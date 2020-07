3 năm khởi nghiệp từ số vốn 5 triệu, bây giờ doanh thu 400 triệu/tháng, mẹ đơn thân xinh đẹp mạnh tay mua chung cư, xe sang tiền tỷ

Câu chuyện về người phụ nữ 31 tuổi Dương Thu Hà – bà mẹ đơn thân xinh đẹp ở đường Cách mạng Tháng 8, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên luôn được nhiều người thân, bạn bè chú ý và ngưỡng mộ.

Nhất là 3 năm trở lại đây, khi theo dõi trên trang cá nhân của "hot gymer" này, người ta thấy 3 năm qua là cả 1 chặng đường phấn đấu hết mình để Thu Hà khởi nghiệp.



"3 năm qua mình vẫn cho đó là 3 năm khởi nghiệp của mình. Cũng may mình gặp nhiều thuận lợi. Thuận lợi là mình làm đúng mảng thực phẩm tốt cho sức khỏe mà mình tâm huyết. Vì vậy cũng thu hút được sự chú ý cũng như được nhiều khách hàng ủng hộ. Khó khăn ban đầu thì ít người biết đến eat clean (ăn sạch) là gì. Vì vậy mình phải dịch tài liệu từ trên mạng để đăng lên trang cá nhân cho chị em hiểu hơn", Thu Hà kể.

Dương Thu Hà, 31 tuổi - Bà mẹ đơn thân xinh đẹp.

Các sản phẩm mà mẹ đơn thân này đang kinh doanh.

Vì máu kinh doanh luôn "chảy" trong Thu Hà từ khi còn học cấp 3 do mẹ chị làm kinh doanh nên hotmom này cũng sớm được tiếp xúc với tiền. Là con gái lớn trong nhà nên Thu Hà cũng phải giúp mẹ sổ sách công nợ hàng tháng. Đến sau này khi học xong, cá nhân Hà tự thấy bản thân không phù hợp công việc bàn giấy. Vì thế cô đã mạnh dạn thử sức ở nhiều lĩnh vực và cuối cùng là chọn kinh doanh eat clean - healthy food cho đến nay.

Căn hộ mà bà mẹ đơn thân này bỏ ra rất nhiều công sức để sở hữu.

Năm 2019, Hà mua được ngôi nhà chung cư nhỏ với số tiền 1,2 tỷ.

Theo Thu Hà cho biết, để khởi nghiệp với mảng kinh doanh này, ban đầu cô chỉ có số vốn 5 triệu đồng. Cứ thế Hà miệt mài kinh doanh bằng cả cái tâm và nhiệt huyết. May mắn, doanh thu bắt đầu tăng dần hàng tháng từ 10,20, 30,40, 50 triệu rồi đến 100 triệu. Hiện tại, Hà có doanh thu khoảng 400 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, ngoài kinh doanh eat clean - healthy food, để tiền đẻ ra tiền, hotmom Thái Nguyên xinh đẹp này còn kinh doanh nhiều mảng khác như đầu tư bất động sản, dịch vụ xe hoa cô dâu, hỗ trợ mẹ cung cấp thực phẩm trên địa bàn thành phố: "Nhiều người hỏi mình tại sao lại đầu tư nhiều mảng vậy? Cá nhân mình luôn có quan điểm 5 năm đầu khởi nghiệp sẽ là 5 năm đầu tư. Cứ mảng nào nhìn thấy có khả năng là mình lao vào thử sức. Số mình cũng rất may vì mảng nào cũng được khách hàng tin tưởng và ủng hộ".

Theo Thu Hà tiết lộ, công việc đầu tư làm thêm các mảng này cũng gói ghém cho cô thêm thu nhập đáng kể mỗi tháng: "Ngoài công việc chính là kinh doanh mảng eat clean - healthy food thì 3 công việc phụ này cũng mang lại thêm cho mình khoảng 40% tổng doanh thu mỗi tháng".

Được biết, sau 3 năm khởi nghiệp từ con số 5 triệu đồng, giờ Thu Hà đã bắt đầu có chút tích lũy cho bản thân: "Ngoài công việc cho thu nhập vài trăm triệu/tháng, mình còn mua được ngôi nhà chung cư nhỏ giữa năm 2019 với số tiền 1,2 tỷ. Tháng 1/2020 mình mua xe Mercedes C300 AMG trị giá 2 tỷ. Khi mua xe mình có phải vay ngân hàng trả góp 30%. Mình muốn dành số tiền 30% vay ngân hàng đó để đầu tư sinh lời vào công việc khác".

Với bà mẹ đơn thân này, con trai nhỏ và mẹ đẻ của mình là động lực để cô luôn phấn đấu.

Mẹ đơn thân 31 tuổi này chia sẻ, để 3 năm qua làm được nhiều việc to lớn như vậy, tất cả nhờ vào động lực to lớn giúp Thu Hà có thể vượt qua mọi khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống: "Động lực to lớn đó không ai khác ngoài 2 người quan trọng nhất đời mình chính là mẹ và con trai mình. Mình học hỏi được rất nhiều từ mẹ vì bà cũng là mẹ đơn thân và kinh doanh có tiếng ở Thái Nguyên. Còn con trai là động lực để mình thực hiện ước mơ, mình luôn phải phấn đấu nhiều hơn nữa để con trai có một tương lai tốt đẹp".

Hiện Thu Hà cho biết sẽ tiếp tục đầu tư kinh doanh tự gây dựng sự nghiệp. Ngoài ra hotmom cũng nghĩ đã đến lúc đi tìm một bờ vai tựa vào vì "ế" lâu quá. Cô cũng dự định trong tương lai gần sẽ cố gắng xây một ngôi nhà tặng mẹ.

