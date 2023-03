3 phương pháp thẩm mỹ giúp điều trị sẹo lõm thủy đậu

Không chỉ đơn thuần là những vết sẹo như dấu vết để lại của mụn trứng cá, sẹo lõm thủy đậu hình thành từ các nốt thủy đậu trên da, do virus Varicella virus gây nên. Khi bị thủy đậu, trên da nổi những nốt mụn nước li ti rất khó chịu, nhiều người không chịu được nên đã gãi khiến các vết lan rộng hơn và để lại sẹo lõm trên da.

Sẹo lõm thủy đậu không gây ảnh hưởng về mặt sức khỏe, tuy nhiên lại gây ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ đặc biệt là ở các vùng như mặt và cổ, và những vùng dễ nhìn thấy.

So với những vết sẹo do mụn trứng cá thì sẹo lõm thủy đậu to và nhìn rõ và cũng khó trị hơn. Tất cả những ai đã và đang bị thủy đậu đều lo lắng về vấn đề sẹo lõm để lại trên làn da, vậy thì bạn có thể tham khảo những phương pháp thẩm mỹ sau:

Cách 1: Dùng laser

Đối với hầu hết các loại sẹo rỗ, sẹo lồi hay sẹo lõm do thủy đậu hay những vết sẹo lâu ngày thì đều có thể áp dụng điều trị bằng laser. Tùy vào các vết sẹo hay vấn đề về da mà các chuyên gia da liễu sẽ sử dụng các bước sóng laser phù hợp.

Cách 2: Mài da vi điểm

Mài da vi điểm thuộc dạng tẩy da chết cơ học với mục đích làm mịn bề mặt và đều màu da. Phương pháp mài da còn có khả năng tác động sâu vào mô sẹo bên dưới, hỗ trợ điều trị sẹo lõm thủy đậu.

Cách 3: Cắt đáy sẹo

Cắt đáy sẹo là một phương pháp điều trị mang lại hiệu quả cao được các bác sĩ chuyên khoa da liễu thường xuyên chỉ định cho liệu trình điều trị sẹo rỗ, sẹo lõm.

Bác sĩ sẽ dùng kim y khoa xâm nhập vào biểu bì dưới da và cắt toàn bộ đáy sẹo. Sau đó bác sĩ sẽ dùng PRP (platelet-rich plasma) hay còn gọi là huyết tương giàu tiểu cầu. PRP có chứa nhiều yếu tố tăng trưởng từ tiểu cầu và có sự tương thích cao với cơ thể vì được tách từ chính máu của khách hàng. Sau khi cắt đáy sẹo, bạn sẽ được tiêm PRP vào khu vực vừa được bóc tách. Phương pháp này là giúp đẩy vết sẹo lõm lên và kích thích việc sản sinh lượng collagen trong da nhanh chóng hơn.

Sẹo thủy đậu có trị hết được không?

Thông đường vết thâm do thủy đậu sẽ tự hết sau 3 - 6 tháng tùy vào cơ địa của từng người. Những vết sẹo lõm cần chăn sóc cẩn thận hơn để kích thích tế bào da phát triển làm đầy lại vết sẹo.

Việc tăng sắc tố sau quá trình viêm nhiễm ở các nốt thủy đậu sẽ dẫn tới hiện tượng thâm da, nên người bị bệnh thủy đậu cần bảo vệ da cẩn thận trước ánh nắng mặt trời (bôi kem chống nắng, đội mũ nón và mặc áo chống nắng đầy đủ) khi ra ngoài.

Tuyệt đối không bôi kem trị sẹo hay dùng cách phương pháo trị sẹo khi các nốt thủy đậu còn ướt. Bạn chỉ nên bắt tay vào quá trình trị sẹo khi các vết khô lại, bong vẩy và để lại vết thâm, hơi lõm trên da. Cách thức bôi kem ngoài da để trị sẹo chỉ áp dụng với những vết sẹo mới khi da đang lên da non mới cho hiệu quả. Còn với những vết sẹo lõm, sẹo rỗ lâu ngày thì chỉ bôi ngoài da không thể cải thiện tình trạng này. Khi đó bạn cần có những phương pháp chuyên sâu hơn để trị sẹo.

Một số phương pháp khác giúp trị sẹo thủy đậu

* Bôi kem trị sẹo có chứa retinol

Retinol là một dẫn xuất của vitamin A, có khả năng tác động tới các tế bào khác của làn da, thấm thấu vào sâu trong da, loại bỏ tế bào da chết và thúc đẩy quá trình tái sinh tế bào, kích thích sản sinh collagen và hỗ trợ trị mụn, trị vết thâm trên da. Retinol có thể kích thích sản sinh collagen để dần làm đầy các nếp nhăn, sẹo lõm.

Bôi kem retinol lên vết sẹo lõm thủy đậu, bước đầu chỉ nên bôi 2 - 3 lần/tuần giảm tần suất sử dụng nếu cảm thấy sự kích ứng nhẹ như nóng, rát. Nên kết hợp cùng các dòng kem dưỡng ẩm, phục hồi tái tạo làn da để đẩy nhanh quá trình làm đầy vết sẹo.

* Nha đam tươi hoặc những sản phẩm có chiết xuất nha đam

Nha đam chứa tới 23 dưỡng chất cùng các loại vitamin khác nhau, nha đam thường xuyên xuất hiện trong những dòng sản phẩm phục hồi làn da bị tổn thương. Bạn có thể dùng các sản phẩm chiết xuất nha đam hoặc đắp trực tiếp gep nha đam tươi lên vết sẹo thủy đậu trong khoảng 10 - 15 phút rồi rửa sạch.

* Mật ong

Đối với làn da, mật ong có khả năng kháng viêm, dưỡng ẩm rất tốt. Ngoài ra mật ong còn tăng khả năng tái tạo và phục hồi độ mịn màng của làn da. Mật ong xuất hiện ở rất nhiều những sản phẩm chăm sóc da phục hồi, làm dịu hư tổn trên da. Bạn có thể bôi trực tiếp mật ong lên vùng da bị sẹo, để nguyên khoảng 10 - 15 phút sau đó rửa lại bằng nước sạch.

* Dầu dừa, dầu argan

Dầu dừa, dầu argan nổi tiếng với khả năng dưỡng ẩm, chống oxy hóa, vitamin E trong dầu có thể tăng cường độ ẩm, kích thích tế bào da sản xuất collagen. Thời điểm sẹo mới hình thành, nốt thủy đậu khô bong vẩy và đang lên da non là lúc dùng dầu dừa/ dầu argan phát huy công dụng hiệu quả nhất.

