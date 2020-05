3 năm nhảy việc một lần và 4 lợi ích mà những nhân viên quá trung thành với công ty có thể sẽ bỏ lỡ

Chúng ta đều biết rằng việc tìm được một công việc đúng đam mê và môi trường làm việc thoải mái cùng chế độ đãi ngộ tốt là điều may mắn. Hơn nữa, trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn hậu Covid-19 như hiện nay, nếu bạn có một công việc với mức thu nhập ổn, chắc hẳn bạn đang may mắn hơn rất nhiều người.

Tuy nhiên, có một câu hỏi được đặt ra: Gắn bó quá lâu với một công ty, tổ chức liệu có thực sự tốt cho sự nghiệp cũng như sự phát triển của cá nhân bạn? Các nghiên cứu đã chỉ ra thời điểm hợp lý để một người tìm kiếm công việc mới. Trung bình từ 3-5 năm, bạn nên nhảy việc một lần và dưới đây là 4 lý do:

1. Thích nghi với thực trạng cạnh tranh gay gắt của thị trường lao động

Trong tình hình bất ổn của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các công ty buộc phải phát triển lợi thế cạnh tranh cực kỳ nhanh. Quy trình làm việc ngày càng trở nên linh hoạt hơn, điều này gây ra cách tiếp cận mới đối với các giá trị quản lý và nhóm.

Cùng với kiến thức chuyên nghiệp, các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm sự sáng tạo, tư duy chủ động và điều quan trọng nhất là khả năng đóng góp của một cá nhân với sự tiến bộ của tập thể.

Các nhà quản lý mong đợi một kết quả nhanh chóng trong một viễn cảnh ngắn hạn. Ngày nay, các hệ thống CRM đánh giá hiệu quả của bạn được thiết lập từng ngày, để tăng hiệu suất công việc và cuối cùng làm cho doanh nghiệp có nhiều lợi nhuận hơn.

Bằng cách đưa ra quyết định thay đổi nghề nghiệp, bạn sẽ nhận thức rõ hơn về những gì đang diễn ra trong cuộc sống thực, phát triển tầm nhìn nghề nghiệp mới và các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp.

2. Phát triển các kỹ năng cá nhân

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Kelly Services - Một công ty nhân sự có quy mô toàn cầu, cho thấy 50% nhân viên tin rằng họ thực sự sẽ dần đánh mất sự chuyên nghiệp của bản thân nếu làm việc quá 5 năm trong một công ty. Khi bạn bắt buộc phải tuân theo các chính sách và thủ tục tương tự trong một khoảng thời gian dài, bạn có thể thấy mình bị mắc kẹt trong sự nhàm chán.

Tình trạng khó chịu này phổ biến ở các tập đoàn lớn, nơi các quy tắc và thủ tục được thiết lập là một phần không thể thiếu trong văn hóa doanh nghiệp. Trong khi đó, các công ty vừa và nhỏ có mô hình kinh doanh linh hoạt hơn, bạn có thể phát triển nhiều kỹ năng và phát triển nhanh hơn.

3. Những cơ hội mới, nhiều triển vọng

Trong bộ phim "What Women Want", có một phân cảnh như sau: Nhân vật Helen Hunt do Darcy McGuire thủ vai, đột nhiên xuất hiện trên sân khấu với tư cách là một giám đốc điều hành mới của một công ty quảng cáo. Cô ấy là một ví dụ hoàn hảo về người dám mạo hiểm, từ bỏ sự nghiệp cũ để bắt đầu một vai trò mới. Cuối cùng, cô ấy đã thành công.

Bạn có thể vẫn muốn gắn bó, trung thành với một công ty. Điều này sẽ mang lại cho bạn sự tín nhiệm từ cấp trên, mức đãi ngộ tốt và sự ổn định. Tuy nhiên, ổn định và sự đột phá luôn là hai thái cực hiếm khi nào có thể hỗ trợ cho nhau.

4. Lợi ích về tài chính

Thu nhập luôn là một vấn đề lớn với hầu hết những người đang tìm việc hoặc có ý định nhảy việc. Bạn thực sự có thể hưởng lợi nhiều hơn từ việc thay đổi công ty. Hiện tượng này có một lời giải thích.

Thứ nhất, các công ty khác nhau cung cấp những mức lương khác nhau. Thứ hai, khi bạn đang xin việc, bạn đang đàm phán từ những thế mạnh của mình. Bạn có cơ hội lựa chọn và nhận những đãi ngộ thú vị nhất, có lợi và thách thức nhất.

Forbes cho rằng việc gắn bó với một công ty có thể làm giảm đáng kể thu nhập của bạn. Ở cùng một công ty trong hơn hai năm khiến bạn kiếm được ít hơn 50%. Những con số không bao giờ nói dối!

Cuộc sống là sự thay đổi từng ngày. Bạn có thể cảm thấy hài lòng với môi trường làm việc tại, và những người đồng nghiệp thân thiết. Tuy nhiên, nếu bỗng dưng cảm thấy tụt hứng và cần sự mới mẻ hơn cho sự nghiệp của mình, đừng ngại nhảy việc.

Vì như những gì bạn đã đọc ở trên đấy! Thay đổi công việc giúp bạn có lợi nhiều hơn!

Theo skillroads.com