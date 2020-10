3 đứa con nhà Công nương Kate lại gây sốt với loạt hình đáng yêu, Meghan Markle tiết lộ thông tin mới về bé Archie nhưng khiến nhiều người lo lắng

Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục phát sốt với những hình ảnh mới nhất về 3 đứa con của nhà William - Kate. Cả 3 tấm hình được cặp đôi hoàng gia công bố là một phần trong bộ phim tài liệu mới về thiên nhiên của Công tước xứ Cambridge, được chiếu trên kênh ITV, có tên là "A Planet for Us All".

Một trong những bức hình cho thấy, Hoàng tử Louis đi chân trần chơi đùa trên biển, tay cầm một chiếc xô màu xanh. Cậu bé 2 tuổi được trông thấy mặc áo thun dài tay và quần ngắn đang mải mê khám phá bãi cát. Một bức ảnh khác thì cho thấy, Công chúa Charlotte đi ủng, đang lấy một cây hoa ra khỏi chậu và chuẩn bị trồng nó xuống mặc đất. Còn Hoàng tử George ra dáng anh cả khi cầm thuổng xúc đất ở bồn hoa.

Hình ảnh mới nhất của 3 con nhà Công nương Kate.

Cộng đồng mạng tiếp tục ca ngợi hình ảnh dễ thương và gần gũi của 3 đứa trẻ nhà William - Kate. Một số người cho rằng nhà Cambridge đã nuôi dạy con rất tốt, tạo điều kiện cho 3 đứa trẻ hòa mình vào thiên nhiên để khám phá và học hỏi những điều bổ ích. Trước đó, các con nhà Công nương Kate đã gây sốt trong đoạn clip đặt câu hỏi cho Ngài Attenborough về thế giới tự nhiên. Cả 3 đứa trẻ đều thể hiện sự tự tin cùng giọng nói lưu loát của mình.

Trong khi đó, vào ngày 6/10, Công nương Kate (38 tuổi) cũng xuất hiện trong một nhiệm vụ hoàng gia mới. Bà mẹ 3 con đã đến thăm các sinh viên trường Đại học Derby để lắng nghe những khó khăn và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến cuộc sống ở trường đại học.

Nữ công tước xứ Cambridge lựa chọn trang phục đơn giản mà thanh lịch, đặc biệt cô gây chú ý khi đeo một chiếc vòng cổ mới với 3 hình tròn nhỏ tượng trưng cho 3 người con của mình. Chi tiết tinh tế này cho thấy Công nương Kate luôn đặt những đứa trẻ của mình ở trong tim.

Công nương Kate trong sự kiện gần đây nhất với sợi dây chuyền mới.

Bà mẹ 3 con tiếp tục gây thiện cảm khi hòa đồng, vui vẻ trong suốt cuộc gặp gỡ và trò chuyện với các sinh viên. Kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện cho đến nay, Nữ công tước xứ Cambridge đã tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ và ủng hộ tinh thần người dân Anh ở những lĩnh vực khác nhau.

Trong khi 3 con nhà Công nương Kate liên tục xuất hiện trên truyền thông trong thời gian gần đây thì nhà Sussex cũng chia sẻ tin tức mới về bé Archie. Khi xuất hiện cùng nhau trong cuộc phỏng vấn với Evening Standard, Meghan và Harry cho hay họ cảm thấy may mắn khi Archie là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

"Archie rất ngoan và hiếu động. Thằng bé thích khám phá mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Chúng tôi phải liên tục chạy theo con", nhà Sussex cho hay.

Meghan và chồng khen bé Archie là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Tuy nhiên lời chia sẻ mới nhất về bé Archie lại khiến nhiều người lo lắng. Họ cho rằng bé Archie dường như chỉ vui chơi cùng cha mẹ mà không hề thấy bóng dáng của những người bạn đồng trang lứa với em. Họ cho rằng cậu bé chỉ quanh quẩn trong căn biệt thự triệu đô mà không được đi ra ngoài khám phá và có bạn cho riêng mình.

Nguồn: Daily Mail, Mirror