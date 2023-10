3 dấu hiệu cảnh báo u xơ tử cung

Đối với phụ nữ, tử cung là một cơ quan quan trọng trong hệ thống sinh sản. Không chỉ đóng vai trò quan trọng về mặt sinh lý, tử cung còn đóng vai trò điều hòa hệ thống nội tiết.



Thế nhưng, cơ thể người phụ nữ mong manh và dễ mắc một số bệnh phụ khoa. U xơ tử cung là một bệnh rất phổ biến. U xơ tử cung chủ yếu là do estrogen dư thừa trong cơ thể dẫn đến sản sinh ra một số mô tăng sản. Khi u xơ tử cung xuất hiện sẽ gây tổn hại lớn cho cơ thể và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người phụ nữ.

U xơ tử cung là bệnh phụ khoa phổ biến nhất ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Dữ liệu trong những năm gần đây cho thấy u xơ tử cung đang có xu hướng trẻ hóa và điều khủng khiếp là bạn không biết những kiến thức liên quan đến bệnh, dẫn đến sợ hãi một cách mù quáng, do đó ảnh hưởng đến việc điều trị sau này. U xơ tử cung chủ yếu là lành tính, làm theo lời khuyên của bác sĩ sẽ tăng hiệu quả điều trị và phục hồi khi bệnh khởi phát.

Trong cuộc sống hàng ngày, chị em có thể tự kiểm tra mình có nguy cơ bị u xơ tử cung hay không qua những đặc điểm của cơ thể.

3 tín hiệu xuất hiện trong cơ thể người phụ nữ có thể là dấu hiệu u xơ tử cung

- Có khối u trong bụng:

Nhiều người nghĩ rằng mình béo phì hoặc mang thai chứ không phải là có khối u trong bụng. Kết quả là khối u ngày càng to hơn. Họ đến bệnh viện để kiểm tra và phát hiện đó là u xơ tử cung. Theo khảo sát, hơn 6% bệnh nhân u xơ tử cung có triệu chứng khối u bụng dưới. Để kiểm tra, chị em có thể thực hiện vào buổi sáng sớm. Khi bàng quang rỗng, hãy nằm thẳng trên giường, đầu gối hơi cong, thư giãn bụng, 2 tay đặt ở bụng dưới. Từ từ ấn vào bụng từ nhẹ đến mạnh xem có khối u nào không.

- Khó đi tiểu:

Nhiều bệnh nhân bị u xơ tử cung sẽ có các triệu chứng khó tiểu. Nguyên nhân chủ yếu là do u xơ dần mở rộng, tiến hoặc lùi sẽ chèn ép bàng quang và gây khó tiểu. Ở tình trạng nghiêm trọng, một số bệnh nhân cũng có thể thấy xuất hiện mủ trong nước tiểu. Nếu thấy triệu chứng như vậy, chị em cần đi khám ngay.

- Đau bụng:

40% bệnh nhân u xơ tử cung sẽ có triệu chứng đau bụng, chủ yếu là bụng dưới có cảm giác chướng bụng hoặc đau thắt lưng. Đó là do khối u chèn ép mạch máu vùng chậu và gây bầm tím, chèn ép dây thần kinh, hoặc có thể là do u xơ dưới niêm mạc kích thích co bóp tử cung. Một số bệnh nhân cũng sẽ kèm theo triệu chứng sốt.

Nếu bạn bị u xơ tử cung, đừng lo lắng và quá sợ hãi. Nếu kích thước của u xơ tử cung nhỏ, bạn có thể kiểm soát sự phát triển của nó bằng cách dùng thuốc, chú ý duy trì chế độ ăn uống và có thói quen sinh hoạt tốt. Nếu u xơ tử cung phát triển đến mức cần phẫu thuật, hãy làm theo lời khuyên của bác sĩ.

Phụ nữ có tử cung khỏe mạnh thường tuân thủ 3 "hành vi"

Ngày nay, không ít chị em biết cách chăm sóc sức khỏe của mình và có tử cung khỏe mạnh. Nếu tử cung khỏe mạnh, gương mặt người phụ nữ cũng sẽ trở nên hồng hào, đầy khí huyết. Đặc điểm chung của những phụ nữ có tử cung khỏe mạnh là họ thường tuân thủ 3 việc sau:

- Chú ý đến chu kỳ kinh nguyệt

Mỗi khi có kinh nguyệt, cơ thể người phụ nữ sẽ rất yếu, tử cung dễ bị lạnh. Một khi tử cung bị lạnh thì độc tố, rác thải sẽ khó thải ra. Từ đó, môi trường tử cung không được sạch sẽ.

Bởi vậy, để giữ cho tử cung khỏe, họ sẽ coi trọng sự xuất hiện của mỗi kỳ kinh nguyệt. Họ sẽ cẩn thận chọn băng vệ sinh chất lượng, tránh ăn đồ ăn lạnh, cay, nóng để đảm bảo rằng nội mạc tử cung và độc tố với máu bẩn được thải ra trơn tru, duy trì môi trường sạch sẽ của tử cung.

- Yêu thể thao

Tập thể dục tốt cho sức khỏe, giữ cho cơ thể trẻ trung và tràn đầy năng lượng, tăng cường sức đề kháng, khả năng miễn dịch cũng như giảm nguy cơ mắc bệnh. Những phụ nữ yêu thích thể thao thường có cơ thể khỏe mạnh. Tập thể dục có thể giúp khí công và máu của phụ nữ trơn tru hơn. Với những phụ nữ ít vận động, hoạt động khí và máu của cơ thể bị cản trở. Do đó tử cung, thậm chí các cơ quan khác khó có được sự nuôi dưỡng của khí và máu nên rất khó để duy trì trạng thái khỏe mạnh.

Dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, chúng ta cũng phải cố gắng dành thời gian để tập thể dục mỗi ngày. Điều này tốt cho sức khỏe thể chất và có lợi hơn cho tử cung.

- Có thói quen vệ sinh tốt

Với bất kì ai, có thói quen sạch sẽ chính là một trợ giúp tốt cho sức khỏe thể chất. Đối với phụ nữ, giữ sạch các bộ phận cơ thể, nhất là "vùng kín" có thể ngăn ngừa viêm phụ khoa, giảm sự xâm nhập của vi trùng, bảo vệ tử cung tốt hơn.