Mỗi người đều có sở trường của riêng mình, nếu biết cách phát huy điều đó có thể giúp đỡ bản thân gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tất nhiên, ai cũng mang trong mình nhược điểm, dù bạn làm gì đi chăng nữa thì đôi khi điều cản trở bạn lại nằm ở chính khuyết điểm của mình.

Làm thế nào để phát huy tối đa điểm mạnh và tránh điểm yếu có lẽ là câu hỏi mà ai cũng cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc. Và 3 người mệnh sau đây họ nhận thức rõ rệt được nhược điểm của mình, nhưng không vì thế mà ngủ quên trong u sầu, họ không ngừng cố gắng để vượt qua thách thức, chạm tay vào cuộc sống như bản thân mong muốn.

Người mệnh Giản Hạ Thủy tuổi Đinh Sửu cần cảnh giác với những lời khen vô cớ

#1 - Người mệnh Giản Hạ Thủy tuổi Đinh Sửu (1997)

Người mệnh Giản Hạ Thủy tuổi Đinh Sửu có năng lực đồng thời cũng thức thời, biết nắm bắt cơ hội xung quanh bản thân mình. Trong lĩnh vực mình theo đuổi, người mệnh Giản Hạ Thủy tuổi Đinh Sửu dễ gặt hái được những thành tựu nhất định.

Chính vì điều này nên đôi khi khá tự cao về tài năng của bản thân. Họ dễ dàng nhận được sự đánh giá cao ở nơi làm việc. Bên cạnh đó, ngoại hình lẫn cá tính của họ là điều thu hút không nhỏ sự ngưỡng mộ của người xung quanh, bởi vậy họ nhận được không ít những lời khen có cánh.

Nhưng đôi khi, sự tự cao lại trở thành điểm yếu khiến họ chủ quan và bỏ qua sự tính toán kỹ của chuyện được mất trong công việc nên dễ gặp phải thiệt thòi. Cho nên, trong nhiều tình huống, khi người khác khen mình vô cớ, người mệnh Giản Hạ Thủy tuổi Đinh Sửu cần chú ý giữu tâm lý bình tĩnh. Bạn không nên tin mù quáng lời người khác nói mà cần có nhận định và chính kiến riêng của mình.

Khi kiểm soát tốt điều này, người mệnh Giản Hạ Thủy tuổi Đinh Sửu sẽ bảo toàn được lợi ích của bản thân tốt hơn. Cũng nhờ hoàn thiện, bồi dưỡng bản thân tốt, may mắn sẽ tới với người tuổi Đinh Sửu, giúp họ hóa giải nhiều khó khăn xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Người mệnh Kiếm Phong Kim tuổi Nhâm Thân cần kiên định hơn với quyết định của bản thân

#2 - Người mệnh Kiếm Phong Kim tuổi Nhâm Thân (1992)

Người mệnh Kiếm Phong Kim tuổi Nhâm Thân có tấm lòng nhân hậu là ưu điểm của họ. Nhưng vì suy nghĩ đơn giản, vô tư lại trở thành nhược điểm khiến họ rơi vào rắc rối. Chính tính cách dễ mềm lòng, dễ thỏa hiệp khiến người mệnh Kiếm Phong Kim tuổi Nhâm Thân gặp không ít tổn thương trong hành trình cuộc sống của mình.

Dù tốt bụng và có lòng tin tưởng người khác, trong công việc cũng không kiểm tra hay can thiệp quá nhiều mà luôn đặt niềm tin vào người cùng hợp tác. Do đó, người tuổi Nhâm Thân dễ gặp phải rắc rối và phải gánh vác nhiều hậu quả không phải mình làm. Chính vì thế, người tuổi Nhâm Thân cần mạnh mẽ, kiên cường và có chính kiến hơn với bản thân, bởi đôi khi gặp phải kẻ lừa gạt không chân thành, bạn sẽ tự tay tước đi may mắn của mình.

Người mệnh Đại Hải Thủy tuổi Nhâm Tuất cần gặp gỡ và học hỏi nhiều góc nhìn mới ngoài cuộc sống

#3 - Người mệnh Đại Hải Thủy tuổi Nhâm Tuất (1982)

Người mệnh Đại Hải Thủy tuổi Nhâm Tuất có tài quảng giao và bản thân họ cũng rất thân thiện, hòa đồng với người khác. Họ có thể nhạy bén trong nhiều vấn đề nhưng nhược điểm lớn nhất của tuổi Nhâm Tuất là họ phản ứng chậm.

Họ nhận thức được vấn đề tốt nhưng bản thân lại dành thời gian suy xét quá lâu mà không phản ứng giải quyết vấn đề nhanh chóng. Chính vì điều này, khi gặp phải kẻ gian xảo, họ dễ bị đối phương lừa gạt mà dẫn đến tổn thất tài chính hoặc có tranh chấp lợi ích với nhau.

Ngoài ra, người mệnh Đại Hải Thủy tuổi Nhâm Tuất cũng dễ bị bó buộc trong suy nghĩ của bản thân. Vì vậy, họ cần phải tiếp xúc với mọi người nhiều hơn để "gạn đục khơi trong", thu hoạch những ý tưởng mới bên ngoài. Điều đó sẽ giúp người mệnh Đại Hải Thủy tuổi Nhâm Tuất tăng tốc độ phản ứng và cũng nắm bắt được nhiều cơ hội phát triển trong cuộc sống của mình.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)