3 lý do bố mẹ cần tuân thủ lịch chủng ngừa đúng thời điểm và đầy đủ để bảo vệ bé cùng gia đình

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), đây là điều rất đáng lo ngại, vì sự chậm trễ này có thể dẫn đến sự bùng phát trở lại của các dịch bệnh nguy hiểm khác, vốn đã đang được phòng ngừa bằng vắc xin. 3 lý do chúng ta cần tuân thủ lịch chủng ngừa đúng thời điểm và đầy đủ để bảo vệ cho con và cho gia đình mình.



Nguy cơ từ nguồn dịch luôn tồn tại, bài học đáng giá sau mùa dịch Covid vừa qua

Từ mùa dịch Covid 19 vừa qua, chúng ta đã có nhận thức rõ ràng hơn về tác động khủng khiếp của dịch bệnh lên cá nhân, áp lực với hệ thống chăm sóc sức khỏe và cả nền kinh tế toàn cầu. Nguy cơ từ dịch bệnh luôn tồn tại, ngay cả khi mùa dịch vừa qua đã được kiểm soát tại Việt Nam.

Việc coi nhẹ chủng ngừa từ sớm sẽ dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng sau này. Thống kê cho thấy, chúng ta có thể ngăn ngừa được khoảng 2-3 triệu ca tử vong mỗi năm nhờ có sự ra đời của nhiều chủng vắc-xin (1). Trên thế giới tại nhiều khu vực vẫn còn bị Covid-19 hoành hành, chúng ta vẫn đang chờ đợi loại vắc-xin có thể hạn chế các tổn thất và gánh nặng mà Covid-19 gây ra.

Bảo vệ từng cá thể bằng chủng ngừa, tức là bảo vệ cả cộng đồng

Việc duy trì độ phủ của chủng ngừa vô cùng quan trọng ngay cả khi đại dịch đang diễn ra cũng như giai đoạn sau đó. Vì nếu chủng ngừa bị trì hoãn hoặc ngắt quãng do Covid-19, điều gì sẽ xảy ra khi trẻ mắc các bệnh truyền nhiễm khác, điều gì sẽ xảy ra khi các dịch bệnh khác bùng phát trở lại và liệu chúng ta lại phải chứng kiến các ca tử vong do các bệnh nhiễm đáng lẽ đã được phòng ngừa bằng vắc-xin?

Bảo vệ trẻ em và các thành viên trong gia đình theo độ tuổi bằng các thể chủng ngừa đầy đủ sẽ giúp loại bỏ rủi ro từ các vi khuẩn và căn bệnh truyền nhiễm phát sinh, đây cũng là một cách để góp phần nâng cao sức đề kháng của cộng đồng trước các dịch bệnh tiềm ẩn.

Chủng ngừa đúng thời điểm giúp bảo vệ sớm với hiệu quả miễn dịch cao

Khi chào đời, hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh chưa được hoàn thiện, do đó bảo vệ bằng chủng ngừa là rất quan trọng, nhất là trong những tháng đầu đời.

Lịch chủng ngừa cùng với các vắc-xin được khuyến cáo dựa vào gánh nặng của bệnh ở từng độ tuổi, tính chất nguy cơ cũng như các dữ liệu nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng trong nhiều năm. Tất cả chúng ta đều có khả năng mắc các bệnh nhiễm trong suốt các giai đoạn của cuộc đời do sự suy yếu của hệ thống miễn dịch theo năm tháng. Do đó cần bảo vệ từ sớm và kịp thời từ trẻ sơ sinh, thanh thiếu niên đến người lớn, dưới đây là một số lưu ý về những mũi tiêm quan trọng, hãy tư vấn bác sĩ ngay để được chích ngừa đúng thời điểm và đầy đủ:



Trẻ sơ sinh: cần lưu ý giai đoạn 6 tuần tuổi đến 6 tháng tuổi, hoàn tất lịch chủng ngừa phòng các bệnh nguy hiểm như bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, viêm màng não do Hib, viêm gan B, tiêu chảy do vi rút Rota, viêm màng não hay viêm phổi, viêm tai giữa do phế cầu khuẩn v.v

Trẻ lứa tuổi học đường 4-7 tuổi và 9-15 tuổi: chích nhắc bạch hầu, uốn ván, ho gà

Người lớn (có bệnh lý mạn tính đi kèm) và người cao tuổi trên 50 tuổi: chích nhắc bạch hầu, uốn ván, ho gà, cúm v.v

Chủng ngừa sớm cho trẻ không những không làm hệ miễn dịch của trẻ bị quá tải, trái lại còn giúp giảm số lần trẻ phải chịu đau cũng như giúp mẹ tiết kiệm thời gian và chi phí thăm khám.

Lưu ý các biện pháp phòng ngừa trong giai đoạn "bình thường mới" theo hướng dẫn của Bộ Y tế như: đeo khẩu trang nơi công cộng/ khu vực đông người, không đưa tay lên mắt, mũi và miệng, rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc nước sát khuẩn có cồn. Nên đặt lịch hẹn và gọi điện tư vấn trước với trung tâm chủng ngừa.

Chương trình giáo dục cộng đồng do Hội y học dự phòng Việt Nam phối hợp với VPĐD GSK phối hợp thực hiện.