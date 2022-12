3 mẫu đệm điện vừa ấm lại đẹp cho những ngày miền Bắc lạnh giá

Đệm điện là gì?

Đệm điện hay còn gọi là đệm sưởi thường được dùng để trải phía dưới ga giường. Bằng cách cắm điện, động cơ sẽ làm ấm đệm giúp sưởi ấm cơ thể khi ngủ vào mùa đông, giúp bạn dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ hơn.

Nguyên lý hoạt động của đệm điện

Nguyên lý hoạt động của đệm điện cũng giống như cách hoạt động của các máy sưởi khác. Chúng được chuyển hóa từ điện năng thành nhiệt năng để sưởi ấm. Mỗi khi cắm điện, dòng điện sẽ theo các sợi dây dẫn bằng thủy tinh, từ đó khuếch tán nhiệt lượng khiến sợi dây nóng dần lên trong khoảng 10 phút và làm ấm. Vì vậy chúng ta chỉ nên sử dụng đệm điện trong không gian kín.

Thị trường có các loại đệm điện nào và giá thành ra sao?

Tùy theo nguồn gốc xuất xứ, chất liệu mà giá thành của đệm điện cũng thay đổi dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng.

Dựa trên thiết kế

- Đệm điện đơn

Đệm điện đơn được thiết kế gọn nhẹ. Với kích thước nhỏ gọn phù hợp với giường đơn, ngoài ra đệm được thiết kế với 3 chế độ thiết lập cho phép bạn điều chỉnh nhiệt độ một cách dễ dàng. Những chiếc đệm điện đơn với chức năng kiểm soát chống quá nhiệt giúp bạn yên tâm trong thời tiết lạnh giá của mùa đông. Giá thành của loại đệm này sẽ rẻ hơn đệm điện đôi, dao động từ 890k đến 1.550k tùy nguồn gốc và xuất xứ, chất liệu.

- Đệm điện đôi

Đệm điện đôi có kích thước phù hợp cho việc sử dụng 2 người, với chất liệu sợi xơ vi mạch cùng với công tắc tự tắt điện sau 3 giờ. Bạn có thể giặt máy giặt ở nhiệt độ 30 độ C, ngoài ra đệm còn có chế độ bảo vệ chống quá nhiệt. Giá thành của loại đệm đôi sẽ đắt hơn đệm điện đơn, dao động từ 1 triệu đến 4 triệu tùy nguồn gốc và xuất xứ, chất liệu.

Dựa trên xuất xứ, chất liệu

- Đệm điện Hàn Quốc và Trung Quốc là lựa chọn phù hợp với nhiều gia đình bởi mức giá bình dân. Thường mỗi chiếc đệm điện Hàn Quốc hoặc Trung Quốc sẽ có giá dao động từ 890k đến 1650k tùy từng loại. Mức giá cả này có khác nhau chủ yếu là do chất liệu và nguồn gốc xuất xứ. Hàng nhập nguyên chiếc thường đắt hơn hàng gia công tại Trung Quốc. Khi mua nên chọn mua ở các công ty hoặc địa chỉ online uy tín.

- Đệm điện Nhật Bản và Đức sẽ tốt hơn hẳn về chất lượng so với đệm điện Hàn Quốc và Trung Quốc tuy nhiên giá cũng chênh lệch khá cao, thường từ khoảng 2350k đến 3980k. Chất liệu mềm mại, nhẹ, tạo cảm giác thoải mái khi nằm.

- Loại đệm điện chất liệu giả da thường có giá khoảng 890k - 1 triệu. Loại này phù hợp với gia đình có con nhỏ, người già vì dễ vệ sinh, lau chùi.

- Đệm điện chất liệu cotton thường đắt hơn một chút, giá dao động khoảng từ 900k đến 1350k tùy theo hàm lượng cotton có trong đệm.

- Đệm điện chất liệu nỉ nhung giá khoảng 1250k đến 2200k. Loại này được ưa chuộng hơn bởi chất liệu mềm mại, có chống trượt.

3 loại đệm điện giá dưới 1,5 triệu gợi ý cho bạn

Đệm điện ngải cứu: 550k

Ưu điểm:

Đệm điện ngải cứu là sản phẩm của đông y Trung Quốc, gồm 3 lớp: lớp làm ấm, lớp thuốc bắc ngải cứu, lớp nhung bên ngoài. Loại đệm điện ngải cứu này sử dụng giúp giảm đau đầu, lạnh tay chân giữ ấm cho cơ thể thích hợp cho cả những bệnh nhân đang điều trị các bệnh về xương khớp hoặc người già, mẹ sau sinh. Kích thước thảm là 60x150cm khá gọn gàng.

Nhược điểm:

Lớp ngải cứu sẽ tỏa ra mùi nên lâu ngày sẽ ám phòng. Ngải cứu cũng phải thay sau 6 - 9 tháng sử dụng khá bất tiện. Ngoài ra kích thước của đệm điện ngải cứu không quá rộng, chỉ phù hợp cho một người sử dụng.

Đệm điện kết hợp áo khoác sưởi ấm Xiaomi: 1.200k

Ưu điểm:

Đệm điện Xiaomi có 3 chế độ điều chỉnh nhiệt, khi quá nóng sẽ tự ngắt điện. Bề mặt mịn, có khả năng thấm khí tốt, kháng axit và kiềm. Chiếc đệm còn có hệ thống sưởi, giúp côn trùng tránh xa, tạo giấc ngủ khỏe mạnh. Đặc biệt, theo thói quen sưởi ấm, đặc điểm cơ thể khác nhau nên chiếc đệm có thể điều khiển các vùng nhiệt độc lập một cách thuận lợi. Bạn có thể giặt bằng tay hoặc bằng máy mà không sợ nhăn, không sợ biến dạng. Ngoài ra khi không nằm tới bạn cũng có thể quấn để làm áo khoác sưởi ấm cho cơ thể.

Nhược điểm:

Giá thành khá cao. Kích thước nhỏ, phù hợp cho một người sử dụng.

Đệm điện Hàn Quốc Koala STD-303: 1.499k

Ưu điểm:

Đệm có kích thước 135x180cm, phù hợp với giường đôi tại Việt Nam. Lớp đệm được may từ chất liệu nỉ nhung màu tạo sự ấm áp và có độ giữ nhiệt tốt lại dễ giữ sạch sẽ hơn so với màu trắng như đệm điện Đức. Khi sử dụng bạn sẽ điều khiển bằng cơ với 7 chế độ nóng, điều khiển này có thể tháo rời khỏi đệm giúp việc vệ sinh và giặt chăn được an toàn hơn.

Đệm có hệ thống chống sốc điện và tự ngắt khi chạm tới nhiệt độ quá cao, mang tới sự an toàn cho người sử dụng.

Nhược điểm:

Các hướng dẫn sử dụng, chữ trên bảng điều khiển đều bằng tiếng Hàn, khó sử dụng với người Việt nên bạn cần tới sự hướng dẫn của người bán mới có thể sử dụng được. Giá bán của loại đệm này cũng khá cao.

Kinh nghiệm chọn mua đệm điện để không mua phải hàng giả

Để mua được đệm điện tốt, bạn cần lưu ý những điểm sau đây. Đệm điện chính hãng nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc,... có giá hơi cao nhưng đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Lưu ý ở điểm, đệm điện chính hãng chỉ tỏa nhiệt vào đúng chỗ có người nằm.

Ngoài ra khi mua, bạn cần chọn kỹ thiết kế đường kim mũi chỉ, những sản phẩm chính hãng thường có đường may rất chắc chắn, tinh tế và chuẩn xác. Ngoài ra, hầu hết các loại đệm điện đảm bảo đến từ các thương hiệu nổi tiếng hiện nay còn tiết kiệm điện, có chế độ bảo hành dài hạn nên người dùng có thể yên tâm hơn khi sử dụng.