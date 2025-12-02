3 năm kết hôn, 2 lần mang thai nhưng không thể bế con trên tay cho đến khi bác sĩ khuyên người vợ làm điều này

BS Nguyễn Ngọc Chiến (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City) mới đây chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện tìm con của một cặp vợ chồng trẻ, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Câu chuyện ấy bắt đầu vào giữa mùa hè năm 2025, trong cái nắng oi ả của tháng 7, một cặp vợ chồng từ thành phố Vinh lặng lẽ tìm đến Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Vinmec Times City, với mong muốn được gặp bác sĩ Chiến.

Họ đã kết hôn tròn 3 năm.

2 lần biết đến cảm giác mang thai.

Nhưng chưa một lần được bế con trên tay.

Hành trình tìm con của họ vì thế bắt đầu rất sớm, và cũng rất nhiều mất mát.

BS Nguyễn Ngọc Chiến cùng ekip trong phòng mổ.

3 năm kết hôn, 2 lần mang thai nhưng không thể bế con trên tay...

Năm 2022, lần mang thai đầu tiên kết thúc bằng một ca thai ngoài tử cung. Người vợ buộc phải mổ nội soi và cắt bỏ một vòi trứng. Sau ca phẫu thuật là những ngày hồi hộp, lo lắng chờ chụp phim tử cung - vòi trứng để đánh giá ống dẫn trứng còn lại. Khi có đầy đủ kết quả, 2 vợ chồng được tư vấn thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Hà Nội.

Lần IVF đầu tiên cũng diễn ra trong năm ấy.

Chọc hút trứng.

Chỉ tạo được duy nhất một phôi.

Chuyển phôi một lần.

Và kết quả là không đậu thai.

Dù vậy, hai vợ chồng vẫn không bỏ cuộc.

Năm 2023, họ bước tiếp vào lần IVF thứ 2, với nhiều hy vọng hơn. Lần này có nhiều phôi hơn, tổng cộng 4 lần chuyển phôi được thực hiện. Trong đó có một lần đậu thai. Nhưng hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn thì lại vỡ vụn. Thai làm tổ ngoài buồng tử cung, ở vị trí chửa kẽ. Người vợ tiếp tục phải trải qua thêm một ca phẫu thuật nữa, và một lần nữa lại lỡ hẹn với con yêu.

Không chỉ đối mặt với những lần mổ, người vợ còn mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) điển hình. Vì vậy, ở cả 2 chu kỳ kích trứng trước đó, tình trạng quá kích buồng trứng đều diễn ra nặng, buộc phải nhập viện điều trị. Cơ thể dần mệt mỏi, tinh thần cũng theo đó mà cạn dần.

Dù là một chuyên gia tâm lý học đường, nhưng khi đứng trước chính nỗi đau của mình, người vợ cũng không tránh khỏi cảm giác bất lực. Đúng như câu nói quen thuộc: "Dao sắc không gọt được chuôi". Khi gặp BS Chiến, cả 2 vợ chồng đều mang theo sự lo lắng, căng thẳng và mỏi mệt sau quá nhiều mũi tiêm, hai ca phẫu thuật và những lần IVF chưa trọn vẹn.

Với tiền sử như vậy, trước đó, bác sĩ từng khuyên hai vợ chồng thử thả tự nhiên để cơ thể và tinh thần có thời gian hồi phục. Không vội vàng. Không áp lực.

Nhưng chỉ một tháng sau, họ quay lại Vinmec và xin được làm IVF ngay. Chu kỳ kinh thưa, chỉ còn một vòi trứng, trong khi thời gian thì không chờ đợi ai. Hai vợ chồng không muốn tiếp tục trì hoãn thêm nữa.

IVF thất bại và lời khuyên để "điều tưởng như rất mong manh ấy thật sự xảy ra"

Lần IVF thứ ba được thực hiện tại Vinmec

Lần này, thật may mắn, người vợ không gặp tình trạng quá kích buồng trứng như trước. Nhiều phôi ngày 5 chất lượng tốt được tạo ra. Hy vọng lại được nhóm lên, thận trọng nhưng vẫn rất tha thiết.

1 tháng sau, 1 phôi được rã đông và chuyển nhẹ nhàng vào buồng tử cung. Bao nhiêu mong chờ và niềm tin được gửi gắm trong khoảnh khắc ấy.

Nhưng thật tiếc, phôi vẫn không làm tổ.

2 vợ chồng trở lại gặp bác sĩ trong tâm trạng buồn bã, rối bời và chưa biết nên tiếp tục con đường nào.

Lần này, BS Chiến đề nghị họ tạm dừng lại, nghỉ ngơi và thả tự nhiên thêm một lần nữa. Dù biết khả năng mang thai tự nhiên không cao, nhưng điều quan trọng hơn lúc này là người vợ cần được "thở", được giải tỏa căng thẳng và hồi phục cả thể chất lẫn tinh thần trước khi bước tiếp. Trong sâu thẳm, BS Chiến vẫn luôn có niềm tin rằng cơ thể người phụ nữ ấy có thể tự tạo nên một điều kỳ diệu.

Rồi điều tưởng như rất mong manh ấy đã thật sự xảy ra.

2 tháng sau, khi BS Chiến đang chuẩn bị lên máy bay từ TP.HCM trở ra Hà Nội sau một hội nghị chuyên ngành, điện thoại rung lên. Một tin nhắn trên Facebook hiện ra:

"Bác ơi… que thử lên 2 vạch rồi ạ…".

Cuộc trò chuyện giữa BS Chiến và bệnh nhân khi nhận được tin vui.

"Người vợ nói rằng tay mình run lên vì vui sướng. Siêu âm ngay sau đó cho thấy thai nằm gọn trong buồng tử cung, phát triển tốt, an toàn và đúng vị trí. Không cần thêm bất cứ can thiệp nào", BS Chiến kể.

Cuộc sống, hóa ra, vẫn luôn có cách rất riêng để mang niềm hạnh phúc đến, vào đúng lúc người ta học được cách bình tâm nhất.

Và với BS Chiến, niềm vui không chỉ là một ca có thai thành công, mà còn là khoảnh khắc được chứng kiến một cặp vợ chồng trẻ vượt qua áp lực, đi qua nỗi sợ và đón con yêu theo cách tự nhiên nhất, sau tất cả những gì họ đã trải qua.

Hành trình tìm con chưa bao giờ là dễ dàng. Nhưng câu chuyện này xin được gửi một lời nhắn dịu dàng tới những ai đang trên con đường ấy:

Đừng đánh mất niềm tin.

Cơ thể và tinh thần của bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ rất nhiều.

Và đôi khi, phép màu đến vào lúc ta học được cách buông bớt nỗi lo trong lòng.

Chúc cho mọi hành trình tìm con yêu, dù quanh co đến đâu, cũng sẽ có một cái kết thật bình yên.