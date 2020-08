3 loại hoa quả "đắt xắt miếng" Trấn Thành mới review có giá bao nhiêu mà khiến danh hài cũng than thở "cho thì ăn chứ nhất quyết không mua"

Mới đây, trên kênh Youtube của MC Trấn Thành vừa đăng tải một clip quay lại cảnh anh ngồi ăn một số loại trái cây sang chảnh đắt tiền. Trong đó có một món quà "chỉ dành cho giới giàu có" mà Trấn Thành được tặng.

3 loại quả này đều được nam danh hài giới thiệu là có giá bán đắt tới "cắt cổ" mà chỉ có cho anh mới ăn chứ nhất quyết không mua. Có loại còn có giá trị tới 11 triệu/chùm chỉ 9 quả.

Vậy loại hoa quả nào khiến nam danh hài, một người có mức thu nhập khủng trong Vbiz cũng phải e dè. Cùng tìm hiểu chúng ngay dưới đây.

1. Đào tiên nhập khẩu Nhật Bản: 850.000 đồng/kg

Đầu tiên, Trấn Thành khoe trên tay quả đào tiên "siêu to khổng lồ" có xuất xứ của Nhật. Loại đào này trên thị trường đang được bán một cặp có giá tới 850.000 đồng. Và quả đào trên tay nam MC trị giá 425.000 đồng. Đắt gấp 20 lần đào bình thường đang bán tại các chợ dân sinh.

Trấn Thành áp sát quả đào lên mặt và nói: "Trái đào này gọi là đào tiên, to bằng cái mặt của tôi luôn. Tôi mua trái đào này của Tôn Ngộ Không mà chưa kịp ăn nữa". Chỉ là câu nói vui đùa của nam MC nhưng người hâm mộ cũng đã mường tượng được phần nào kích thước của quả đào mà Trấn Thành đang muốn nhấn mạnh.

Ảnh chụp màn hình.

Theo tìm hiểu loại đào tiên nhập khẩu Nhật Bản này có trọng lượng khoảng 500 gram có lớp vỏ mỏng, thịt mềm, mọng nước cùng vị ngọt mát. Do người nông dân Nhật Bản sử dụng công nghệ trồng quả đào độc nhất hiện nay và luôn cải tiến giống đào trong hàng chục năm trời khiến trái đào này có hương vị rất đặc biệt mà không quốc gia nào có. Chính vì thế, giá bán của nó cũng đắt đỏ hơn rất nhiều lần.

Nhiều người từng mua và thưởng thức loại đào này cũng cho biết, giống đào Nhật Bản luôn nổi danh là có chất lượng tốt nhất khi có vỏ ngoài cứng, không dập nát nhưng thịt mềm, ngọt, mọng nước và quan trọng là rất ngọt.

Cũng bởi được khách hàng tin tưởng về chất lượng nên cứ khi nào có đợt đào tiên Nhật Bản nhập khẩu về, rất nhiều khách hàng sẵn sàng chi gần chục triệu đồng để mua cả thùng là chuyện bình thường.

Được biết, mùa vụ của đào tiên Nhật thường bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm. Cây đào Nhật chủ yếu được trồng ở các tỉnh Fukushima và Yamanashi.

Ảnh minh họa.

2. Nho mẫu đơn: 2,9 triệu/chùm/hơn 20 trái

Tiếp đó, Trấn Thành khoe tiếp chùm nho mẫu đơn vừa mua được và chia sẻ: "Món thứ hai tôi mới mua được là một chùm nho mẫu đơn. Trông nó nhỏ như thế này thôi nhưng vị chi là 2,9 triệu/chùm. Tôi bóc ra chỉ có khoảng 20 tới 30 trái nho, tính ra là 100.000 đồng/trái, đắt tới mức muốn nổi điên. Chẳng hiểu nho quỷ gì mà đắt thế".

Nói rồi, Trấn Thành bứt một quả nho cho vào miệng nhai rồi đưa cảm nhận: "Nhưng được cái, trái nho này ngon lắm, ngon hơn nho bình thường nhiều, ăn không có hạt mà thơm như mùi đào. Ai mà mua nho này phải mua đúng loại 2,9 triệu/chùm mới ngon".

Ảnh chụp màn hình.

Được biết loại nho mẫu đơn mà nam MC đã thưởng thức còn được gọi là Shine Muscat, là một loại nho nổi tiếng chất lượng cao có xuất xứ từ Nhật Bản. Đây là loại nho thường xuyên cháy hàng tại những cửa hàng bán hoa quả nhập khẩu mặc dù giá bán của nó thuộc dạng "chát chúa".

Nho mẫu đơn loại 1 thường được bọc giấy vàng, tem vàng, ngọt thơm, mỗi chùm nặng 500-550 gram. Tuy giá cao nhưng ngon chuẩn vị. Vào giữa mùa, nho mẫu đơn lên đường, ngọt gắt hơn nhưng quả không còn độ giòn nữa, lúc đó là hàng loại 2, nho được bọc giấy màu trắng hoặc nilon.

Thông thường, các cửa hàng hoa quả nhập khẩu sẽ bán nho mẫu đơn theo cân.

Ảnh minh họa.

Nho mẫu đơn Nhật Bản được trồng theo kiểu 1 nhánh 1 chùm theo phương pháp hữu cơ. Quả nho giàu vitamin C, K, B6, magie, sắt, kali... Hiện nay, nho mẫu đơn trên thị trường Hà Nội thuộc hàng đắt đỏ khá kén người mua. Mặt khác do điều kiện thu hoạch, và khó bảo quản do vậy rất ít cửa hàng hoa quả nhập khẩu tại Hà Nội có hàng.

3. Nho Ruby Roman (Hồng Ngọc La Mã): 11 triệu/chùm/10 trái

Cuối cùng, Trấn Thành lôi ra một chiếc bát đặt bên trong vài quả nho Ruby Roman và giới thiệu: "Còn đây, lần đầu tiên trong đời tôi được tặng chùm nho Ruby Roman này. Tôi nói rõ là được tặng chứ không mua nhé, chưa khùng mà mua. Nó có giá 11 triệu một chùm. Tôi cũng không hiểu vì sao nó lại có giá tới 11 triệu một chùm nữa. Trong khi đó, một chùm có mười mấy trái, tính ra gần 900 ngàn một trái. Tôi nhìn mà không dám ăn luôn".

Vừa nói xong, Trấn Thành ăn thử một quả nho Ruby Roman. Lần này anh cẩn thận tới mức cho vào mồm rồi lại nhè ra, lấy tay bóc từng lớp vỏ rồi mới dám ăn. Anh nói: "Ăn vào tôi thấy nó thơm đến động trời. Nó có gì đó thơm thơm, mềm mềm, nhẵn nhẵn, dai dai bên trong, giống như thạch vậy".

Tuy khen ngon nức nở, nhưng Trấn Thành vẫn khẳng định sẽ không bao giờ bỏ tiền ra mua vì quá đắt: "Ngon vậy thôi chứ tôi không bao giờ bỏ 11 triệu ra để mua một chùm như thế này, đắt quá, tiếc tiền lắm. 11 triệu tôi mua được bao nhiêu thứ khác. Ai cho thì ăn chứ tôi không bao giờ mua".

Ảnh chụp màn hình.

Được biết nho Ruby Roman được coi là loại nho thượng hạng siêu đắt đỏ. Thậm chí nó còn được phong danh hiệu "giống nho đắt nhất thế giới". Nho Ruby Roman được trồng tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản.

Mặc dù thương hiệu Ruby Roman được sử dụng để gọi chung cho giống nho, nhưng trên thực tế, từng chùm nho phải đáp ứng các tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt để xứng đáng với cái tên này.

Ví dụ, mỗi quả nho trong chùm phải nặng ít nhất 20 gram và có lượng đường tối thiểu 18%. Để đạt được danh hiệu “thượng hạng,” quả nho Ruby Roman phải nặng hơn 30 gram và cả chùm phải có trọng lượng ít nhất 700 gram.

Đặc điểm nổi bật của trái nho là kích thước khá to, tương đương một một trái bóng bàn, mỗi quả đường kính 2-3 cm, căng mọng, vỏ đỏ. Hương vị của loại nho cao cấp này được miêu tả là sự hòa quyện của hương vị của nho Mẫu đơn và một loại nho Pioneer có hương rượu khá độc đáo.

Ảnh minh họa.

Do chất lượng cực cao nên các chùm Ruby Roman luôn cháy hàng rất nhanh tại các phiên đấu giá. Các chùm Ruby Roman loại thượng hạng vì thế càng trở nên hiếm hoi, đặc biệt là khi không phải lúc nào cũng có những chùm nho đạt tiêu chuẩn.

Theo trang web chính thức của nho Ruby Roman, giống nho này có nồng độ axit cực kỳ thấp và chứa lượng đường cũng như nước quả vô cùng cao, đem đến hương vị ngọt ngào ngập tràn ngay trong miệng ngay khi cắn thử một miếng.