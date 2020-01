Cách Hà Nội không xa, cũng là điểm du lịch không quá mới với chúng ta. Tuy nhiên, sau nhiều năm đã quá quen thuộc với việc phải săn vé máy bay đi nào Phú Quốc, đi Đà Nẵng - Hội An, đi Côn Đảo, Nha Trang, hoặc thậm chí là về Hải Phòng làm một chuyến food tour nhẹ, chúng ta dường như bỏ quên mất Quảng Ninh trong danh sách các điểm đến tiềm năng mỗi khi lên kế hoạch đi du lịch.

Bởi thế, trong bài viết dưới đây, chúng tôi một lần nữa muốn giới thiệu lại Quảng Ninh để nếu như trong mùa hè này, hoặc chỉ đơn giản là khi các bạn thích, sẽ nhớ tới “xứ sở vàng đen” như một cái tên đầy tiềm năng và sự vui thú.

Than.

Hải sản.

Vịnh Hạ Long.

Còn gì nữa nhỉ?

…

Đó là những gì mà mọi người thường nghĩ đến đầu tiên khi được hỏi về Quảng Ninh. Đúng, Quảng Ninh có tất cả những thứ kể trên, nhưng với tư cách là một người sinh ra và lớn lên tại đây, tôi khẳng định với các bạn rằng: quê hương tôi có vô vàn điều khác thú vị hơn nhiều!

Đầu tiên giới thiệu sơ qua một chút về nơi này nhé.

Là tỉnh duy nhất ở Việt Nam có đến 5 thành phố, nổi tiếng nhất trong số đó phải kể đến Hạ Long – cách Hà Nội chỉ khoảng hơn 150km. Nếu bạn muốn đổi gió cuối tuần hoặc tìm kiếm cảm hứng sau những ngày cuối năm vật lộn với mớ deadline ngập đầu, thì Hạ Long chính là gợi ý vô cùng tuyệt. Dù chỉ “phượt” trong ngày hay có đủ quỹ thời gian để thăm thú hẳn 2-3 hôm, Hạ Long sẽ thỏa mãn mọi cảm xúc từ ngọt ngào lãng mạn đến hồi hộp thót tim.

Cùng một người bạn đồng hành, tôi quyết định đi Quảng Ninh vào dịp cuối năm, sau khi đã hoàn thành đủ đống deadline hung hãn chất chồng và thật sự cần được xả hơi.

Đến Hạ Long không hề khó. 150 - 250k cho vé xe khách, hoặc nếu gia đình bạn có xe hơi riêng, hãy theo lối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ với 2 tiếng đi đường. Hãy yên tâm, bây giờ có rất nhiều trạm nghỉ hiện đại sạch sẽ, với các kiểu đồ ăn thức uống bạt ngàn, câu chuyện di chuyển trở nên thực sự thú vị hơn nhiều. Chưa kể, bạn có thể tìm được một quán cà phê Cộng ngay trong trạm nghỉ PK77 giữa đoạn đường nối liền Hải Dương - Hải Phòng. Quá lý tưởng cho một chuyến đi nhã hứng với hội bạn thân, hoặc gia đình bé nhỏ yêu quý.

Đi hết cao tốc, qua cổng chào Tuần Châu, qua cầu Bãi Cháy vắt ngang cửa biển với cảng Cái Lân nhộn nhịp phía dưới, tôi trở về nhà thăm bố mẹ đầu tiên rồi mới tiếp tục chuyến “phượt” ngẫu hứng của mình, bắt đầu chuyến khám phá quê nhà mình, theo tâm thế của một người con đã xa quê hơi lâu và đây sẽ là chuyến du lịch “về nhà”.

Sau bữa cơm hội họp với gia đình, địa điểm đầu tiên chúng tôi chọn là chùa Cái Bầu - cách Cẩm Phả nhà tôi chỉ tầm 20km. Thế nên việc di chuyển rất đơn giản, chỉ cần đi xe máy. Còn nếu bạn chọn thành phố Hạ Long làm điểm xuất phát thì bạn có thể chọn di chuyển bằng xe bus hoặc taxi với giá dao động khoảng 1 triệu cho 2 chiều di chuyển, nên hãy đi cùng đám bạn để chúng ta cùng giảm thiểu chi phí nhé.

Trước khi đến chùa Cái Bầu, bạn sẽ đi qua lối rẽ vào sân bay Vân Đồn. Sân bay cách TP. Hạ Long khoảng 60km và cách TP. Cẩm Phả gần 20km, chủ yếu phục vụ cho đặc khu Vân Đồn và Hạ Long với công suất dự tính lên đến 10 triệu hành khách/năm sau khi hoàn tất các giai đoạn (gồm 3 giai đoạn). Đây là sân bay do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư và là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam. Hiện tại, ở sân bay Vân Đồn mới phục vụ các chuyến bay đi TP. HCM và một số điểm đi Trung Quốc, Đài Loan.

Thời tiết hơi lạnh, nhưng thật sự đáng để đi bằng xe máy. Bởi cảnh vật hai bên đường sẽ khiến bạn cảm thấy rất bõ công vi vu trên đường dọc đảo Vân Đồn tới chùa Cái Bầu. Lý tưởng nhất là khi bạn đi vào mùa hè, bởi lúc này nước biển sẽ xanh màu lục bảo, nhìn bao mê, lên ảnh siêu đẹp, xin thề không xạo! Hãy nhớ những bụi lau dại, bờ biển cạn đẹp ngất ngây hay ruộng cải ven đường rất thích hợp cho thú vui nhiếp ảnh, chỉnh thêm tí màu bằng VSCO, bạn yên tâm hái like trên mạng xã hội nhé. Cuối cung đường, chùa Cái Bầu hiện lên như một phần thưởng cho chuyến phượt mini lý thú ấy.



Chùa Cái Bầu còn được gọi là Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm, diện tích khoảng 20 ha, được xây dựng trên nền chùa Phúc Linh Tự có từ thời Trần cách đây hơn 700 năm. Chùa có chính điện, lầu chuông, lầu trống, cổng Tam Quan, với kiến trúc vô cùng ấn tượng. Từ độ cao gần 100 m trên sân Thiền viện, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa nhìn ngắm vịnh Bái Tử Long với núi đá trập trùng, sóng nước miên man.

Rất dễ nhận ra quần thể du lịch tâm linh này ở những chòm mái đỏ ươm màu gạch dưới nắng. Tượng phật Di Lặc dát vàng khổng lồ, tượng Phật Bà Quan Âm hai mặt tạc bằng đá cẩm thạch dưới biển uy nghiêm sừng sững thách thức sự choáng ngợp của bất cứ con người nào vốn trộm nghĩ rằng việc đi chùa chỉ dành cho các hoạt động tôn giáo linh thiêng. Hãy nhớ, chùa Linh Quy Pháp Ấn đã trở thành một địa điểm du lịch hoàn hảo của Đà Lạt, và du lịch tâm linh cũng là một trải nghiệm đầy lý thú dành cho tất cả các lứa tuổi.

Địa thế tựa sơn hướng thủy, các các công trình cứ thế san sát nhau trải dài từ bờ biển tới tận lưng chừng núi, Chùa Cái Bầu trong vài năm trở lại đây trở thành địa điểm du lịch tâm linh được du khách thập phương ghé tới rất đông, bên cạnh những Đền Cửa Ông vốn đã nổi tiếng hay chùa Yên Tử linh thiêng, rồi chùa Ba Vàng nữa.

Càng lên trên cao, đi qua những gian phòng trần cao ngất với các pho tượng Phật khổng lồ, cảm giác thật bình yên, thanh thản, trút hết mọi ưu tư, mệt mỏi của cuộc sống thường nhật. Điểm cao nhất của chùa là bức tượng Phật ngồi dưới tán rừng thông, có bậc thang lên uốn lượn quanh hồ hoa súng khiến bạn như có thể chỉ vòng qua đây là trút sạch muộn phiền của đời sống thường nhật. Và đúng, ở nơi đây chúng ta không nói chuyện về deadline, về những mối quan hệ mệt mỏi nữa, tâm thế đang mặc sức hòa với đất trời rồi bây giờ sếp có gọi điện chắc chắn cũng buông thõng điện thoại mà thôi!

Trong chùa không đốt vàng mã, không có quán xá, hàng rong… nên không khí rất trong lành, yên tĩnh. Điều đặc biệt là hiện tại chùa vẫn đang trong quá trình xây mới, mở rộng thêm nhiều công trình kiến trúc khác, nên chắc chắn sẽ thu hút du khách quay lại.

Sau khi đi dạo mỏi chân, dắt cậu bạn tham quan hết mọi nơi trong chùa, chúng tôi quay trở về Cẩm Phả. Trời tối rất nhanh, mùa này chùa cũng vắng, dọc đường đi còn nhiều chỗ hoang sơ nên các bạn chú ý đến vãn cảnh chùa khi trời còn sáng nhé.

Trên đường về, các bạn có thể ghé thăm một số địa danh tâm linh nổi tiếng khác như đền Cặp Tiên - nơi bốc quẻ và có giếng tiên nước trong vắt rất ngọt lành, quần thể đền Cửa Ông - đền Mẫu, nhà thờ Cửa Ông... Tất cả đều có cảnh vật rất đẹp và nhiều chỗ để chụp ảnh kỉ niệm, đảm bảo sẽ rất ý nghĩa cho chuyến đi của bạn.

Ngoài những địa danh tâm linh ở trên, nếu di chuyển từ Cẩm Phả lên Hạ Long thì đừng quên ghé thăm một địa điểm cực kỳ thú vị. Đó là suối nước nóng Quang Hanh, cách Hạ Long khoảng 10km, cách trung tâm TP. Cẩm Phả 15km. Nằm trên trục đường chính Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái nên rất thuận lợi cho việc nghỉ chân.

Suối nước nóng Quang Hanh được tạo thành từ sự tuôn trào của nguồn nước khoáng nóng tự nhiên chứ không phải nhân tạo, nên lượng khoáng chất khá cao và mặn, nhiệt độ từ 60-70 độ C. Du khách sẽ thoải mái tận hưởng cảm giác “trốn” trong những dòng nước ấm áp bất kể đông hè, thư giãn toàn thân, sự thoải mái dễ chịu len lỏi vào từng mạch máu.

Tắm suối khoáng mang lại khá nhiều lợi ích cho sức khỏe như:

- Cải thiện lưu thông máu và oxy trong cơ thể

- Giảm căng thẳng, âu lo

- Cải thiện giấc ngủ

- Chống khô da.

Ở đây cũng cung cấp dịch vụ massage vật lý trị liệu giúp du khách giảm bớt nhức mỏi, với mức giá rất dễ chịu. Dự án khu nghỉ dưỡng suối khoáng cao cấp ở Quang Hanh sau khi hoàn thiện hứa hẹn sẽ thu hút lượng lớn khách du lịch và làm mới bộ mặt của Quảng Ninh cũng như Cẩm Phả.

Ngày thứ 2 ở Quảng Ninh, chúng tôi thuê một chiếc xe riêng để đi khám phá mọi ngóc ngách thành phố Hạ Long cho chủ động nhất có thể. Địa điểm đầu tiên, chúng tôi dừng chân ở khu quảng trường nơi có Cung triển lãm cá heo. Tại sao lại có cái tên lạ như vậy?

Cũng bởi lối kiến trúc tại đây đập vào mắt bạn những đường cong như một chú cá heo khổng lồ cưỡi sóng, vươn mình ra biển đầy kiêu hãnh uy phong. Góc đẹp nhất để ngắm khối kiến trúc kỳ vĩ này là ngước mắt từ dưới “bụng” cá heo, cái sự hoành tráng sẽ khiến bạn cảm thấy nhỏ bé vô cùng, và cũng thật an toàn, mang đầy sự che chở. Cách bày trí ở nơi đây còn duyên dáng tặng cho bạn thêm miên man những góc sống ảo, từ bức tường đỏ, ban công cung triển lãm, cho tới bờ biển, quảng trường... Nếu chụp ảnh tập thể ở cung cá heo thì đảm bảo đẹp vô địch, nhưng nếu có điều kiện hãy sắm một ống kính góc rộng để tham lam thêm nhiều phần bố cục đẹp đẽ.

Đối diện chú cá heo là tổ hợp địa danh du lịch nổi tiếng khác - đó là bảo tàng và thư viện Quảng Ninh. Nhìn từ bên ngoài, 2 địa điểm nằm cạnh nhau với thiết kế giống như 2 viên kim cương đen khổng lồ, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp óng ánh hoàn mỹ của than đá - “đặc sản” thương hiệu Quảng Ninh. Tuy chỉ là 2 khối hộp với bảng tên đơn giản chiếm hết diện tích mặt kính bên ngoài, nhưng điều thú vị đang chờ đợi bạn ở bên trong cơ.

Chịu khó bỏ ra 40 nghìn cho một vé người lớn, bạn chức chắn sẽ không phải hối tiếc đâu.



Một bộ xương cá voi cổ khổng lồ treo ngay trên đầu! Vâng, nó không phải mô hình đâu các bạn ạ, là bộ hài cốt đầy đủ luôn đó. Cá Ông trong truyền thuyết đang treo trên đầu các bạn! Xin thứ lỗi cho cảm xúc mãnh liệt này bởi nếu bạn đang ở vị trí như tôi mô tả đây, bạn cũng sẽ bấn loạn y như vậy mà thôi.

Đừng quá lo lắng nếu như bạn lần đầu tới bảo tàng này. Có sẵn tờ hướng dẫn ngay bàn dịch vụ ở cửa vào bằng 4 loại ngôn ngữ khác nhau (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga), hoặc bạn có thể tới nhờ các chị phiên dịch viên luôn túc trực tại đó đưa bạn đi thăm quan bảo tàng. Chụp ảnh thoải mái, không tốn tiền cũng không bị cấm nhé.

Bảo tàng này có 3 tầng tất cả. Tầng 1 bao gồm khu trưng bày sinh vật biển, các loài động vật quý hiếm và khu bán hàng lưu niệm. Khu trưng bày được thiết kế khá lắt léo như mê cung, tuy diện tích nhỏ nhưng có hàng nghìn tiêu bản thật của các loài cá, san hô, chim muông, bò sát, côn trùng, linh trưởng... được bài trí đẹp mắt trong các tủ kính. Ở đây bạn cũng có thể thực hiện đủ các bộ ảnh theo từng bối cảnh concept nghệ thuật, đặc biệt đừng bỏ qua những chiếc cầu thang gỗ xoắn ốc trông huyền ảo như bối cảnh phim Harry Potter.

Tầng 2 là khu trưng bày đồ cổ, các di vật lịch sử thuộc nhiều niên đại khác nhau, từ thời đồ đá đồ đồng cho đến chiến tranh chống Mỹ. Với cái sự uy ám của lịch sử, bạn buộc phải tới đây để hiểu thời gian đã tạo ra những sự kiện gì, và nhân loại trong quá khứ đã tài giỏi tới đâu. Tất cả chúng ta của bây giờ, so với cha ông, thật sự chưa thể vĩ đại bằng.

Ngoài khu đồ cổ thì còn khu trưng bày vật dụng từ thời chiến tranh cận đại, đồ phục chế thời phong kiến, Phật giáo, văn hoá làng quê Việt. Nói chung, đây là thánh địa của người yêu lịch sử văn hóa, làm ơn hãy một lần ghé thăm!

Lưu ý là bảo tàng chỉ mở cửa buổi sáng từ 8-12h, chiều từ 13-17h tất cả các ngày trong tuần, đóng cửa ngày thứ 2 cuối cùng hàng tháng và dịp lễ Tết. Luôn ghi nhớ những thông tin này kẻo một ngày đẹp trời, bạn tới đây không vào được cửa lại ai oán hờn than.

Đầu tiên phải nói đến món ăn trứ danh nơi này: bún hải sản. Ngày hôm trước vì khá mệt, chúng tôi không thể dậy sớm nên đã bỏ lỡ cơ hội nếm thử bún hải sản ở nơi được tán tụng là ngon nhất nhì Hạ Long, địa chỉ ở ngay gần Cầu Trắng.

Anh tài xế nhiệt tình đã chở chúng tôi đến một quán ăn khác, nhỏ hơn, khá sạch sẽ, gần đường bao biển. Cô chủ quán vô cùng hồ hởi, vừa làm bún vừa trò chuyện với chúng tôi, sẵn sàng bonus thêm mấy con bề bề để khách từ xa đến được thưởng thức trong niềm vui.

Và nói không phải để khoe nhưng quả thực bún hải sản ở Hạ Long ngon không chệch một lời đồn đại nào. Tôm bóc nõn đỏ ươm mướt mịn, bề bề mọng thịt cùng mực, rau, đậu rán, tất cả nắm tay nhau cùng “tắm” trong bát nước dùng chua thanh, dịu nhẹ, ngọt ngào đến tận miếng cuối cùng. Không như các hàng bún hải sản trên Hà Nội hơi pha nhiều hương cay, hoặc chua đậm, bún ở Quảng Ninh mang đến cảm giác dịu dàng như cái tiết trời thanh mát nơi đây.

Một bát bún đặc biệt đầy ự có giá khoảng 60 nghìn với đủ thức ăn kèm dành cho người ưa đẫm vị, còn bát thường chỉ khoảng 40 nghìn, mọi thứ vừa phải cho món ăn mang tính hương hoa nhẹ nhẹ. Giá cả thật sự hợp lý với chất hải sản tươi rói xứ biển.



Rời khỏi bảo tàng đã quá trưa, chúng tôi tìm chỗ ăn và nhớ ra món xôi chả mực đã đi vào huyền thoại. Bạn không thể rời khỏi Quảng Ninh nếu chưa ăn chả mực giã tay ở đây - đương nhiên trừ khi bạn bị dị ứng hải sản thì thật là đáng tiếc.

Trên phố Đoàn Thị Điểm - trung tâm thành phố Hạ Long có dãy phố bán toàn đồ ăn làm từ mực. Chúng tôi quyết định dừng chân tại một cửa tiệm nho nhỏ, trên cái biển cũ sờn chi chít nào bánh cuốn nóng, xôi chả mực, chả mực giã tay, giò bò, giờ bì cùng mùi hương ấm áp gợi tình mơi mọc đến mê man. Cá với bạn, chẳng có cái mùi thơm nào hấp dẫn hơn cái mùi gạo nếp được đồ chín, quyện với mùi ngọt lịm của nước rim chả, rim giò giữa cái tiết trời đông ảm đạm này hết. Kể cả có béo mấy, bạn cũng phải ăn xôi chả mực ở đây!

Anh tài xế đưa chúng tôi tới đây mải liến thoắng: “Chỗ này khách du lịch không biết đâu, chỉ có dân sống ở đây mới biết, ai sành ăn thì ghé qua thôi. Toàn quán lâu năm rồi, đồ ăn ngon nổi tiếng, nhưng chỉ bán mỗi tí buổi sáng đến trưa là nghỉ rồi. Không nhanh chân thì chả nếm được gì, phí công đi chơi Hạ Long!”. Tôi hỏi tưởng chả mực ở chợ Hạ Long mới là xịn nhất, anh chàng cười phá lên, bảo ra đó dễ bị “chém”, đúng là ở đó bán chả mực ngon nhưng giá thì phải mặc cả cẩn thận. Đấy, thêm một lời khuyên hữu ích cho người nào vẫn đang mò mẫm tìm chỗ mua thức đặc sản đắt đỏ này.

Ngồi nhấp ngụm trà thì một loạt bát đĩa bày ra trước mặt nóng hổi. Bánh cuốn có vẻ không khác trên Hà Nội, cũng là bột gạo cán mỏng cuộn nhân thịt mộc nhĩ. Còn xôi chả mực là xôi nếp trắng ăn với chả nóng. Gạo được đồ sẵn, chả thì khi nào ăn mới đem vào chiên lại, đảm bảo cho trải nghiệm ẩm thực nóng sốt nhất trần đời.

Anh tài xế pha giúp tôi bát nước chấm tỏi ớt rất điệu nghệ, đến tôi đẻ ra ở đây mà có khi chưa biết cách ăn món xôi chả mực chuẩn bằng anh (!)

Miếng chả nóng hổi, mềm mịn, thi thoảng nhai sật một cái do giã tay còn rối, chấm với nước mắm ớt cay nồng, còn gì thoả mãn hơn cho một ngày se lạnh. Ngon nhất ở đây chính là cái sần sật của miếng mực, chứ cứ hiện đại mãi, xay nát nhuyễn ra thì chẳng bằng các anh chị cứ xơi giò lụa, chả cá đi cho rồi.

Cắn một miếng chả mực, lại xắn một góc xôi be bé lên, vị ngọt dẻo của xôi quyện với chả khiến tôi chỉ muốn ăn thêm chục suất. Cái cân ở nhà rõ rằng đang cười khẩy, nhưng mà kệ, đáng!

Thêm chút review về bánh cuốn Hạ Long. Vị nhạt hơn cái sự nồng nàn trong bát nước dùng trên Hà Nội, và tất nhiên chả bao giờ có thể so được với Phủ Lý, nhưng vỏ vẫn đủ mềm mịn mướt mát, thôi tạm cho xông xênh 7 điểm.

Tổng thiệt hại cho bữa trưa 3 người no căng không tới 150 nghìn. Vâng, bạn không hề nhầm, 10 nghìn cho một miếng chả mực, chúng tôi gọi 2 đĩa có 12 miếng, mất 120 nghìn. Số tiền còn lại là bánh cuốn và xôi. Đấy, ai nói ăn ở Hạ Long đắt đỏ nào?

Các bạn có thể hỏi thêm nhiều địa chỉ khác quanh thành phố có bán xôi chả mực ngon, nhớ là đừng “dạt” quanh mấy khu chợ và ven biển gần khu du lịch.

Nếu bạn đã cảm thấy hứng thú với Quảng Ninh, thì hãy đọc tiếp, bởi bạn nên đưa cả gia đình tới đây ngay đi! Ở đây đáp ứng được nhu cầu thăm thú, giải trí của tất cả mọi người đấy.

Với những người yêu sự lãng mạn hay có chút phù phiếm, hãy đưa họ tới ngã 5 phường Bạch Đằng, nơi giao thoa giữa các cung đường lớn như Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, đường 25/4 của thành phố Hạ Long. Nơi đây tọa công trình cột đồng hồ lộng lẫy vàng au, trị giá 35 tỷ nức tiếng một thời. Nếu có nhu cầu cho trẻ con vui chơi, gần đấy có Vincom Hạ Long để bố mẹ yên tâm giữ trẻ.

Đối diện cột đồng hồ kiêu sa, bạn có thể tìm được một công viên khá rộng. Rất xin lỗi, nó chưa có tên, nhưng rất dễ nhận ra với vườn thực vật rộng lớn cùng một hành lang gỗ trên cao uốn quanh công viên. Trên hành lang này, hãy tận hưởng cảnh vật xung quanh, hoặc nếu có chút chơi vơi trong lòng, hãy phóng tầm mắt ra bến cảng để cái mênh mông ấy âu yếm tâm hồn bạn. Bao buồn phiền cứ theo gió biển cuốn trôi ra đại dương.



Người dân sinh sống dưới bến cảng rất nhiệt tình mời chào khách đi thuyền ngắm vịnh chụp ảnh, tuy chỉ là tàu gỗ nhỏ nhắn đơn sơ với mức giá rẻ song nếu có thời gian thì bạn có thể thỏa thuận để được trải nghiệm thoải mái cho riêng mình.

Và cuối cùng, điểm nhấn đáng nhớ nhất của chuyến đi chính là 2 chiếc vé vào cửa khu vui chơi lớn nhất Quảng Ninh - Sun World Hạ Long. Ban đầu ghé thăm vì tò mò, cũng chỉ định dành ra vài ba tiếng khám phá, nhưng tôi đã sai. Muốn đi hết Sun World thì phải 2 ngày mới đủ!

Tổ hợp khu vui chơi giải trí khổng lồ này nằm ở ngay dưới chân cầu Bãi Cháy, cổng vào đối diện với khách sạn Mường Thanh Bãi Cháy, rất dễ tìm. Anh tài xế thả chúng tôi ở cổng, hẹn 2 tiếng sau quay lại, nhưng rất xin lỗi anh bởi cái lôi cuốn ở nơi đây dường như nuốt trọn hai đứa thanh niên to xác tới tận tối mịt mới chịu “nhả” ra.



Trước khi tới đây, tôi cố tình không muốn tìm hiểu chi tiết về khu vui chơi này, cốt để tạo cho mình trải nghiệm phiêu lưu háo hức nhất. Và tôi cũng khuyên bạn đừng vội tham khảo nếu như đến đây cho bản thân, còn trong trường hợp đối tượng thụ hưởng là con trẻ thì cũng nên tham khảo đôi chút.

Chào mừng chúng tôi là cổng vào khổng lồ với lối kiến trúc cung đình, được sơn son thếp vàng nguy nga lộng lẫy, còn “lễ tân” là 6 con rồng cuộn vào nhau ngay phía sau - biểu tượng của Sun World Hạ Long.

Khu vui chơi này được chia làm 3 công viên lớn: công viên Rồng, công viên Nước và khu đồi Huyền Bí - muốn tới phải đi bằng cáp treo. Ở cao điểm mùa hè, sức chứa của tổ hợp 3 công viên có thể lên đến 50 nghìn người, còn ở mùa thấp điểm, bạn yên tâm không phải bon chen đâu.

Vì đi đúng dịp khuyến mãi, vé vào cửa công viên Rồng chỉ còn 50 nghìn/ người lớn, giá gốc cho suất vé này là 300 nghìn. Sun World còn chiêu đãi bạn bằng nhiều combo khá hấp dẫn, với gói 600 nghìn/ người/ năm, bạn có thể vui chơi không giới hạn số lần (cho 1 loại công viên nhất định), hoặc 1 triệu/ người/ năm nếu muốn trải nghiệm đủ cả 3 loại công viên. Hãy cân nhắc nếu bạn thật sự là fan cứng của khu vui chơi hoành tráng này.



Công viên Rồng có diện tích lớn nhất khoảng 20 trò chơi từ bình thường đến cảm giác mạnh. Đặc biệt, với những bạn ham vui, ưa thích mạo hiểm thì thế giới trò chơi tại đây sẽ mang lại những khoảnh khắc vui hết nấc đến quên lối về. Tôi quyết định thử sức với Roller Coaster Phi Long Thần Tốc. Chỉ trong vòng 2 phút, tôi bay lên không trung ngắm toàn cảnh công viên rồi lại nghẹt thở trong khúc cua uốn lượn và vỡ òa sung sướng khi kết thúc hành trình. Với những ai muốn trở về tuổi thơ yêu thương thì hãy đu đưa bên vòng quay ngựa gỗ diệu kỳ hay thư giãn thật thảnh thơi với chuyến du thuyền nhiệt đới.

Công viên Rồng cho bạn không chỉ là các trò chơi, mà còn muôn góc sống ảo, bất cứ cú lia máy nào cũng tạo ra siêu phẩm. Chuẩn bị dọn dẹp trước bộ nhớ, hoặc mang theo nhiều thẻ lưu trữ, bởi chắc chắn bạn sẽ gặp tình trạng full máy khi tới đây. Vườn cúc họa mi e thẹn, hay mê cung bằng cây chính là địa điểm ưa thích của hầu hết du khách ghé thăm công viên Rồng. Trong trường hợp bạn cảm thấy mệt sau chuyến vui chơi, tại đây có nhiều quầy ăn vặt, hoặc máy bán nước tự động luôn sẵn sàng “bơm máu” để khách quan nhanh chóng trở lại cuộc chơi.



Mùa đông công viên Nước không mở, chúng tôi quyết định đi cáp treo sang khu đồi Huyền Bí. Giá vé cáp treo Nữ Hoàng cho người lớn là 450k, hãy tin là số tiền này cực kỳ xứng đáng cho chuyến du hành tuyệt vời đang đón chờ phía sau đó.

Thời gian di chuyển trên cáp treo băng qua vịnh Hạ Long khoảng 7-8 phút, bạn có thể chọn ngồi tầng 1 hoặc 2 tuỳ ý bởi khoang cáp treo được thiết kế như chiếc xe bus thu nhỏ. Vách khoang toàn bộ bằng kính, đủ để ngắm quang cảnh trời mây, núi biển, cầu Bãi Cháy và toàn bộ thành phố Hạ Long bên dưới kỹ vĩ mênh mông, xứng đáng trải nghiệm một lần trong đời.

Đặc biệt, nếu đi vào lúc hoàng hôn, công viên Rồng bên dưới ẩn hiện dưới ánh đèn khiến bạn như đang chìm vào không gian của quá khứ mị hoặc.

Sang đến bờ bên khu đồi Huyền bí, hãy cẩn thận ngó qua bản đồ hướng dẫn để chọn cho mình điểm đến tiếp theo. Tại đây có bảo tàng tượng sáp, khu thế giới lộn ngược - nơi cho bản cảm giác đang cười khẩy vào khái niệm trọng lực khoa kỹ, rồi phòng chiếu phim 12D, vườn Nhật, hồ cá Koi diệu kỳ hay cầu Âm Dương bí ẩn. Cũng không thể không kể đến khu múa rối nước, tàu trượt Samurai hoặc biểu tượng Vòng quay Mặt Trời.



Chúng tôi đã thăm thú một vòng tới tận 7h tối mà vẫn chưa đi hết khu đồi. Những nơi chụp ảnh đẹp nhất ở đây là khu vườn Nhật số 1, hàng chục hồ cá Koi nghìn con đủ sắc màu, cầu Âm - Dương nơi có dàn đèn hoa bồ công anh khổng lồ, và dĩ nhiên là trên vòng quay Mặt trời nữa.

Khu đồi sẽ đóng cửa vào lúc 22h, cáp treo cũng ngừng vào giờ đó, nên mải chơi cỡ nào cũng nhớ quay lại xếp hàng về với đất liền nhé các bạn.

Sau khi vật vã chơi hết 2 khu công viên thì quá mệt, chúng tôi quyết định đi tìm nơi nạp năng lượng và điểm đến dĩ nhiên là food court Sun World.

Tham khảo một lượt vài chục quán ăn nối tiếp nhau san sát ở khu phố sang chảnh này, phải nói rằng giá cả khá đắt, nhưng nếu bạn đang đói thì đây cũng không phải là lựa chọn tồi. Chúng tôi chọn cơm rang hải sản, 80 nghìn/ đĩa. Tốc độ làm đồ không nhanh, đủ để trò chuyện xong một vấn đề thì cơm được bưng ra. Tôm và mực được cắt nhỏ tí xíu, khá cứng, không tươi lắm, chỉ có gia vị rang cơm là tạm được.

Ăn chơi xong rồi thì nghỉ ở đâu nhỉ? Hạ Long có nhiều khách sạn, nhà nghỉ cả phân khúc tầm trung lẫn cao cấp ở xung quanh Sun World, tuy nhiên, nếu đi theo nhóm hoặc gia đình thì homestay cũng là một lựa chọn thú vị, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng thoải mái hơn.

Ở Cẩm Phả và Vân Đồn hiện tại chưa phát triển dịch vụ cho thuê homestay, nhưng ở Hạ Long thì có vô số lựa chọn. Chỉ cần tham khảo qua FB hoặc tra GG là bạn có thể tìm thấy vô số quảng cáo hoặc review thực tế của các du khách đã từng sử dụng dịch vụ homestay tại Hạ Long.

Có rất nhiều loại homestay khác nhau cho bạn lựa chọn như thuê căn riêng trong các tòa chung cư, hoặc nhà riêng ở khu vực đồi quanh chân cầu Bãi Cháy, tùy theo số lượng khách mà chọn homestay 1-2-3 phòng ngủ khác nhau. Rất nhiều homestay có view đẹp, nhìn ra vịnh Hạ Long, Tuần Châu, bến tàu khách sang chảnh ngay gần Sun World, cầu Bãi Cháy… với mức giá dễ chịu chỉ từ 600.000 – 2 triệu/ đêm, càng đi đông thì share tiền càng rẻ.

Nhiều homestay còn cho thuê cả xe máy tự lái, tự do nấu ăn, có dịch vụ dọn dẹp, và cả tour tham quan vịnh Hạ Long khá hấp dẫn. Bạn có thể tham khảo một số chương trình như:

- Tour đi vịnh trọn gói bao gồm xe đưa đón tận nơi, tàu + vé thăm vịnh, ăn trưa hải sản trên vịnh, chèo kayak trên vịnh, thăm hang động, làng chài và một số điểm nổi tiếng trên vịnh, có hướng dẫn viên suốt hành trình, bảo hiểm du lịch…

- Tour tham quan Hạ Long 1 ngày: đi công viên giải trí Sun World kết hợp thăm vịnh trọn gói với ưu đãi giống như trên.

Giá tour cũng khá rẻ, chỉ khoảng 400.000 đồng/ người trở lên. Trước khi đến Hạ Long thì nên đọc các review có sẵn trên mạng và chọn lịch trình phù hợp với nhu cầu của mình, để tiết kiệm thời gian và tính toán chi phí phù hợp nha.



Sau bữa tối khá “chát” mà lại không no, chúng tôi tiếp tục đi ăn ốc theo gợi ý của anh tài xế. Chọn một quán bình dân nổi tiếng tên là quán Gật Gù ở phố Hồng Long, phường Hồng Hải, chúng tôi gọi ốc len xào dừa, ốc đĩa hấp, càng cù kỳ rang me, cút lộn xào me và con quéo nướng. Trung bình mỗi món có giá từ 30k - 240k, tốc độ phục vụ món rất nhanh, nóng hổi, với hương vị vô cùng hấp dẫn.

Đương nhiên, ở vùng biển thì hải sản không thể không ngon, nếu không muốn khoe là ngon nuốt cả lưỡi. Với một đứa nghiện ăn vặt như tôi, bấy nhiêu đó chẳng bõ bèn gì. Ở đây phục vụ thêm bánh đa quẹt nước sốt, một sự kết hợp hoàn hảo giữa cái giòn rụm bùi bùi khe khé với cái béo ngậy chua cay của sốt me, sốt dừa. Đứng dậy với hóa đơn thanh toán 600 nghìn cho 4 miệng ăn, bạn không thể chê là đắt được!

3 ngày 2 đêm có vẻ không đủ để tận hưởng hết những nơi đẹp đẽ và món ngon ở Quảng Ninh. Mặc dù nơi này là quê hương tôi, nhưng mỗi ngày trôi qua Quảng Ninh lại đổi mới không ngừng, giàu đẹp hơn, là điểm đến hấp dẫn với hàng triệu triệu người trên khắp thế giới.

Nói một từ về Quảng Ninh ư? Đó chắc chắn là “tự hào”! Mời bạn về quê tôi chơi nhé!

Bài viết: Ngọc Linh Thiết kế: Bi Ảnh: Theo Trí Thức Trẻ

Link báo gốc: http://ttvn.vn/search.htm?keyword=3+ng%c3%a0y+2+%c4%91%c3%aam+%e1%bb%9f+Qu%e1%ba%a3ng+Ninh%3a+%c4%90i+%c4%91%e1%bb%83+bi%e1%ba%bft+%e2%80%9cx%e1%bb%a9+s%e1%bb%9f+v%c3%a0ng+%c4%91en%e2%80%9d+v%e1%ba%abn+c%c3%b2n+qu%c3%a1+nhi%e1%bb%81u+k%e1%bb%b3+di%e1%bb%87u+%c4%91%e1%bb%83+kh%c3%a1m+ph%c3%a1+c%c3%b9ng+nhau!