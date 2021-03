3 món sinh tố làm nhanh vào buổi sáng vừa ngon bổ lại lành mạnh giúp cả nhà tràn đầy năng lượng

Sinh tố cà phê

Công thức sinh tố cà phê này rất đơn giản để làm và thực sự linh hoạt tùy thuộc vào loại nguyên liệu bạn muốn thêm vào ly sinh tố buổi sáng của mình. Ở công thức này chúng ta sử dụng chuối cho phần nền của món sinh tố và một số loại sữa có nguồn gốc thực vật để đảm bảo người ăn thuần chay cũng có thể áp dụng được.

Cà phê cũng có một số lợi ích dinh dưỡng tuyệt vời và như chúng ta đã biết, có caffeine giúp đánh thức chúng ta vào buổi sáng. Caffeine trở thành thành phần hoàn hảo để thêm vào sinh tố khi bạn đang cần thêm chút năng lượng!

Sinh tố cà phê này có thể được chế biến bằng cà phê pha, cà phê espresso hoặc cà phê hòa tan không đường. Bất kỳ cái nào trong số này đều chấp nhận được nên bạn có thể sử dụng bất cứ thứ gì bạn có sẵn.

Hãy đông lạnh chuối trước khi bắt tay vào làm món sinh tố này. Bạn có thể sử dụng chuối tươi nhưng nên đông lạnh để có một ly sinh tố mịn và béo ngậy. (Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng cà phê nóng trong sinh tố, chuối đông lạnh sẽ giúp làm nguội mọi thứ để bạn không kết thúc với một ly sinh tố nóng!)

Nguyên liệu:

1 quả chuối đông lạnh

2 quả chà là (chà là sẽ thay cho đường tinh luyện)

1 shot cà phê espresso hoặc 2 muỗng cà phê hòa tan

120ml sữa hạt (sữa hạnh nhân, sữa đậu nành không đường...)

1 muỗng cà phê hạt chia

Một ít đá

Cách chế biến sinh tố cà phê

Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn. Sau đó đổ ra ly và thưởng thức.

Sinh tố bơ hạnh nhân

Sinh tố bơ là nguồn dinh dưỡng đáng tuyệt vời. Nó cung cấp các vitamin A, E, C, K, B5, B6 và folate. Ngoài ra còn có các khoáng chất như: kali và đồng.

Vitamin A, C và E là các chất dinh dưỡng chống oxy hóa. Chúng hỗ trợ hệ thống miễn dịch và giúp bảo vệ các tế bào của cơ thể bạn khỏi hư hại do các gốc tự do. Vitamin K cần thiết cho quá trình đông máu và cùng với canxi, vitamin D và phốt pho, giúp xương và răng chắc khỏe. Các vitamin B hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và folate giúp hình thành DNA và hồng cầu. Cùng với đồng và kali, folate thúc đẩy sức khỏe của tim.

Khởi động ngày mới bằng một ly sinh tô bơ hạnh nhân sẽ giúp bạn tràn đầy hứng khởi để làm việc hiệu quả đấy.

Nguyên liệu: (Cho 2 người)

1 quả bơ chín

1 quả chuối đông lạnh lớn

1 muỗng canh bơ hạnh nhân

2 quả chà là

1/2 muỗng cà phê chiết xuất vani



240 - 480ml sữa hạnh nhân không đường

Một vài viên đá

Cách làm sinh tố bơ hạnh nhân

Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố rồi xay nhuyễn. Đổ ra ly và thưởng thức ngay lập tức.

Hạnh nhân đã được đánh giá cao từ thời cổ đại là một trong những loại hạt yêu quý nhất của loài người. Chúng đã được phổ biến trong chế độ ăn của người Ai Cập cổ đại và Ấn Độ. Cổ học Ayurvedic Ấn Độ thậm chí còn tin rằng hạnh nhân đã có khả năng nâng cao năng lực bộ não, khả năng trí tuệ và tuổi thọ. Ngày nay, lợi ích dinh dưỡng hạnh nhân được ca ngợi trên toàn thế giới, và chúng được sử dụng trong nhiều cách khác nhau: ăn sống như một bữa ăn nhẹ lành mạnh; là thành phần cơ bản trong bơ hạnh nhân, sữa hạnh nhân hoặc bột hạnh nhân; và thậm chí trong nhiều loại kem thoa cơ thể và nước hoa.

Sinh tố dâu tây

Sinh tố dâu tây là một thức uống quen thuộc của các chị em không chỉ vì thơm ngon, tốt cho sức khỏe mà còn chăm dưỡng da đẹp rạng ngời. Acid alpha hydroxy trong dâu tây được chứng minh là có tác dụng kích thích tế bào mới phát triển nhanh, loại bỏ được các tế bào chết và tế bào sừng già cỗi, đồng thời giúp dưỡng da sáng mịn, làm chậm lão hóa.

Với cách làm sinh tố dâu tây này sẽ thấy sự khác biệt và sáng tạo. Bạn có thể linh hoạt gia giảm lượng dâu tây muốn có cho từng cốc và tùy khẩu vị của từng người.

Nguyên liệu:

500g dâu tây tươi hoặc đông lạnh

60ml siro lá phong (bạn có thể thay thế bằng mật ong)

Sữa đậu nành hoặc sữa hạnh nhân, nước dừa... không đường

Cách làm sinh tố dâu tây

Cho dâu tây vào một cái chảo nhỏ và hạ lửa vừa. Đảo thường xuyên cho đến khi dâu tây phải hoàn toàn mềm và nhừ. Thêm siro lá phong và đều để hỗn hợp đồng nhất. Đợi cho tới khi dâu nguội thì cho vào máy xay sinh tố, xay dâu tây thành hỗn hợp nhuyễn mịn. Cho khoảng 2 thìa hỗn hợp dâu tây vào cốc hoặc ly và trên cùng với 1 cốc sữa và đá nếu muốn. Thưởng thức ngay lập tức.

Chúc bạn ngon miệng!