3 điều đáng sợ nhất đối với tử cung, trong đó điều thứ 2 rất nhiều chị em mắc phải

Đối với phụ nữ, sức khỏe tử cung vô cùng quan trọng. Chỉ khi tử cung khỏe mạnh, phụ nữ mới có thể thuận lợi mang thai, sinh con. Hoặc nói cách khác, sức khỏe tử cung có thể quyết định đến sức khỏe và hạnh phúc của chị em.

Tuy nhiên thực tế tử cung lại rất dễ nhiễm bệnh, nguyên nhân chính là do chị em chưa chú trọng đến việc bảo vệ tử cung, thường xuyên làm những việc có hại cho tử cung. Dưới đây là một số hành vi cực kỳ có hại cho tử cung mà phái nữ cần phải điều chỉnh ngay lập tức.

1. Hút thuốc

Không chỉ có nam giới, trong cuộc sống thường ngày vẫn có không ít phụ nữ có thói quen hút thuốc. Đây là hành vi cực kỳ có hại cho sức khỏe đặc biệt là sức khỏe tử cung. Trong thuốc lá có nhiều chất độc hại như nhựa thuốc lá (tar), nicotin... nếu thường xuyên hút thuốc trong một thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ gây ung thư cổ tử cung ở phụ nữ.

Phụ nữ hút thuốc trong thời gian dài có nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào mô ở cổ tử cung cao gấp 3.5 lần

Trong năm 2004, Tổ chức nghiên cứu quốc tế về bệnh ung thư (IARC) đã liệt kê ung thư cổ tử cung là một trong số những căn bệnh có liên quan đến hút thuốc. Theo đó, phụ nữ hút thuốc trong thời gian dài có nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào mô ở cổ tử cung cao gấp 3.5 lần những phụ nữ không hút thuốc.

Do vậy nên để bảo vệ sức khỏe của mình, chị em nhất định cần cai thuốc tích cực, đồng thời cũng tránh hút thuốc thụ động.

2. Mắc bệnh phụ khoa không được điều trị kịp thời

Điều phiền toái nhất đối với các chị em phụ nữ có lẽ chính là mắc các bệnh phụ khoa như viêm nhiễm cổ tử cung, viêm âm đạo... Thế nhưng lại không có nhiều chị em thực sự chú ý đến những căn bệnh này. Sau khi mắc bệnh do không được điều trị kịp thời khiến bệnh tình nặng hơn, các vi khuẩn lây lan xuống tử cung gây ra bệnh tử cung, trường hợp nặng hơn có thể dẫn đến ung thư cổ tử cung.

Điều phiền toái nhất đối với các chị em phụ nữ có lẽ chính là mắc các bệnh phụ khoa.

Để hạn chế tình trạng này, chị em cần thường xuyên khám phụ khoa để điều trị kịp thời. Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày cũng cần chú ý vệ sinh cá nhân vùng kín, thay quần lót thường xuyên để tránh viêm nhiễm và tránh các bệnh về tử cung.

Phá thai hay sảy thai đều gây ra những tổn thương vô cùng lớn đối với tử cung. Nhưng nhiều chị em không biết hoặc không chú ý tới điều này. Có không ít người không sử dụng các biện pháp tránh thai, mang thai ngoài ý muốn sau đó lựa chọn phá thai. Việc nạo phá thai ở các cơ sở không uy tín rất dễ gây viêm nhiễm tử cung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ. Ngoài ra, trong quá trình nạo phá thai, nội mạc tử cung phải chịu tổn thương rất lớn khiến cho nội mạc tử cung ngày càng mỏng hơn, cuối cùng dẫn đến vô sinh.

Theo con số ước tính từ WHO, hằng năm trên thế giới có khoảng 68000 phụ nữ tử vong do các biến chứng nạo phá thai không an toàn.

Phá thay hay sảy thai đều gây ra những tổn thương vô cùng lớn đối với tử cung phụ nữ.

Cũng theo đó, có khoảng 20-30% ca phá thai không an toàn dẫn đến nhiễm trùng đường sinh sản và khoảng 20-40% trong số này dẫn đến nhiễm trùng đường sinh dục trên và vô sinh. Ước tính khoảng 2% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản bị vô sinh do nạo phá thai không an toàn, và 5% bị nhiễm trùng tử cung mãn tính.

Các số liệu thống kê của WHO cũng cho thấy, nạo phá thai không an toàn có thể gia tăng nguy cơ lâu dài của thai ngoài tử cung, đẻ non, và sẩy thai tự nhiên trong những lần mang thai tiếp theo.

Tất cả những thói quen trên đều gây hại lớn cho tử cung, để duy trì sức khỏe tử cung, phụ nữ cần chú ý đến những việc dưới đây:

1. Chú ý thói quen ăn uống

Muốn bảo vệ sức khỏe tử cung, chị em phụ nữ nên hạn chế những thực phẩm giàu chất béo trong khẩu phần ăn hằng ngày. Bởi những thực phẩm này có thể kích thích tiết và gây thừa estrogen trong cơ thể, dễ gây các bệnh u xơ tử cung. Nên duy trì thói quen ăn nhạt, uống nước ấm, ăn nhiều rau quả tươi, tránh ăn đồ lạnh và những thực phẩm kích thích khác.

2. Dùng biện pháp tránh thai phù hợp

Nạo phá thai nhiều lần rất nguy hiểm đối với phụ nữ. Để bảo vệ sức khỏe tử cung, phụ nữ nên sử dụng các biện pháp tránh thai, tuyệt đối không nên nạo phá thai. Ngoài ra cũng nên chú ý giữ gìn vệ sinh cá nhân, không nên sinh hoạt tình dục trong thời kỳ kinh nguyệt và cũng không nên quan hệ tình dục bừa bãi.

3. Cần điều trị kịp thời khi mắc bệnh phụ khoa

Chị em phụ nữ cần quan sát chú ý đến tình trạng sức khỏe của mình. Nếu xuất hiện các triệu chứng như kinh nguyệt không đều, khí hư nhiều, rong kinh, đau bụng thường xuyên hay các triệu chứng phụ khoa khác cần đến bệnh viện khám để được điều trị kịp thời, tránh làm tình trạng bệnh nặng hơn.

Theo Sohu, Ncbi, WHO