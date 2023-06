3 công thức sinh tố màu vàng thải độc và dưỡng da sáng mịn ngày hè

Nếu như sinh tố màu xanh chứa nhiều thực phẩm chứa lutein và zeaxanthin - 2 dinh dưỡng thiết yếu giúp bạn có đôi mắt khỏe đẹp thì thực phẩm màu vàng cũng mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời.

Tại sao nên uống sinh tố màu vàng?

Các loại rau củ tạo nên sinh tố màu vàng - màu của ánh nắng mặt trời mang đến cho làn da của bạn vẻ tươi sáng, rạng rỡ. Đồng thời, khả năng miễn dịch của cơ thể được tăng cường trông thấy.

Các thực phẩm màu vàng chứa nhiều carotenoids và bioflavonoid có tác dụng như chất chống oxy hóa và ngăn cản nhiều bệnh chuyển hướng xấu. Ngoài ra, chất chống oxy hóa có trong thực phẩm màu vàng có thể làm giảm viêm, ngăn ngừa làm tổn thương tế bào.

Bioflavonoid hỗ trợ sự phân hủy vitamin C trong cơ thể và cấp ẩm cho da. Chúng thúc đẩy sản xuất collagen, giúp bạn giữ gìn được sự trẻ trung, tránh lão hóa. Chưa kể, trái cây màu vàng giàu vitamin C, giúp tăng sức đề kháng và làn da của bạn sáng lên. Không chỉ cải thiện sức khỏe răng miệng và giúp tóc khỏe mượt hơn, thực phẩm màu vàng còn có thể cải thiện tâm trạng của bạn.

Gợi ý 3 công thức sinh tố màu vàng đẹp da

1. Sinh tố nhiệt đới

Nguyên liệu cần thiết gồm 100g dứa đông lạnh, 100g xoài đông lạnh, 1 quả chuối chín bóc vỏ, 2 quả quýt tách múi, 100ml nước dừa, 1/2 muỗng nước cốt dừa.

Ảnh: cookingclassy

Dứa và xoài cắt hạt lựu sau đó để đông lạnh trước khi làm sinh tố. Làm như vậy bạn sẽ bớt phải cho thêm đá viên vào. Đồng thời giữ cho sinh tố nhiệt đới màu vàng mát lạnh lâu hơn. Nếu bạn muốn trữ xoài hoặc dứa cho lần sau, hãy cắt miếng nhỏ. Trải ra khay có lót giấy nến, đậy kín và cấp đông. Sau đó, cho vào túi zip kín và giữ đông lạnh. Lần sau muốn làm sinh tố chỉ cần lấy một lượng vừa đủ ra là được.

Ảnh: cookingclassy

Bạn có thể thay nước dừa thành nước ép dứa nếu muốn món sinh tố đậm đà hương dứa hơn. Quýt nên tách hạt. Cho tất cả nguyên liệu trên vào máy xay. Nếu bạn cần tăng độ ngọt, hãy cho thêm xíu mật ong. Xay nhuyễn mịn. Rót ra ly và thưởng thức.

Ảnh: cookingclassy

2. Sinh tố chanh dây xoài dứa

Cũng như sinh tố nhiệt đới, sinh tố chanh dây xoài dứa có hương vị tuyệt vời và lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Món sinh tố màu vàng này chứa nhiều vitamin C và giúp giữ cho làn da của bạn căng mịn, sáng bóng và tránh được nhiều tác hại của ánh nắng mặt trời. Vitamin C tăng cường sản xuất collagen cho da của bạn và có đặc tính chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do và tổn thương do bức xạ tia cực tím gây ra.

Nguyên liệu cần thiết gồm 3 quả chanh dây, 1 quả chuối, nửa quả xoài, nửa quả dứa, 50ml nước cam, đá viên. Xoài gọt vỏ, cắt lấy thịt quả. Dứa làm tương tự và bỏ phần cùi giữa khỏi. Cắt đôi chanh dây, xúc phần cùi của chanh dây cho vào máy xay sinh tố.

Thêm chuối, xoài, dứa, nước cam và đá viên. Nếu bạn muốn hạn chế đá viên khi làm sinh tố có thể đông lạnh xoài, dứa và nước cam trước. Xay nhuyễn tất cả. Rót ra ly và thưởng thức.

Ảnh: Spotebi

3. Sinh tố chuối yến mạch

Dùng sinh tố vào bữa sáng không còn là xu hướng nhất thời mà đã trở thành thói quen của nhiều người. Sinh tố màu vàng chuối yến mạch vào buổi sáng giúp bạn cung cấp nguồn năng lượng đáng kể. Đương nhiên đây chỉ là hai nguyên liệu chính, bạn có thể sẽ cần đến những thực phẩm lành mạnh khác giúp cho ly sinh tố của mình bổ dưỡng và thơm ngon hơn.

Nguyên liệu cần thiết gồm 50g yến mạch cán, 1 hộp nhỏ sữa chua Hy Lạp hoặc kefir, 1 quả chuối, nửa quả táo, nửa thìa ca cao nguyên chất, 1/4 thìa cà phê bột quế. Táo gọt vỏ cắt nhỏ. Chuối lột vỏ cắt nhỏ. Tất cả nguyên liệu cho vào máy xay sinh tố. Rắc ca cao và bột quế lên trên và xay nhuyễn hỗn hợp đến khi mịn đặc. Nếu bạn muốn mát lạnh thêm có thể dùng đá viên cho vào. Rót ra ly và thưởng thức.

Các công thức sinh tố màu vàng rất dễ thực hiện. Bạn có thể biến tấu thêm theo nguyên liệu bạn ưa thích. Chúc bạn thành công!