo body ôm sát với bề mặt nhẵn mịn, tôn đường cong gợi cảm nhưng vòng 1 lại "gồ ghề bất thường" thì thật không đẹp mắt chút nào. Hoặc khi bạn diện 1 chiếc áo blouse mỏng nhẹ, phần vải dính sát làm lộ đường viền áo lót thì cũng thật kem duyên.

Để tránh điều này thì bạn nên chọn diện đồ lót không đường viền với kích cỡ vừa vặn để tránh lộ nội y nhé.

2. Túi xách ọp ẹp, lòe loẹt

Nhiều chị em thường không hay để tâm đến túi xách, tâm lý của họ là dùng túi nào cũng được, đựng được đồ là được. Nhưng đáng tiếc đây lại chính là lý do khiến hình ảnh của bạn kém sang đi rất nhiều lần. Một chiếc túi với form dáng cứng cáp, màu sắc thanh lịch nhã nhặn, kích thước vừa vặn sẽ là điểm nhấn đinh giúp set đồ của bạn tăng vẻ sang xịn, sành điệu tức thì. Trong trường hợp chưa biết chọn túi gì thì bạn hãy chọn một chiếc túi quai ngắn, item này vừa nhỏ xinh, còn giúp vóc dáng của người diện trông cao ráo hẳn lên, diện đi làm hay đi chơi cũng hợp. Còn nếu thích style công sở thanh lịch thì bạn có thể chọn 1 chiếc túi dáng hộp cứng cáp, vừa đựng được nhiều đồ lại hợp nhiều outfit diện đến sở làm.

3. Cúc áo thiếu đẳng cấp

Một chi tiết nhỏ như cúc áo lại có sức mạnh vô cùng to lớn đến tổng thể trang phục. Dù bạn diện đồ sang xịn đến đâu mà chi tiết cúc áo thô kệch, xộc xệch hoặc may bằng màu chỉ lệch tông, không hài hòa thì outfit của bạn sẽ kém đẹp ngay vài phần. Để tránh mắc sai lầm này thì khi đi mua đồ bạn đừng quên kiểm tra kỹ phần cúc áo, hoặc có thể tự may thêm cúc áo để bộ cánh trông sang xịn hơn.

