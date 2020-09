3 món skincare xứng danh là "thần dược" chống lão hóa cho các chị em ngoài 30

1. Retinol

Không hời hợt như những loại kem dưỡng ẩm bình thường, retinoil sẽ xuyên qua bề mặt, tác động tới tầng tế bào của da tạo nên sự thay đổi thực sự từ bên trong. Retinol là thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, điều trị sẹo, thâm, nám, kích thích tái tạo tế bào da, tăng cường sản sinh collagen và chống sưng tấy. Chính vì vậy những sản phẩm chứa retinol thực sự là thần dược đối với những ai đang phải đau đầu vì những nếp nhăn li ti, sẹo mụn hay da xỉn màu... Các bác sĩ da liễu cùng luôn bổ sung sản phẩm chứa Retinol trong chu trình dưỡng da của họ.

Để đạt được kết quả chống lão hóa tốt nhất, nhưng không khiến da bạn kích ứng hay nhạy cảm hơn, hãy bắt đầu với retinol bằng cách dùng sản phẩm có nồng độ dịu nhẹ, tỷ lệ thấp, với tần suất 1 – 2 lần/tuần vào buổi tối. Một khi làn da đã quen với retinol, bạn có thể dùng thường xuyên hơn và tăng dần nồng độ. Đừng quên thoa kem chống nắng và kem dưỡng ẩm bởi lúc này, làn da trở nên vô cùng nhạy cảm, dễ bong tróc khô hanh và dễ bắt nắng hơn bình thường.

Gợi ý:

Drunk Elephant A-Passioni™ Retinol Cream

Nơi mua: H2 Cosmetics (3 triệu)

2. Serum chứa vitamin C

Serum chứa vitamin C sẽ giúp làm mờ đốm thâm nám, cải thiện tông da, kích thích da sản sinh collagen. Từ đó lọ serum nhỏ bé này sẽ giúp da mịn đẹp, mờ thâm, giảm thiểu nếp nhăn và cấc dấu hiệu lão hóa. Ngoải ra, còn giúp da căng mướt, ẩm mọng và lô chân lông thu nhỏ hơn.

Thời điểm thoa serum vitamin C lý tưởng nhất chính là vào buổi sáng, trước khi thoa kem dưỡng ẩm và kem chống nắng. Serum vitamin C cùng với kem chống nắng tạo một lớp màng thật vững chãi đểbảo vệ làn da của bạn khỏi mọi yếu tố gây lão hóa, đồng thời chăm da ngày một tươi sáng, khỏe mạnh. Bạn cũng có thể dùng serum vitamin C cả vào buổi tối trước khi đi ngủ, nhưng nên tránh dùng cùng những sản phẩm có độ pH thấp khác.

Serum vitamin C thích hợp để dùng từ những năm tuổi đôi mươi nhưng khi lớn tuổi hơn, tức là vào những năm ngoài 30 - 40 tuổi, khi tốc độ tái tạo của da chậm dần thì bạn càng cần đến sản phẩm này.

Gợi ý:

https://www.obagi.vn/sp/obagi-japan-vitamin-c-serum-20-15ml/

Nơi mua: Obagi VN (2,8 triệu)

3. Kem chống nắng

Công dụng chính của kem chống nắng là bảo vệ làn da khỏi tác động tiêu cực từ ánh nắng mặt trời giảm thiếu cháy nắng, thay đổi sắc tố da khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Dễ dàng nhận thấy nếu quên dùng kem chống nắng thì làn da đã bị xỉn hơn những vùng da chống nắng đầy đủ.

Công dụng sâu hơn của kem chống nắng chính là đẩy lùi dấu hiệu lão hóa trên da. Tia UVA – UVB từ ánh nắng mặt trời chính là 1 trong những nguyên nhân gây lão hóa da. Kem chống nắng có chỉ số SPF từ 15 trở lên có khả năng ngăn cản hơn 90% các tia tử ngoại này. Vì vậy, sử dụng kem chống nắng có thể ngăn ngừa các nếp nhăn và đốm đồi mồi do các tia có hại gây ra. Việc sử dụng kem chống nắng hàng ngày có tác dụng ngăn ngừa ánh nắng, do đó giúp làn da trẻ lâu hơn, đẩy lùi mọi dấu hiệu lão hóa.

Tuy nhiên kem chống nắng chỉ có thể phát huy trọn vẹn công dụng bảo vệ da khi được sử dụng đúng liều lượng. Lượng kem chống nắng cần thiết là 2 miligram cho mỗi centimet vuông da. Trung bình chúng ta sẽ cần lượng kem chống nắng khoảng bằng một đồng xu để dùng cho toàn mặt.

Ngoài ra, bạn đừng quên thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 – 3 giờ để đảm bảo hiệu quả bảo vệ da. Ngoài ra trong kem chống nắng có chứa nhiều thành phần hóa học, hoạt chất chống nắng, một số loại kem còn có thêm thành phần chống thấm nước, lâu trôi. Vì vậy vào cuối ngày, bạn đừng quên tẩy trang kỹ càng để loại bỏ hoàn toàn kem chống nắng, hạn chế sự hình thành mụn và các dấu hiệu lão hóa.

Gợi ý:

Kosé Sekkisei White UV Milk SPF50+ PA++++

Nơi mua: Fbeauty (1 triệu)