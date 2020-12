3 cung Hoàng đạo đón nhận nhiều cơ may trong tuần mới, không chỉ sự nghiệp ổn định mà tình duyên thăng hoa bất ngờ

Kim Ngưu

Kim Ngưu là cung Hoàng đạo đáng tin cậy và luôn tỉnh táo, sáng suốt trước mọi quyết định. Cung Hoàng đạo này yêu thích cảm giác an toàn, có cơ sở thay vì những thứ quá bay bổng, hão huyền. Tuy nhiên, trong tuần mới này, cuộc sống của Kim Ngưu sẽ có những thay đổi khiến bạn cảm thấy phấn khích và vui vẻ. Tuy là người độc lập, thích cảm giác an toàn nhưng Kim Ngưu sẵn sàng khám phá những khía cạnh mới của bản thân mình. Trong tuần sẽ mở ra rất nhiều cơ hội để Kim Ngưu thể hiện sự sáng tạo, tự do của bản thân mình. Điều này sẽ khiến cho sự nghiệp của bạn có những bước đột phá bất ngờ. Chưa kể, chuyện tình cảm của Kim Ngưu sẽ vô cùng thăng hoa, hạnh phúc trong tuần mới, nếu vẫn còn đang cô đơn, bạn sẽ sớm rung động với một người đặc biệt ngay trong mùa lễ này đấy, cùng đón chờ nhé!

Xử Nữ

Xử Nữ là cung Hoàng đạo cầu toàn, khó tính và luôn mong muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Điều này đôi khi khiến cho Xử Nữ đánh mất sự vô tư, hồn nhiên của mình. Không khí lễ hội đang về đến từng ngõ ngách và điều đó gợi cho Xử Nữ cảm giác hoài cổ. Bạn sẽ có cơ hội được trở lại làm một đứa trẻ con, nhảy múa dưới ánh đèn cổ tích và hát những bài hát vui nhộn. Tuần mới này, Xử Nữ sẽ cảm thấy cuộc sống của mình tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Sức sáng tạo của bạn trong tuần cũng tăng mạnh khiến cho bạn đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công việc. Bên cạnh đó, tình duyên đơm hoa kết trái cũng là một tin tức đáng vui mừng cho cung Hoàng đạo này. Nhìn chung, đây là một tuần vô cùng đáng mong đợi với người thuộc cung Xử Nữ.

Ma Kết

Năm 2020 quả là một năm biến động với cung Hoàng đạo Ma Kết. Bạn đã phải đấu tranh không ngừng suốt cả năm để chứng tỏ bản thân mình. Thời điểm cuối năm chính là lúc bạn gặt hái được những thành quả xứng đáng cho nỗ lực của mình thời gian qua. Ai cũng biết rằng trưởng thành là một quá trình đau đớn, nhưng khi vượt qua được rồi, bạn sẽ mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều. Tuần mới chính là lúc Ma Kết có thể trút bỏ được những gánh nặng, áp lực và trở nên thoải mái hơn. Bạn tự tin, tràn đầy năng lượng và sẵn sàng cho những dự án mới. Đây là tuần bạn được sống thật với chính mình nhưng lại không khiến bất kì ai cảm thấy khó chịu. Sự nghiệp của Ma Kết trong tuần này cũng có những dấu hiệu khởi sắc, những thành tích bạn đạt được sẽ khiến cấp trên và đồng nghiệp vô cùng ấn tượng. Ngoài ra, chuyện tình yêu của Ma Kết trong tuần này cũng trải qua những dư vị ngọt ngào, đáng ngưỡng mộ.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)