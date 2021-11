3 lọ serum vitamin C sao Việt dùng: Có loại giá chỉ hơn 300k mà xóa khuyết điểm cực nhanh

Nếu đã bắt tay vào công cuộc chống lão hóa, serum vitamin C chính là sản phẩm chị em không thể sắm thiếu cho quy trình. Vitamin C mang đến rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho làn da, bao gồm xóa mờ thâm nám, kích thích sản sinh collagen để ngừa nếp nhăn, nâng tông da tươi sáng, rạng rỡ hơn và còn khiến lỗ chân lông bị lu mờ. Đáng chú ý hơn nữa, vitamin C sẽ giúp vô hiệu các gốc tự do - nguyên nhân chính gây lão hóa sớm. Và như thế, việc dùng serum vitamin C vào buổi sáng, trước kem chống nắng sẽ giúp bảo vệ làn da của bạn tối ưu hơn khỏi những tác nhân gây hại từ phía môi trường.

Hiểu được tầm quan trọng của vitamin C đối với làn da, các mỹ nhân Việt cũng bổ sung sản phẩm này vào quy trình. Dưới đây chính là 3 lọ vitamin C được các sao nữ Việt tin dùng, tất cả đều chất lượng nên rất đáng để chị em tham khảo.

1. Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop

Lọ serum vitamin C bình dân này được Á hậu Phương Nga và Hoa hậu Kỳ Duyên tin dùng. Dù có giá cả rất phải chăng, em serum vitamin C này vẫn rất được việc trong khoản cải thiện làn da. Thành phần nổi bật của lọ serum là 5% ascorbic acid giúp "xóa sổ" những đốm thâm mụn, làm đều màu da. Hoa hậu Kỳ Duyên mới dùng lọ serum vitamin C nhà Klairs một thời gian nhưng đã phải bất ngờ với khả năng xóa thâm mụn hiệu quả của em này. Công thức của lọ serum dịu nhẹ, êm da chứ không gây châm chích, do đó rất hợp với nàng nào mới tập tành dùng thử vitamin C.

Nơi mua: Mall chính hãng của Klairs trên Shopee Giá: 315k

2. SkinCeuticals C E Ferulic

Ngô Thanh Vân tin dùng "siêu phẩm" chống lão hóa của nhà SkinCeuticals cho quy trình dưỡng da ở tuổi ngoài 40; và chất lượng của sản phẩm thực sự khiến "đả nữ" phải mê mẩn. Công thức của lọ serum chứa các thành phần cực tinh hoa, bao gồm 15% vitamin C tinh khiết, 1% vitamin E và 0.5% ferulic acid.

Đây đều là những chất chống oxy hóa rất mạnh mẽ, nên bảo vệ làn da nghiêm ngặt khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Chăm chỉ dùng lọ serum này, nàng ngoài 30 tuổi sẽ giữ được làn da khỏe đẹp, trẻ lâu. Tuy nhiên trước mắt, nhờ bảng thành phần đầy "quyền năng", lọ serum này sẽ giúp làn da của bạn mịn đẹp vượt bậc nhờ mang đến những hiệu quả như: xóa bỏ đốm nâu, là phẳng nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi, săn chắc và làm sáng da.

Nơi mua: Mall chính hãng của Skinceuticals trên Lazada Giá: 3.850k

3. Sunday Riley C.E.O Glow Vitamin C + Turmeric Face Oil

Ở tuổi 26, Á hậu Huyền My đã vô cùng nghiêm túc trong việc chống lão hóa. Cô tin dùng lọ dầu dưỡng chứa vitamin C của Sunday Riley. Công thức của sản phẩm có sự xuất hiện của vitamin C cải tiến (THD ascorbate). Đây là loại vitamin C rất ổn định, mang đến hiệu quả loại bỏ đốm nâu, tăng độ săn chắc, căng mọng cho làn da. Hiệu quả chống lão hóa của lọ dầu dưỡng này còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa nhờ chiết xuất nghệ giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da hữu hiệu, và còn góp phần làm đều màu da, giảm tình trạng mẩn đỏ. Chưa hết, nếu tin dùng lọ dầu dưỡng này vào mùa đông, làn da của bạn sẽ có được độ căng bóng, mướt mát "chấp cả" thời tiết hanh khô nhờ thành phần dầu hoa anh thảo giúp dưỡng ẩm.

Nơi mua: Sunday Riley Việt Nam Giá: 1.665k

Ảnh: Instagram nhân vật, Internet