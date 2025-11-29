3 con giáp từ nay tới Rằm tháng 10 Âm lịch "bắt được vàng", biết trước để không vụt mất cơ hội

Thời điểm Rằm tháng 10 Âm lịch đang cận kề. Đây cũng là lúc không khí cuối năm bắt đầu rộn ràng, khiến nhiều người càng quan tâm hơn đến những chuyển biến trong vận trình của mình. Từ chuyện công việc, tiền bạc cho đến những “vận may bất ngờ”, mọi thứ đều trở thành chủ đề được bàn tán rôm rả trên mạng xã hội.

Giữa lúc ai nấy đều tò mò xem liệu cuối năm có đổi vận hay không, giới tử vi lại chỉ ra 3 con giáp được dự báo sẽ “bắt được vàng”, đón lộc trời cho và có thể giàu lên bất ngờ từ nay đến Rằm tháng 10.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa.

Vốn nổi tiếng nhạy bén, nhanh trí và biết tận dụng cơ hội. Giai đoạn này, hành Thủy của tuổi Tý được kích hoạt cực mạnh, đúng vào hạn tài lộc cuối năm, giúp mọi cơ hội tiền bạc tự tìm đến. Công việc có khả năng xuất hiện tin vui từ đối tác cũ, khách hàng quen quay lại, hoặc được người quen giới thiệu những mối làm ăn “ngon lành”.

Về tài chính, Tý có cơ hội nhận thưởng lớn, trúng giải hoặc đầu tư ngắn hạn sinh lời nhanh, thậm chí những kế hoạch mua nhà, đổi xe tưởng còn xa bỗng nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, vận may đến dễ cũng đi nhanh, vì vậy tuổi Tý nên tính toán kỹ trước khi ký hợp đồng hay quyết định đầu tư, tránh “vội vàng ăn trước, mất sau”. Giữ cái đầu lạnh sẽ giúp tiền đến và giữ được tiền, đồng thời mở ra cơ hội tăng trưởng bền vững.

Tuổi Dần

Mang bản chất mạnh mẽ, quyết đoán và luôn thích làm lớn. Từ nay tới rằm tháng 10, sao Thiên Ất và Thiên Đức chiếu mệnh, tạo hiệu ứng “đi đâu cũng có người nâng đỡ”. Những dự án treo từ đầu năm có khả năng được duyệt, sếp cũ gọi về làm lại với mức lương hấp dẫn, hoặc đơn hàng lớn bất ngờ xuất hiện.

Ảnh minh họa.

Tài chính được cải thiện rõ rệt khi tiền về đều từ cả nguồn chính và nguồn phụ, đủ để tất toán nợ nần hoặc đầu tư mua bất động sản, xe cộ mà không cần vay mượn. Điểm mấu chốt với tuổi Dần lúc này là kiềm chế sự nóng nảy, tránh thái độ “hổ báo” quá mức; bình tĩnh và khéo léo sẽ biến cơ hội thành tiền bạc thực sự, đồng thời tạo dựng uy tín lâu dài trong công việc.

Tuổi Thìn

Vốn đã nổi bật với quyền lực và uy tín, giờ lại được Tam Hợp và Lục Hợp cùng chiếu, thêm Thái Dương và Thái Âm, tạo nên giai đoạn “trúng tủ” hiếm thấy. Công việc có khả năng thăng chức, ký hợp đồng lớn hoặc dự án cá nhân đang ấp ủ bỗng được đại gia rót vốn. Về tiền bạc, thu nhập tăng đột biến, đầu tư sinh lời mạnh, có người còn nhận thừa kế hoặc quà tặng giá trị. Việc mua nhà mặt phố, đổi xe sang trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, rồng cần giữ đầu óc lạnh, tránh tự cao hay kiêu ngạo, bởi cơ hội dù lớn cũng có thể vụt mất nếu quyết định vội vàng hay thái độ chủ quan.

Ảnh minh họa.

Tóm lại, từ giờ tới 15/10 âm lịch, Tý, Dần và Thìn đang đứng trên đỉnh sóng tài lộc. Người thuộc ba tuổi này nên tận dụng thời điểm để ký kết hợp đồng, đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh, bởi trời đang thực sự ưu ái. Những ai không nằm trong nhóm may mắn, rằm tháng 10 vẫn là dịp cúng bái, tích phúc; biết đâu nhờ vậy cũng hứng được chút “lộc rơi lộc vãi”, dù không quá lớn nhưng đủ để mang lại may mắn và bình an cuối năm.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.