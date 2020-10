3 cung Mặt trăng này có tuổi trẻ nhiều sóng gió, nhưng sau 40 tuổi sẽ giàu có sung túc, cuộc sống thuận lợi trăm bề

Mặt trăng Kim Ngưu

Hạnh phúc đến với những người có Mặt trăng Kim Ngưu không hề dễ dàng. Nửa đầu cuộc đời, cung Mặt trăng này sẽ gặp đầy rẫy những thăng trầm và bất công. Nếu muốn đạt được thành tựu, Mặt trăng Kim Ngưu sẽ phải nỗ lực hơn người khác gấp trăm nghìn lần. Điều này dễ khiến bạn trở nên kiệt quệ, lao tâm khổ tứ. Về mặt tình cảm, người thuộc cung Mặt trăng Kim Ngưu cũng khá lận đận khi còn trẻ. Nếu bạn gặp được đúng người thì mối quan hệ lại đến sai thời điểm, còn nếu đúng thời điểm thì bạn lại gặp sai người. Tuy nhiên, chiêm tinh học có nói những người thuộc Mặt trăng Kim Ngưu có cuộc sống thay đổi theo hướng tích cực ở nửa sau của cuộc đời. Bạn có một cái nhìn lạc quan và cởi mở hơn về thế giới, đồng thời có thể quản lý cảm xúc tốt hơn nên rất có lợi cho sự phát triển của bản thân. Trái tim của Mặt trăng Kim Ngưu cũng trở nên mạnh mẽ và nhiệt huyết hơn. Cuộc sống của Mặt trăng Kim Ngưu sau 40 tuổi sẽ vạn sự hanh thông, không chỉ tài vận mà tình duyên cũng được như mong ước.

Mặt trăng Bọ Cạp

Cuộc sống của Mặt trăng Bọ Cạp ở thời trẻ gặp khá nhiều biến động thăng trầm. Với Mặt trăng Bọ Cạp, bạn cảm thấy rằng tình yêu đến với mình rồi lại đi mất, chẳng để lại gì ngoài những vết sẹo và sự tổn thương. Cuộc sống của Mặt trăng Bọ Cạp gặp khá nhiều trắc trở ở nửa đầu cuộc đời, làm việc gì cũng không đạt được kết quả như ý do bạn để tâm quá nhiều vào chuyện tình cảm. Tuy nhiên, càng trưởng thành, Mặt trăng Bọ Cạp càng dần dần buông bỏ được những vướng mắc trong lòng, đồng thời hiểu sâu sắc hơn về con người mình. Sau 40 tuổi, do bản tính của Mặt trăng Bọ Cạp ổn định hơn, bình tĩnh hơn, có nhiều vốn sống hơn nên không chỉ chuyện tình cảm mà tài vận, sự nghiệp cũng khởi sắc. Lúc này, hoa dù nở muộn nhưng không có nghĩa là hoa không nở, chuyện tình cảm của Mặt trăng Bọ Cạp sẽ vô cùng viên mãn, hạnh phúc. Và lúc này, bạn có thể dành nhiều tâm sức hơn để xây dựng cuộc sống sung túc, bình an.

Mặt trăng Ma Kết

Mặt trăng Ma Kết là người có nhiều tham vọng và luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì những mục tiêu đã đề ra. Thời trẻ, cung Mặt trăng này có cuộc sống khá bấp bênh, gặp nhiều rắc rối và thị phi. Đó cũng là bởi Mặt trăng Ma Kết đôi khi nói chuyện quá tự cao tự đại, dễ gây thù chuốc oán với những người xung quanh. Bên cạnh đó, tuy Mặt trăng Ma Kết là người tiết kiệm, có thể tích cóp được nhiều nhưng số thường phải hao tài tốn của. Càng trưởng thành, đặc biệt là sau 40 tuổi, cuộc sống của Mặt trăng Ma Kết càng thịnh vượng, thăng hoa hơn. Bởi lúc này đây, phước lành mới gõ cửa nhà bạn, đem đến cho bạn những điều bạn luôn mong mỏi. Bước vào tuổi trung niên, Mặt trăng Ma Kết trưởng thành hơn, biết đối nhân xử thế lại có tài thao lược nên tài lộc bắt đầu ào ào kéo đến, gia đạo hài hòa, sự nghiệp thăng hoa. Nhìn chung, cuộc sống của cung Mặt trăng này càng về hậu vận càng tốt đẹp, hưng thịnh.

Để biết về cung Mặt trăng (Moon Sign), bạn cần có thêm yếu tố năm sinh. Hiện nay, không khó để bạn có thể tìm được Moon Sign của mình, chỉ cần truy cập các trang công cụ tìm kiếm và gõ từ khóa "Moon Sign Calculator" rồi điền ngày tháng năm sinh của mình vào là ra kết quả.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)