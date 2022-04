3 loại vitamin "độc quyền" cho phụ nữ: Có lợi cho việc bảo trì buồng trứng và tử cung, giúp chị em kéo dài sự trẻ trung

Đối với phụ nữ, duy trì thói quen sống tốt là một biện pháp hữu ích để khỏe mạnh và kéo dài sự trẻ trung. Trong quá trình bảo trì cơ thể, chị em cần chú ý đến việc cải thiện chức năng của các cơ quan quan trọng, đặc biệt là chăm sóc buồng trứng và tử cung cho thật tốt. Nếu buồng trứng hoặc tử cung bị tổn thương, sức khỏe của phụ nữ có thể bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí là lão hóa sớm.



Để giữ cho buồng trứng và tử cung khỏe mạnh, trong cuộc sống hàng ngày, ngoài ăn những thực phẩm giàu dinh dưỡng mà cơ thể cần, chị em cũng phải chú ý bổ sung thêm vitamin thiết thực.

Có 3 loại vitamin được coi là "độc quyền" của phụ nữ, bổ sung hàng ngày không những bảo trì buồng trứng, tử cung mà còn giúp chị em trẻ lâu

1. Vitamin E

Phụ nữ nên bổ sung vitamin E trong chế độ ăn uống của mình nếu muốn duy trì sức khỏe tốt. Vitamin E như một chất chống oxy hóa, có thể giúp tăng cường chức năng buồng trứng của phụ nữ.

Nhiều phụ nữ thường không duy trì thói quen sống tốt có thể làm giảm chức năng buồng trứng liên tục, theo thời gian sẽ gây ra suy buồng trứng sớm. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến có khó thai.

Ngoài ra, bổ sung đủ vitamin E là điều rất quan trọng với phụ nữ. Bằng cách này, cơ thể có thể nhận được các chất chống oxy hóa cần thiết, nhờ đó vừa chống lão hóa lại cải thiện chức năng cơ thể.

2. Vitamin C

Phụ nữ cũng không thể thiếu vitamin C trong cuộc sống. Vitamin C có thể cải thiện sức đề kháng, duy trì buồng trứng và tử cung khỏe mạnh. Nhiều người thiếu vitamin C trong thời gian dài có thể xuất hiện hiện tượng chức năng miễn dịch suy yếu, sức đề kháng giảm. Từ đó, vi khuẩn, virus có thể dễ dàng xâm nhập, người phụ nữ có nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa cao hơn.

Do đó, trong ăn uống chị em cần chú ý ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C hơn. Trái cây là một trong những thực phẩm rất giàu vitamin C, điển hình là ổi, cam, bưởi, táo...

3. Axit folic

Phụ nữ muốn thúc đẩy buồng trứng, tình trạng tử cung khỏe mạnh thì cũng cần nhận được đủ axit folic.

Axit folic cũng là một vitamin quan trọng. Phụ nữ bổ sung đủ axit folic trong khi mang thai có thể thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thai nhi. Axit folic đã được chứng minh có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, bao gồm cả việc chống lão hóa, ngừa ung thư. Acid folic góp phần giúp cơ thể sản xuất các tế bào mới để thay thế cho những tế bào cũ đã già và chết đi, đồng thời ngăn ngừa những biến đổi bất thường về ADN của tế bào – nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các tế bào ung thư.

Axit folic thường chứa nhiều trong các loại thực phẩm như đậu khô, đậu Hà Lan, đậu lăng, cam hoặc các sản phẩm từ lúa mì nguyên chất, gan, măng tây, củ cải đường, rau cải xanh, rau bina...

Tuy nhiên, trước khi sử dụng axit folic, cần trao đổi với bác sĩ nếu bệnh nhân mắc bệnh thận hoặc nhiễm trùng hay là người nghiện rượu hoặc mắc bất kỳ loại thiếu máu nào chưa được chẩn đoán và kết luận. Bà bầu bị thiếu máu cũng cần tham khảo ý kiến của bác sỹ trước khi quyết định có sử dụng acid folic để điều trị thiếu máu không.

Ngoài ra, để có cơ quan sinh sản khỏe mạnh, phụ nữ đặc biệt cần tránh 1 việc: Ngồi lâu

Thường xuyên ngồi ở một nơi, lưu thông máu ở nửa dưới của cơ thể cũng không theo kịp và dễ dàng ảnh hưởng đến sự trao đổi chất trong tử cung. Từ đó dẫn đến sự gia tăng độc tố trong tử cung, có thể xuất hiện tất cả các loại viêm, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ.

Những người có thói quen ngồi bất động, hai chân khép lại hoặc bắt chéo quá lâu, mặc quần quá chật... sẽ càng gây ra những ảnh hưởng xấu hơn.



https://afamily.vn/3-loai-vitamin-doc-quyen-cho-phu-nu-co-loi-cho-viec-bao-tri-buong-trung-va-tu-cung-giup-chi-em-keo-dai-su-tre-trung-20220426223216744.chn