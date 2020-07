3 lý do nếu có 1 tỷ, bà nội trợ Việt vẫn nên đầu tư bất động sản, đừng ngần ngừ giữ tiền đề phòng kẻo mất "món hời lớn"

Mấy hôm nay chị Trần Ngọc Diệp, 40 tuổi (Hà Nội) –khá lăn tăn vì quyết định có nên đầu tư bất động sản thời điểm khi kinh tế đang dần đi vào ổn định sau khi dịch Covid-19 đi qua này không?

Theo người phụ nữ 40 tuổi này cho biết, 2 năm qua, vợ chồng chị nhờ làm lụng mà tích lũy được số tiền 1,2 tỷ gửi ngân hàng. Chị dự định sẽ đầu tư mua đất, nhà thổ cư hoặc 1 căn hộ chung cư nào đó. Thế nhưng đang lúc nhăm nhe tham khảo các nơi thì đại dịch Covid-19 xảy ra để giờ tuy đã hồi phục nhưng vẫn khiến chị không khỏi lo lắng.



"Đúng lúc quyết định tìm mua căn nhà nào đó đã xây sẵn ở trong xóm để đầu tư thì mọi thứ bỗng chững lại. Anh xã cứ bảo mình là từ từ, chờ đợi thêm 1 thời gian nữa. Vì hiện nay mới chỉ giai đoạn phục hồi kinh tế và nhà đất sau dịch", chị Diệp tâm sự.

Thay vì nằm im chờ đợi, chị Diệp đã quyết định mua lô đất dịch vụ ngay thời điểm hiện nay. Ảnh minh họa.

Nghe anh xã phân tích cũng có lý nên hơn 2 tháng qua chị Diệp vẫn "án binh bất động" chờ đợi và chưa ra quyết định. Tuy nhiên, mới đây, được 1 người bạn là chuyên gia bất động sản phân tích, vợ chồng chị Diệp đã quyết định không chờ đợi thêm nữa và mua luôn 1 mảnh đất dịch vụ 50m2 đã có sổ đỏ, đã phân lô ở Đồng Mai, Hà Nội với giá 1,6 tỷ đồng.

Khi hỏi về lý do tại sao vợ chồng chị lại quyết định mua mảnh đất dịch vụ đã phân lô thời điểm phục hồi sau đại dịch Covid-19 người phụ nữ này đưa ra 3 lý do thuyết phục sau:

1. Phục hồi sau dịch là cơ hội vàng để người mua tìm được những mảnh ưng ý và được chào giá "tốt"

Theo chị Diệp cho biết, việc có tiền mua nhà, mua đất thời điểm này sẽ giúp những khách hàng như chị có thể dễ dàng tìm được những lô đất dịch vụ, những mảnh đất ưng ý mà giá rẻ: "Ai cũng biết, kinh tế khủng hoảng chút sẽ là cơ hội để có thể mua đất hay bất động sản với giá rẻ. Đã vậy lại còn dễ tìm được những địa điểm đẹp hơn hẳn so với lúc chưa đại dịch. Tuy nhiên, để mua bán, bạn phải tìm hiểu thật kỹ, tránh tình trạng mua phải mảnh đất, lô đất hay nhà chung cư với giá đắt đỏ lúc thị trường đang đi xuống như hiện nay".

Cũng theo chị Diệp cho biết, rất nhiều lô đất dịch vụ ở Đồng Mai, Hà Nội lúc trước có vị trí đẹp, hồ sơ pháp lý đã hoàn thiện, cơ sở hạ tầng tốt sẽ có giá bán rất cao.

Nếu muốn sở hữu, trước đây phải bỏ số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Nhưng hiện nay, khách hàng như chị có rất nhiều lựa chọn bởi nhiều lô dịch vụ "ngon" đang được chào bán với giá tốt.

Chưa kể các chính sách kích cầu phục hồi kinh tế được tung ra của các văn phòng bất động sản kích cầu khách hàng đang có tâm lý ngần ngừ giữ tiền đề phòng dịch quay trở lại.

2. Các văn phòng bất động sản, chủ đầu tư đang liên kết chặt với ngân hàng để triển khai các gói mua nhà, mua đất với lãi suất ưu đãi

Cũng theo bà nội trợ thông minh trên, dù vẫn phải vay nợ ngân hàng 400 triệu đồng nhưng chị Diệp vẫn quyết định đầu tư mua lô đất dịch vụ trên. Bởi theo chị, thời điểm hiện tại, để kích cầu, các chủ đầu tư đang liên kết rất chặt với ngân hàng để triển khai các gói mua nhà với lãi suất vô cùng ưu đãi.

"Hôm trước đi làm thủ tục vay ngân hàng tiền mua đất, mình còn biết hầu hết các ngân hàng vẫn đang có kế hoạch về việc giãn nợ. Theo đó, khách vay tiền mua nhà, mua đất có thể sẽ được thêm lợi về kỳ hạn thanh toán. Chính vì thế, đầu tư bất động sản thời điểm này theo mình vẫn khá phù hợp", chị Diệp nhận định.

Theo chị Diệp, chọn mua bất động sản sớm, đợi khoản hời lớn sau phục hồi kinh tế. Ảnh minh họa.

3. Nguồn cung bất động sản thời phục hồi sau dịch Covid-19 khan hiếm nên sẽ triển vọng khi dịch được kiểm soát

Thêm một lý do nữa khiến chị Diệp quyết định đầu tư mua bất động sản thời điểm này vì người phụ nữ này cho rằng, nguồn cung BĐS trong thời kỳ này và thời gian tới sẽ khan hiếm. Thế nên tương lai sau giai đoạn phục hồi sẽ tươi sáng.

Chị Diệp tự tin phân tích: "Thời điểm này do đang trong giai đoạn phục hồi, rất nhiều chủ đầu tư đã phải tạm dừng xây dựng và không thể ra hàng khiến cho nguồn cung BĐS khan hiếm hẳn so với trước. Do đó, việc bất động sản tăng trở lại sẽ vô cùng có triển vọng và dự báo tăng mạnh ở hầu hết các phân khúc. Chính bởi thế, hiện tại chính là thời điểm thuận lợi để những người như mình chuẩn bị cho cơ hội ấy".