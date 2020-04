3 nhóm người cần bổ sung thêm protein để tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tật và phục hồi tổn thương

Protein xây dựng các loại tế bào và mô trong cơ thể con người, trong đó có hệ miễn dịch. Nói cách khác, Cynthia Li, bác sĩ kiêm tác giả của cuốn sách Brave New Medicine giải thích, chất này giúp hình thành các tế bào vận hành hệ thống miễn dịch.



Theo công bố trên Tạp chí Miễn dịch học vào năm 2017, Myb protein, có ở cả động vật lẫn thực vật, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch hoạt động tốt, ngăn ngừa sự phát triển của các bệnh về miễn dịch và viêm nhiễm.

Do đó, khi thiếu hụt protein, rất nhiều chức năng quan trọng của cơ thể sẽ chịu ảnh hưởng. Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Trị liệu Béo phì & Giảm cân Mỹ đã chỉ ra, khả năng ngăn ngừa bệnh tật và tăng tốc độ phục hồi tổn thương có thể giảm mạnh do cơ thể không được cung cấp đủ chất dinh dưỡng này.

Lượng protein cơ thể mỗi người cần có thể khác nhau và dưới đây là nhóm người nên bổ sung chất này nhiều hơn bình thường:

1. Người đang giảm cân

Nếu bạn đang trong quá trình giữ dáng, hãy hấp thụ nhiều protein hơn. Một nghiên cứu tại Trường Y Baylor đã cho thấy, dù cắt giảm calo có thể giúp giảm cân, lượng calo này lại không bắt nguồn từ protein.

Trên thực tế, nếu muốn giữ dáng, ngoài calo, mọi người cần lưu ý bổ sung khoảng 1,3 gram protein với mỗi kg trọng lượng cơ thể. Protein đem lại nhiều lợi ích cho quá trình giảm cân. Theo Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ, chất này giúp tạo cảm giác no lâu, cân bằng hormone và cung cấp nhiều năng lượng hơn để chuyển hóa.

2. Người cần xây dựng cơ bắp

Tương tự như vậy, những người đang rèn luyện sức mạnh để xây dựng khối lượng cơ bắp cần bổ sung nhiều protein.

Một bài viết đăng trên Tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Thể thao Quốc tế vào năm 2017 cho thấy, nhóm người này cần hấp thụ khoảng 1,6 gram protein với mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Nói cách khác, một người nặng khoảng 68kg phải bổ sung 109 gram protein, con số này là 131 gram cho người nặng 80kg.

3. Người cao tuổi

Lượng protein cơ thể cần sẽ thay đổi khi lão hóa. Do đó, những người lớn tuổi cần chú ý tới việc bổ sung đủ chất này mỗi ngày.

Theo một bài viết được công bố trên Tạp chí Y học Cấp tính và Mãn tính, người trưởng thành khỏe mạnh từ 65 tuổi trở lên nên hấp thụ 1-1,2 gram protein với mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Trong khi đó, người sở hữu sức khỏe kém hoặc đang mắc bệnh cần bổ sung nhiều hơn con số này, khoảng 1,2-1,5 gram.

Nguyên nhân chủ yếu khiến protein rất quan trọng đối với người lớn tuổi là do cơ thể cần nhiều chất này hơn để kiểm soát tình trạng viêm nhiễm liên quan đến các bệnh mãn tính và cấp tính thường xuất hiện khi về già. Tăng cường protein sẽ bảo vệ sức khỏe và thúc đẩy quá trình phục hồi tổn thương do bệnh tật.

Bổ sung bao nhiêu protein là đủ?

Theo Tạp chí Harvard Health Publishing, lượng protein khuyến nghị trung bình khoảng 46 gram mỗi ngày đối với phụ nữ trưởng thành và 56 gram đối với nam giới.

Hiện nay, có rất nhiều thực phẩm vừa ngon vừa tăng cường một lượng lớn protein. Bạn nên duy trì thói quen bổ sung chất này từ thực phẩm nguyên chất, thay vì đồ ăn đã qua chế biến sẵn. Các loại đậu, đậu phụ, hạt chia, trứng, nội tạng như gan, sữa và cá béo là những nguồn cung cấp protein dồi dào.



Một số người gặp phải vấn đề về tiêu hóa khi tiêu thụ thực phẩm, đặc biệt là đậu, có thể lựa chọn dùng nước xương. Đây là nước dùng được ninh với xương trong thời gian dài và có thể cung cấp các axit amin cần thiết.

Theo Bonnie Taub-Dix, chuyên gia dinh dưỡng kiêm tác giả của cuốn Read It Before You Eat It: Taking You from Label to Table, cả protein từ thực vật lẫn động vật đều có lợi cho hệ miễn dịch nếu hấp thụ đủ vừa phải.

