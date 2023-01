3 loại viên giặt xả thơm lâu, được nhiều chị em ưa chuộng

Với công dụng tương tự như nước giặt, nước xả vải, những viên giặt xả quần áo kết hợp 2 trong 1 được thiết kế theo từng viên rất nhỏ gọn, bọc trong một lớp màng mỏng và có thể tự tan trong môi trường nước đang dần trở nên phổ biến bởi tính tiện lợi. Tuy nhiên, việc chọn lựa được viên giặt xả thơm lâu không hề dễ dàng.

Nếu đang có ý định chuyển sang sử dụng viên giặt xả, bạn có thể tham khảo bài viết này để tìm ra loại phù hợp với nhu cầu và sở thích của mình.

Các loại viên giặt xả

1. Viên giặt xả quần áo BOLD P&G của Nhật Bản: 215.000 đồng/hộp.

Đây là sản phẩm đa năng với hai tính năng trong một vừa dùng để giặt lại để xả quần áo. Bạn chỉ cần sử dụng từ 1-2 viên giặt quần áo nhỏ cho mỗi lần giặt là đã giúp quần áo sạch sẽ và lưu hương dễ dàng.

Viên giặt quần áo Nhật BOLD P&G có 2 loại: dạng đóng túi và dạng hộp.

* Ưu điểm:

- Viên giặt xả tan rất nhanh trong nước nên chỉ cần bỏ vào cùng quần áo là xong, không lo tình trạng vỏ ngoài chưa tan hết, còn đọng lại gây tắc nghẽn trong máy giặt.

- Tuy không tạo ra quá nhiều bọt nhưng sản phẩm được đánh giá cao về độ làm sạch.

- Một viên giặt quần áo có thể làm sạch khoảng 6kg quần áo. 1 hộp có 17-18 viên.

- Tính kháng khuẩn cao giúp quần áo luôn thơm mát, tránh tình trạng ẩm mốc trong mùa hanh khô.

- Các thành phần trong viên giặt rất an toàn lành tính nên có thể dùng cho cả quần áo em bé.

- Vì có tính năng tích hợp hai trong một nên không cần dùng thêm với nước xả.

- Phù hợp với mọi loại máy giặt và cả khi giặt tay.

- Mùi thơm lâu, sau khi phơi khô cất vào tủ quần áo, mùi hương có thể lưu giữ tới vài ngày. Mùi thơm nhẹ dịu.

* Nhược điểm:

- 2 loại mùi thơm không đều nhau. Màu xanh có mùi thơm được nhiều người thích hơn màu hồng và đánh giá cao về mùi hương hơn.

- Được đánh giá cao về mùi hương và độ lưu giữ hương thơm nhưng lại không giặt sạch được các vết bẩn. Các bạn vẫn nên vò qua bằng tay quần áo trước, đặc biệt ở những chỗ có vết bẩn.

- Nên phân loại quần áo thật kỹ trước khi giặt vì viên giặt xả này không có tính năng bảo vệ màu sắc, dễ phai màu.

2. Viên giặt OMO 3 trong 1: 308.000 đồng/combo 3 túi

Mỗi túi gồm 17 viên giặt xả.

Với công dụng "3 trong 1" bao gồm: giặt sạch – chăm sóc – khử mùi quần áo, viên giặt xả OMO cũng chính là sản phẩm được nhiều chị em ưa chuộng.

* Ưu điểm:

- Viên giặt xả dễ hòa tan trong nước nên có thể thấm sâu hơn vào từng sợi vải giúp làm mềm và dễ dàng loại bỏ các vết bẩn cứng đầu một cách hiệu quả để quần áo luôn sạch sẽ và tinh tươm.

- So với các sản phẩm tiện lợi kết hợp khác trên thị trường, viên giặt OMO nổi trội về tính năng hơn do được quy tụ đầy đủ đặc tính ưu việt của quá trình giặt và xả quần áo, giúp sản phẩm không chỉ có khả năng làm sạch vết bẩn bám trên áo quần mà còn giúp khử các loại mùi hôi khó chịu như mùi thức ăn, mùi ẩm mốc, mùi hôi do thời tiết, khói bụi…

- Khả năng giúp lưu giữ hương thơm trên áo quần sau khi giặt.

- Công nghệ Enzyme hiện đại giúp bảo vệ màu sắc vải vóc tối đa.

- Với công thức tạo bọt tối ưu, viên giặt tiện lợi OMO phù hợp với mọi loại máy giặt bao gồm máy giặt cửa trên và máy giặt cửa trước. Không còn lo lắng về các vấn đề máy giặt bị trào bọt hay cặn bẩn còn sót lại trong máy giặt.

- Không lo dị ứng hay kích ứng với làn da.

- Khả năng xả bọt nhanh, không gây nhờn rít cũng là "điểm tốt" giúp tiết kiệm nước.

* Nhược điểm:

- Đối với các vết ố trên quần áo, viên giặt sẽ không xử lí hoàn toàn được.

- Mùi hương không dễ chịu bằng loại viên giặt xả của Nhật BOLD P&G.

3. Viên giặt xả Blue muối hồng: 155.000 - 169.000 đồng/túi 36 hoặc 48 viên

Được áp dụng công nghệ tiên tiến, tận dụng tinh chất từ Muối hồng Himalaya kết hợp với tinh dầu cọ, viên giặt xả Blue muối hồng nhanh chóng được người tiêu dùng đánh giá cao.

1 viên giặt xả Blue muối hồng có thể sử dụng cho 5 đến 7kg áo quần.

* Ưu điểm:

- Thiết kế nhỏ gọn tiện lợi, dễ dàng đem theo khi du lịch.

- Không cần xé bỏ lớp màng bao ngoài của viên giặt xả muối hồng. Lớp màng này sẽ nhanh chóng tan nhanh trong quá trình giặt xả.

- Hạn chế đổ thừa nước giặt, xả, gây lãng phí.

- Tích hợp 2 bước giặt – xả trong cùng 1 viên giặt.

- Chứa thành phần hữu cơ từ bồ hòn, hạn chế chất tạo bọt độc hại, an toàn cho làn da.

* Nhược điểm:

- Với những vết bẩn ố vàng để quá lâu ngày thì sẽ khá khó để giặt sạch.

- Không có nhiều khả năng làm sạch vết bẩn và giữ màu quần áo bằng viên giặt OMO.

- Không toả mùi hương ngay sau khi giặt xong. Tuy nhiên, đến lúc phơi, sấy khô thì quần áo mới toả mùi hương.

- Độ lưu hương không quá tốt.

Cách chọn viên giặt xả

Thương hiệu: Bạn nên lựa chọn những dòng viên giặt quần áo đến từ những thương hiệu uy tín.

Thành phần: Nên ưu tiên chọn mua viên giặt quần áo có thành phần tự nhiên, an toàn lành tính nhất để hạn chế đến mức tối thiểu việc gây hại cho sức khỏe.

Chọn viên giặt phù hợp với máy giặt: Có rất nhiều viên giặt quần áo chỉ dành riêng cho một số loại máy giặt nhất định; vậy nên hãy cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ trước khi mua để tránh mua phải những loại viên giặt không phù hợp với máy giặt nhà mình nhé.

Cách sử dụng viên giặt xả

- Bỏ một viên giặt quần áo vào lồng máy giặt để nó tự tan. Sau đó bạn cho quần áo lên trên rồi giặt. Tuyệt đối không cắt hay bóp viên giặt.

- Một viên giặt sẽ tương đương với khoảng 6kg quần áo khô, nếu lượng quần áo nhiều hơn bạn hãy tăng số lượng viên giặt lên để hiệu quả giặt được tốt hơn nhé