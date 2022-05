3 kiểu đồ bơi hot nhất Hè 2022, dàn sao Việt đang diện nhiệt tình

Hè vừa đến, các sao Việt đã rục rịch đi du lịch, vi vu đó đây. Cùng với đó, chúng ta cũng tăm tia hóng được cả loạt địa điểm hay ho cũng như những công thức lên đồ hot hit từ dàn mỹ nhân Vbiz. Và nếu đang có ý định đi biển thì bạn nên tham khảo ngay 3 mẫu đồ bơi dưới đây bởi lẽ đây chính là những item được dàn sao Việt cưng nhất thời gian này. Đảm bảo đây sẽ là 3 mẫu đồ bơi hot nhất Hè 2022, bạn đã đầu tư là không hối hận.



1. Bikini màu nổi

Danh sách đồ bơi hot nhất hè năm nay có sự góp mặt của một ứng viên nổi bần bật đó là những mẫu bikini mang sắc màu nổi bật như xanh, tím, hồng...

Chẳng cần ăn vận cầu kỳ nhưng những bộ đồ bơi này vẫn giúp hình ảnh của bạn trở nên ấn tượng, lên ảnh sống ảo cũng xinh yêu vô cùng. Không chỉ giúp hình ảnh chủ nhân thêm nổi bật, những bộ bikini mang tông màu sáng như này còn giúp bạn ghi điểm thời thượng, hiện đại. Khoác lên mình những bộ bikini rực rỡ, nhất định bạn sẽ thấy phấn chấn, tươi mới hơn hẳn. Nếu muốn ảnh sống ảo thêm phần ấn tượng thì bạn có thể nhấn nhá thêm cho trang phục với những món phụ kiện như boots, mũ áo khoác cùng tông để tạo điểm nhấn mới lạ.

2. Bikini họa tiết

Đến hẹn lại lên, bikini họa tiết chưa năm nào hết hot và vẫn luôn là item mà những cô nàng sành điệu không thể bỏ qua. So với đồ bơi trơn màu, đồ bơi họa tiết nổi bật và cũng ăn ảnh hơn hẳn, item này rất hợp cạ với những cô nàng thích chụp ảnh "sống ảo". Các kiểu họa tiết được ưa chuộng trong năm nay có thể kể đến đồ kẻ gingham, đồ họa tiết da báo, đồ in hình logo thời thượng... Đồ bơi họa tiết vốn đã có các chi tiết nhấn nhá ấn tượng nên dù diện không cũng đã đủ nổi bật, vậy nhưng nếu muốn ấn tượng hơn thì bạn có thể nhấn nhá thêm với các loại vòng vèo, phụ kiện giúp diện mạo thêm phần thời thượng, hiện đại.

3. Đồ bơi cut out

Muốn khoe dáng gợi cảm nhưng lại e ngại bikini 2 mảnh có phần hơi táo bạo thì bạn có thể tìm đến những mẫu đồ bơi cut out. Những chi tiết cut out nhấn nhá ở phần eo, vai, ngực... vừa giúp bạn khoe dáng gợi cảm mà không sợ quá phô phang. Đây cũng là kiểu đồ bơi đang được nhiều sao Việt như Hà Hồ, Bảo Thy... yêu thích. Ngoài ra, nàng nào sở hữu thân hình mảnh dẻ với vòng 1 khiêm tốn cũng rất nên tham khảo kiểu đồ bơi này bởi chính những chi tiết cut out sẽ giúp "đánh lừa" ánh nhìn, "ăn gian" khoe đường cong hiệu quả, tạo hiệu ứng vóc dáng trông gợi cảm hơn. Đồ bơi cut out cũng có rất nhiều kiểu để bạn lựa chọn: Từ cut out nhẹ nhàng, hiền dịu cho đến những bộ cánh cắt xẻ táo bạo, khoe dáng nhiệt tình.

Bạn còn chờ gì mà không tăm tia sắm ngay 3 kiểu đồ bơi hot hit như dàn mỹ nhân Vbiz để ghi điểm thời thượng tuyệt đối trong chuyến du lịch tới đây.

Dưới đây là một số địa chỉ sắm đồ bơi gợi ý mà bạn có thể tham khảo: Zara, Sandro, Amala Fox Bikini, Aquamarine Swimwear, Bikini Passport.

