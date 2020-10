3 cung Hoàng đạo hưởng nhiều phước lành nhất trong tuần mới, làm gì đi đâu cũng có quý nhân phù trợ

Song Tử

Song Tử là cung Hoàng đạo thông minh, hòa đồng và có tinh thần tự do. Bạn luôn mong muốn cuộc sống của mình là những trải nghiệm thú vị và đặc biệt. Tuần mới này sẽ tạo điều kiện để Song Tử được sống như ý muốn. Bạn sẽ có những trải nghiệm mới, sẽ có những khoảnh khắc sáng tạo, có thêm những góc nhìn lãng mạn và say mê. Song Tử không cần phải kìm nén bản thân mình, bạn sẽ có cơ hội để thể hiện những khả năng còn tiềm ẩn và chứng tỏ cho mọi người thấy điều đó. Niềm vui và sự hứng khởi sẽ đem lại cho Song Tử rất nhiều may mắn trong tuần này. Thêm nữa, nhờ vận quý nhân trợ giúp mà tuần mới này dù có gặp phải bất cứ chuyện gì thì Song Tử cũng đều vượt qua một cách nhanh chóng, dễ dàng. Đặc biệt, chuyện kinh doanh buôn bán của Song Tử cũng sẽ có những bước tiến lớn nhờ tìm được đối tác ăn ý, hòa hợp.

Xử Nữ

Xử Nữ trong tuần mới này trở nên hấp dẫn, xinh đẹp và có sức cuốn hút hơn trước. Điều này khiến cho bạn nhận được rất nhiều lời mời hẹn hò, tán tỉnh từ những người khác giới. Bên cạnh đó, Xử Nữ cũng thừa nhận mình là một người tuyệt vời và điều đó khiến bạn trở nên tự tin hơn. Xử Nữ sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống mà không hề cảm thấy sợ hãi hay mệt mỏi. Ngoài ra, trong tuần mới này, Xử Nữ sẽ gặp được rất nhiều người thú vị. Một số người sẽ đem đến cho bạn những cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp và tài vận. Một số người lại chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm, bài học quý báu để bạn có thể đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống. Nhìn chung, tuần mới này Xử Nữ sẽ thấy bản thân thật sự may mắn vì luôn có những người bạn tốt đồng hành. Chuyện tình cảm của bạn trong tuần cũng có những dấu hiệu tích cực, người độc thân hãy nắm bắt cơ hội nhé!

Thiên Bình

Thiên Bình là cung Hoàng đạo duyên dáng, có tài ngoại giao, khéo léo và sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Những ưu điểm này của Thiên Bình chính là chìa khóa để bạn luôn có được may mắn và thành công. Trong tuần mới này, Thiên Bình sẽ truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh bằng thái độ lạc quan, tích cực của mình. Chính thái độ sống tạo ra may mắn cho bạn. Nhìn chung, tuần mới Thiên Bình sẽ tìm ra được những hướng đi mới cho công việc, bạn sẵn sàng mạo hiểm để đạt được mục tiêu. Bên cạnh đó, nhờ có thêm vận quý nhân phù trợ nên Thiên Bình làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, nếu có gặp rắc rối thì cũng được hóa giải nhanh chóng. Thu nhập của Thiên Bình cũng có xu hướng tăng lên trong tuần này, bạn sẽ nhận được một số khoản như tiền thưởng từ công việc hay lợi nhuận từ các dự án lớn. Túi tiền rủng rỉnh cũng khiến cho tâm lý của Thiên Bình thoải mái và dễ chịu hơn.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)