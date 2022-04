3 lọ toner to oạch, giá bình dân, đa năng mà còn ngừa lão hoá và tăng collagen hiệu quả

Toner là bước dưỡng da cơ bản giúp làm sạch sâu và "mở đường" giúp các dưỡng chất sau đó thẩm thấu vào da tốt hơn. Trên thị trường hiện nay cũng có nhiều loại toner đa dạng phục vụ các nhu cầu dưỡng da chuyên biệt với mức giá từ rẻ đến đắt. Là 1 BTV làm đẹp, tôi cũng từng dùng thử qua nhiều loại toner khác biệt, tuy nhiên có 3 loại bình dân mà tôi đánh giá ấn tượng, các chị em rất nên sử dụng.

3 loại toner mà tôi nói đến đó là:

- It's skin Lemon' C Squeeze Ampoule Toner;

- Loiton chiết xuất màng trứng Shina’s;

- Nature Republic Vitapair C Toner.

Cả 3 loại toner này đều có thiết kế to oạch, giá cả bình dân, đa năng và dễ sử dụng, đồng thời còn có thành phần giúp ngừa lão hóa hiệu quả.

Đầu tiên nói về It's skin Lemon' C Squeeze Ampoule Toner, đây là dòng toner có chứa chiết xuất từ chanh giàu vitamin C, 8 loại hyarulonic acid, không cồn. Toner giúp cân bằng độ ẩm trên da, cung cấp vitamin C và dưỡng ẩm, ngừa lão hóa. Toner có kết cấu màu trắng trong, mùi thơm chanh nhẹ nhàng dễ chịu. Chất toner lỏng, hơi nhờn hơn nước một chút đỉnh nhưng thấm nhanh, không gây nhờn dính.

Với thiết kế chai toner to oạch 500ml mà giá chưa đến 300k, đây là dòng toner bình dân, đa năng rất đáng dùng thử. Vì kết cấu lỏng nhẹ nên It's skin Lemon' C Squeeze Ampoule Toner có thể dùng để thoa lên da hoặc để đắp lotion mask, vỗ toner 7 bước cũng đều hợp cả.

Nơi mua: It's skin; Giá: 280k/ 500ml

Thêm 1 chai toner có chứa vitamin C khác cũng rất đáng để các chị em tham khảo đó là Nature Republic Vitapair C Toner. Dòng toner này có chứa chiết xuất chanh tươi Jeju (10%), vitamin C, Niacinamide (2%), Tranexamic Acid, AHA/BHA/PHA, chiết xuất rau má, Panthenol giúp dưỡng ẩm, dưỡng trắng, làm dịu da. Thành phần vitamin C trong sản phẩm còn giúp làm đều màu, kích thích sản sinh collagen, ngừa lão hóa hiệu quả. Toner có mùi thơm nhẹ, màu trắng trong như nước, kết cấu lỏng, thấm nhanh.

Giống như It's skin Lemon' C Squeeze Ampoule Toner, dòng toner này cũng có thể sử dụng đa năng giúp tăng khả năng cấp ẩm cho da. Ngoài ra, tôi còn thường dùng em toner này với máy dưỡng da đẩy vitamin C để tăng hiệu quả nuôi dưỡng, làm sáng da.

Nơi mua: Nature Republic; Giá: 395k/ 300ml

Bên cạnh 2 dòng toner trên, tôi còn sử dụng loiton chiết xuất màng vỏ trứng Shina's. Màng vỏ trứng vốn nổi tiếng với thành phần giàu protein có tác dụng chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả. Ngoài ra, Glycerin, Dipropylene Glycol giúp cân bằng độ pH, dưỡng ẩm cho da mịn màng; Tocophenol se khít lỗ chân lông, làm sáng da.

Dòng toner này có kết cấu lỏng nhưng hơi đặc hơn so với 2 dòng toner trên 1 chút. Toner gần như không mùi, màu trắng đục như nước vo gạo. So với 2 dòng toner trên thì dòng toner này thiên nhiều hơn về khả năng dưỡng ẩm, chất toner cũng thấm lâu hơn; vì vậy mình thường dùng toner này vào mùa Đông hoặc vào buổi tối.

Nơi mua: Sakuko; Giá: 280k/ 500ml

Nếu đang tìm kiếm những dòng toner bình dân, ngừa lão hóa và giúp tăng sinh collagen thì đây là 3 dòng toner mà bạn có thể tham khảo.

https://afamily.vn/3-lo-toner-to-oach-gia-binh-dan-da-nang-ma-con-ngua-lao-hoa-va-tang-collagen-hieu-qua-2022042112351766.chn