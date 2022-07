3 loại nước giúp giảm cân nhanh chóng mà an toàn

Các chuyên gia hội đồng y tế The Nutrition Twins gồm Lyssie Lakatos, RDN, CDN, CFT và Tammy Lakatos Shames, RDN, CDN, các tác giả của cuốn sách "The Nutrition Twins 'Veggie Cure" cho biết các mẹo về đồ uống có thể giúp bạn có thể giảm cân vô cùng hiệu quả.



Café Latte trà xanh tách béo uống lạnh

Trà xanh Latte là một món uống nhẹ giúp giảm cân

Hội đồng The Nutrition Twins cho biết: "Trà xanh matcha đã được chứng minh là có thể tạo thêm một lợi thế cho vòng eo của bạn. Vì vậy, đồ uống này được coi là một món đồ uống nhẹ giúp giảm cân".



The Nutrition Twins gợi ý rằng uống trà đóng gói chứa 20 calo chất chống oxy hóa này, như một bữa ăn nhẹ buổi chiều có thể giúp bạn no trong vài giờ. Bằng cách này, bạn sẽ có thể bỏ qua các loại đồ uống có hàm lượng calo cao khác.

Bạn cũng có thể tránh xa đồ ăn nhẹ ở máy bán hàng tự động không tốt cho sức khỏe. Giảm bớt những đồ ăn vặt này sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng trăm calo và giảm béo khá nhanh.

Soda mâm xôi chanh gừng

Soda Mâm xôi Chanh Gừng vừa giải khát nhưng lại có thể giúp bạn khởi động nhanh chóng nỗ lực giảm cân thần tốc của mình



Soda nổi tiếng là một trong những thức uống tồi tệ nhất đối với sức khỏe và nỗ lực giảm cân của bạn. Tuy nhiên, Nutrition Twins gợi ý rằng loại soda tự nhiên lành mạnh này là giải pháp thay thế. Nó vừa giải khát nhưng lại có thể giúp bạn giảm cân.

The Nutrition Twins cho rằng khi bạn uống loại "soda" chứa đầy kali này, bạn sẽ chống lại tình trạng thiếu natri, đầy bụng hoặc đầy hơi. Nó cũng có thể giải phóng lượng nước dư thừa mà bạn đang giữ lại trong các mô để giảm cân nhanh hơn.



Các chất chống oxy hóa trong gừng, chanh, bạc hà và quả mâm xôi giúp chống lại chứng viêm mạn tính, vốn đã được chứng minh là có tác dụng kích thích tăng cân. Quả mâm xôi cũng chứa phytochemical - một hợp chất hóa học do thực vật tạo ra - được gọi là C3G. Phytochemical làm tăng sản xuất cả adiponectin (hormone tăng cường chuyển hóa chất béo) và leptin (hormone ức chế cảm giác thèm ăn), giúp giảm cân nhanh chóng.

Cà phê

Cà phê có chứa caffeine có thể làm giảm lượng calo và tăng cường trao đổi chất

Theo nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Béo phì, một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cà phê có chứa caffein có thể làm giảm lượng calo và tăng cường trao đổi chất.

The Nutrition Twins cho biết: "Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người uống cà phê có chứa caffein tiêu thụ ít calo hơn đáng kể so với những người uống ít caffein hoặc không uống caffein".

Caffeine cũng được cho là có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Theo nhiều báo cáo, cà phê giúp bạn vận động ruột. Đây là thứ có thể giúp giảm cân nhanh chóng.

"Chỉ cần nhớ uống cà phê đen của bạn hoặc với một ít sữa tách béo hoặc sữa có nguồn gốc thực vật để lượng calo không tăng lên, The Nutrition Twins nói." Chỉ cần không uống cà phê quá muộn trong ngày nếu không caffeine có thể cản trở giấc ngủ, điều này gây phản tác dụng khi muốn giảm cân".

