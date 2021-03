3 lý do khiến Son Ye Jin không thể để tóc ngắn: Tưởng nhan sắc của "chị đẹp" có thể cân mọi kiểu tóc, hóa ra không phải

So với mỹ nhân tóc ngắn Go Joon He thì rõ ràng phần vai và cổ của Son Ye Jin khác hoàn toàn với Go Joon He. Nếu như Go Joon He có bờ vai rộng khung xương ngang và cổ thon dài cực kỳ hợp khi để tóc ngắn, thì Son Ye Jin lại ngược hoàn toàn với vai xuôi tròn và cổ hơi ngắn.