3 người sống sót kỳ diệu sau 48 giờ giữa bão biển: 'Tình người với nhau, thấy chết không cứu, lương tâm không cho phép'

Sau 48 giờ tay không lênh đênh giữa sóng dữ bão Kalmaegi, cả 3 ngư dân Lý Sơn đã trở về trong tình trạng kiệt sức nhưng sống sót kỳ diệu, giữa niềm vui và nước mắt của cả người dân đảo Lý Sơn.

Ngày 9/11, nhiều người dân Lý Sơn đã đến thăm, chia vui cùng 3 nạn nhân thoát chết kỳ diệu tại Trung tâm Quân dân y kết hợp đảo Lý Sơn.

Ba người đang được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm Quân dân y kết hợp đảo Lý Sơn.

Trong số 3 người, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, ở thôn Tây An Hải) khá tỉnh táo và còn trò chuyện được với nhiều người. Còn anh D.Q.C. (44 tuổi) và anh Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn tỏ vẻ mệt mỏi sau hành trình thoát chết kỳ diệu.

Trao đổi với Tiền Phong, anh Lê Văn Sanh cho biết, kh