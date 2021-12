3 kem chống nắng bán chạy nhất Nhật Bản năm 2021: Có loại bình dân, cực dễ mua

Nếu là 1 người mê mỹ phẩm thì hạn bạn đã từng nghe đến BXH Cosme - Bảng xếp hạng mỹ phẩm đình đám tại Nhật. Theo phân tích đánh giá của những người đã từng sử dụng, Cosme sẽ đưa ra danh sách những dòng mỹ phẩm được yêu thích nhất, nhận được nhiều phản hồi tốt nhất từ người sử dụng. Mới đây, Cosme vừa công bố danh sách 3 loại kem chống nắng bán chạy nhất Nhật Bản trong năm 2021.



1. &Be Uv Milk (Giá khoảng 500k)

&Be là 1 thương hiệu mỹ phẩm do chuyên gia make up và làm tóc Yusuke Kawakita (Make - up Artist) sáng lập ra.

Các sản phẩm của hãng hướng đến mục tiêu đơn giản, an toàn, dễ sử dụng và tiện dụng. Dòng kem chống nắng thuần vật lý này cũng là sản phẩm chiếm top sản phẩm bán chạy và được yêu thích nhất tại Nhật năm 2021 theo Cosme. &Be Uv Milk có chứa zinc oxide và titatinum dioxide giống như các loại kem chống nắng thuần vật lý khác. Ngoài ra, thành phần em nó không chứa cồn, paraben, chất tạo màu, hương liệu… nên khá dịu nhẹ, hợp với cả da nhạy cảm. Chất kem được đánh giá là dễ tán, không bết dính, không gây đổ dầu.

2. Nivea UV Deep Protect & Care (Giá khoảng 500k)

Đây là dòng kem chống nắng dành cho cả mặt và cơ thể nên khá tiện dụng. Thành phần sản phẩm có chứa chiết xuất hoa kim ngân, ngọc trai, nước hoa hồng… giúp tăng khả năng dưỡng ẩm, làm dịu và làm sáng da. Chỉ số SPF 50 PA+++ đảm bảo hiệu quả bảo vệ làn da tối ưu khỏi tác hại từ ánh nắng mặt trời. Chất gel mỏng nhẹ như nước, thẩm thấu nhanh và không gây bí tắc lỗ chân lông. Sản phẩm có khả năng chống nước, chống trôi do mồ hôi khá tốt. Do đó, đây là dòng kem chống nắng mà tín đồ làm đẹp nào cũng nên thủ sẵn 1 lọ trong tủ đồ.

3. Anessa Perfect UV Sunscreen Milk (Giá: 685k)

Dòng kem chống nắng quen thuộc này cũng chính là sản phẩm top 3 được yêu thích nhất tại Nhật trong năm 2021. Chất kem tệp vào da tự nhiên, không nâng tông, ngay sau khi thoa lên da kem sẽ thẩm thấu nhanh chóng, không để lại cảm giác nhờn rít, kháng nước và mồ hôi nhờ công nghệ Aqua Booster EX. Thành phần loại kem chống nắng này còn có chứa chiết xuất cam thảo kháng viêm, glycerin, super HA giúp tăng cường độ ẩm. Dòng kem chống nắng này sẽ phù hợp với những cô nàng có làn da hỗn hợp thiên dầu. Kem có thể dùng cho cả mặt và cơ thể.