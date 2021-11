3 lỗi sai lớn nhất của chị em khi tập mông khiến công cốc cả mấy năm trời, nhìn xuống đùi càng hoảng hơn!

Mông to luôn là mong ước của chị em phụ nữ. Điều này thôi thúc chị em đi tập mông nhiều hơn để có được vòng 3 vạn người mê. Thế nhưng, thực tế cho thấy, không phải cô nàng nào cứ hùng hục tập mông chăm chỉ cũng tăng size mông. Thậm chí, khi nhìn xuống đùi càng hoảng hơn bởi có người còn gặp phải những tình trạng không mong muốn như đùi to hơn, thô hơn, khiến mông càng mất đi vẻ tròn đầy. Nhìn tổng thể, vóc dáng không những không được nâng lên mà còn bị dìm đi vài phần nhan sắc.

Hãy khoan đổ lỗi do tập gym nên vóc dáng bị xấu đi. Body xấu đi chắc chắn do bạn chưa tập luyện đúng cách, chưa áp dụng ăn với tập chuẩn khoa học. Tập gym mà mông không to ra cũng không ngoại lệ.

HLV Lê Bá Duy Phong.

Theo HLV Lê Bá Duy Phong (làm việc tại Hà Nội), muốn mông to nhưng nhiều chị em lại chưa đảm bảo tập đúng, dẫn đến những lỗi sai thường gặp khi tập mông, làm vòng 3 mãi không thể cải thiện. Thời gian qua, rất nhiều bạn trẻ đã nhắn tin hỏi HLV Duy Phong những câu như "em tập mông nhiều mà mãi không to", "em tập các bài tập mông mà chỉ thấy đùi to ra sao ý"...

HLV Duy Phong nhận định, nếu bạn đã tập mông nhưng mông mãi không to, tình trạng mông không được cải thiện thì rất có thể cách tập của bạn đang có vấn đề. Dưới đây là 3 lỗi sai cơ bản khi tập mông được HLV Lê Bá Duy Phong chỉ rõ, chị em xem có thấy mình trong đó không nhé! Nếu có, hãy khắc phục ngay để sở hữu vòng 3 căng tròn, vóc dáng vạn người mê:

Sai lầm số 1: Tập mông quá nhiều

Theo như suy luận thông thường của mỗi người, nơi nào có khuyết điểm thì cứ tập nhiều tại nơi ấy. Vậy là muốn mông to, chị em cứ lao đầu vào tập mông, muốn bụng nhỏ thì chăm chỉ tập bụng...

Suy nghĩ muốn to chỗ này, bé chỗ kia thì tập nhiều vào riêng từng khu vực đó là điều vô cùng sai lầm. "Cơ bắp cần kích thích đủ lớn để phát triển, để to ra chứ không phải là càng tác động nhiều càng tốt. Chưa kể, chúng ta cần có nhiều bài để phát triển cơ bắp. Ví dụ như muốn mông to ra thì không phải chỉ chăm chăm tập mỗi bài tập mông mà cần tập các nhóm cơ khác để hỗ trợ phát triển cơ mông tốt hơn", huấn luyện viên nhận định.

Giải pháp: Muốn mông to ra không được nôn nóng, không phải ngày nào cũng chăm chăm tập mông. Mỗi tuần chỉ cần tập tối đa 2-3 ngày mông là đủ.

Sai lầm số 2: Tập quá nhẹ

Điều này đặc biệt đúng với những trường hợp chỉ tập mông không có dụng cụ hỗ trợ hoặc tập mông với dây band. Những bài tập mông có dây band hỗ trợ giúp bạn cảm thấy bài tập nặng hơn, việc đẩy mông, đá chân cũng khó khăn hơn nhưng từng đó chưa "đủ đô" để tạo nên một vòng 3 chuẩn trái đào căng tròn, săn chắc.

"Có thể sau 20-30 cú banh rộng 2 chân, đá chân, siết mông giúp bạn cảm giác "cháy mông" nhưng sự thật là cảm giác này chỉ xuất hiện vào chính thời điểm đó thôi. Nó có thể giúp mông bạn tăng lên 0,5-1cm, có thể hiệu quả hơn so với bài tập gốc nhưng điều này thực sự không đáng kể", HLV Lê Bá Duy Phong cho hay.

Giải pháp: Tập mông với tạ tùy theo sức và khuyến cáo của huấn luyện viên tại phòng tập. Nếu tập ở nhà thì nên tập 1 chân.

Sai lầm số 3: Tập quá nhiều squat

Squat đúng là bài tập rất tốt cho vùng mông nhưng đừng quá thần thánh hóa nó. "Squat không đúng cách sẽ dẫn đến tình trạng đùi ngày càng to thô hơn", HLV Duy Phong nói.

Giải pháp: Tập đều các bài tập, không ưu tiên một bài tập nhất định.

Làm thế nào để sở hữu mông căng tròn lại không lo đùi to thô?

Huấn luyện viên nhận định, cách để có vòng 3 căng tròn như trái đào, các nàng cần đảm bảo giữa ăn uống và tập luyện đúng cách. Đừng quá ưu tiên một bài tập nào như muốn mông to thì chỉ tập mông, muốn eo nhỏ thì chỉ gập bụng... Việc phân bố đều các bài tập dành cho các phần cơ thể trong tuần cùng chế độ ăn uống lành mạnh, chuẩn khoa học sẽ giúp bạn giảm mỡ tăng cơ, body vừa có thắt eo vừa có mông quả đào, cơ thể luôn khỏe đẹp, căng tràn sức sống.

Và để có được hướng đi chính xác nhất cho body của mình, bạn có thể tìm đến một huấn luyện viên, một PT đồng hành cùng hành trình này để sớm có được vóc dáng đẹp như ý nhé!