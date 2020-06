3 người thương vong nghi bị điện giật khi treo biển ở Hải Dương

Theo thông tin ban đầu, sáng 19/6, người dân hốt hoảng chứng kiến 3 người ngã xuống đất, nghi ngờ các nạn nhân này bị điện giật nên đã hô hoán để mọi người ngắt nguồn điện.

Người dân cho hay, trước đó cả 3 người này đang treo tấm biển trên cổng chính của một trụ sở đơn vị trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh FB)

Ngay sau đó, các nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế huyện Gia Lộc cấp cứu, tuy nhiên 2 trong số này được xác định đã tử vong, còn một người sau đó được chuyển đi bệnh viện.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Gia Lộc nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Danh tính 3 công dân gồm:

Nguyễn Khắc Đạt (SN 1992, khu 2, thị trấn Gia Lộc).

Hoàng Văn Tuyền (SN 1989, thôn Lương Nham, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) .

Tăng Văn Tâm (SN 1988, thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, TP Hải Dương).

Ngay khi xảy ra vụ việc, ba nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Hoàng Văn Tuyền và Tăng Văn Tâm tử vong. Nạn nhân Nguyễn Khắc Đạt hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Theo Công an huyện Gia Lộc cho biết, sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Gia Lộc đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tập trung điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến thương vong cho 3 nạn nhân là do bỏng điện. Được biết, việc các công dân trên căng treo pano cổng Huyện ủy Gia Lộc là thực hiện công tác tuyên truyền trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện trong thời gian sắp tới.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.