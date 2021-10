3 kiểu quần âu trẻ trung hơn tất thảy các mẫu quần công sở khác

Tủ đồ của nàng công sở không thể thiếu đi những chiếc quần âu, vì đây là bảo chứng cho vẻ ngoài thanh lịch và chuyên nghiệp nơi làm việc. Quần âu thường gắn với hình ảnh đứng đắn, nên nếu chọn lựa và diện không khéo, chị em có thể bị cộng tuổi vì item này. Dẫu vậy, vẫn có những kiểu quần âu mà nàng công sở có thể yên tâm diện mà không lo "dừ" đi, thậm chí còn trông trẻ ra vài tuổi. Dưới đây chính là 3 kiểu quần âu có khả năng hack tuổi đỉnh hơn tất thảy các mẫu quần công sở khác, chị em không ghim thì quá phí.

Quần âu màu be

Màu be thuộc bảng màu trung tính, nhưng nhờ sắc độ tương đối sáng sủa, nên hoàn toàn không khiến bạn bị buồn tẻ quá hóa già nua.

Khi diện quần âu mang gam màu này, vẻ ngoài của nàng công sở sẽ có được sự thanh lịch, trang nhã, nhưng không kém phần trẻ trung, sành điệu. Quần màu be có thể kết hợp với mọi kiểu áo. Trong trường hợp muốn hoàn thiện vẻ ngoài nhẹ nhàng, tao nhã, bạn hãy mix quần âu màu be với áo mang gam màu trung tính như đen, trắng, ghi xám. Để hack tuổi hiệu quả hơn nữa và tỏa sáng với vẻ ngoài tươi tắn, ngọt ngào, chị em hãy kết hợp quần màu be với những kiểu áo sáng màu nhé! Quần âu màu be cũng rất dễ tính trong khoản kết hợp giày dép nhưng để trông sang xịn nhất, giày loafer, Oxford hay sneaker trắng sẽ là nửa kia hoàn hảo.

Quần âu màu trắng

Đồ trắng luôn gây ấn tượng ở sự nhẹ nhàng, trẻ trung và quần âu trắng cũng không phải là ngoại lệ. Ngay cả khi bạn diện một mẫu áo màu trầm, việc mix cùng quần âu trắng sẽ giúp thắp sáng cả set trang phục, và bạn sẽ có vẻ ngoài trẻ trung, sành điệu chứ không lo già. Quần âu trắng là item mà bạn có thể mix&match theo cách rất đa dạng. Đơn giản nhất, bạn hãy kết hợp quần âu trắng với áo màu trang nhã như be, nâu, hoặc ghi xám để tạo thành bộ đồ nhẹ nhàng, tinh tế. Còn nếu kết hợp với áo len sáng màu, áo sơ mi họa tiết, vẻ ngoài sẽ có điểm nhấn, trông trẻ trung hơn nữa nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch.

Quần âu màu pastel

Trong số các kiểu quần âu hack tuổi, quần màu pastel là đỉnh nhất. Mẫu quần âu này sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài ngọt ngào, tươi tắn nên tổng thể "auto" trẻ trung hơn. Những tông màu pastel như hồng, xanh da trời, xanh lá nhạt… vẫn giữ được độ trang nhã, nên đảm bảo cho bạn vẻ ngoài tinh tế nơi công sở. Màu pastel vốn khá nổi bật, tươi sáng nên bạn không cần mix đồ cầu kỳ, cứ kết hợp với áo trơn màu trang nhã thì vẻ ngoài đã rất hài hòa, ưng mắt.

Gợi ý những địa chỉ mua quần âu trẻ trung Tuna

Oyster and Snail

Matchy



Ảnh: Sưu tầm