3 con giáp không sớm thì muộn cũng chịu thiệt vì EQ thấp

Trong môi trường hiện đại, năng lực chuyên môn giỏi hay bằng cấp cao mới chỉ giúp một người có được tấm vé khởi hành, còn việc đi được bao xa và có bền vững hay không lại phụ thuộc rất lớn vào chỉ số trí tuệ cảm xúc (EQ). Một người có EQ thấp thường gặp khó khăn trong việc kiểm soát cơn nóng giận, thiếu khả năng thấu cảm và dễ buông ra những lời nói trực diện làm tổn thương người khác.

Dưới góc độ tử vi khoa học và tâm lý học hành vi, đây là 3 con giáp cần đặc biệt chú ý rèn luyện kỹ năng giao tiếp xã hội, nếu không muốn tự tay thu hẹp con đường thăng tiến của chính mình.

Tuổi Dần: Cái tôi quá lớn và những phát ngôn "gây bão" nơi tập thể

Người tuổi Dần bẩm sinh mang khí chất của nhà lãnh đạo với sự mạnh mẽ, quyết đoán và tinh thần dấn thân không ngại khó khăn. Tuy nhiên, điểm yếu cốt lõi khiến họ bị đánh giá là có chỉ số EQ chưa cao chính là cái tôi quá lớn và xu hướng độc đoán trong hành động. Trên giảng đường hay tại phòng làm việc, khi xảy ra bất đồng quan điểm, người tuổi Dần thường có tâm lý muốn giành chiến thắng bằng được, đẩy cuộc thảo luận đi vào thế đối đầu căng thẳng.

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Sự thẳng thắn quá mức, thích gì nói nấy của con giáp này rất dễ bị biến tướng thành thái độ ngạo mạn, thiếu tôn trọng người khác. Việc liên tục dùng những lời lẽ đao to búa lớn để chỉ trích lỗi sai của đồng nghiệp hay bạn học khiến tuổi Dần vô tình tự tạo ra một lượng người quay lưng ngầm trong bóng tối. Không sớm thì muộn, họ sẽ phải chịu thiệt thòi khi rơi vào trạng thái cô độc, không nhận được sự hỗ trợ từ tập thể khi triển khai các đề án lớn hoặc bị ngáng đường trong các đợt bình bầu thi đua, xét duyệt tăng lương.

Tuổi Dậu: Sự cầu toàn cực đoan và thói quen "nhặt sạn" làm mất lòng người

Người tuổi Dậu nổi tiếng với thói quen làm việc chỉn chu, kỷ luật và luôn đặt ra những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe cho cả bản thân lẫn mọi người xung quanh. Bản thân họ là những cá nhân học tập và làm việc xuất sắc, nhưng trí tuệ cảm xúc của họ lại bị kéo tụ điểm vì sự thiếu tinh tế trong cách góp ý. Khi làm việc nhóm, thay vì tìm cách động viên và khích lệ, người tuổi Dậu có xu hướng lập tức chỉ ra những lỗi sai nhỏ nhặt của đối phương với một thái độ khá gay gắt.

Thói quen phê bình trực diện và không nể nang ai của phụ huynh hay các bạn trẻ tuổi Dậu dễ khiến các mối quan hệ xã giao rơi vào đóng băng. Họ thường không nhận ra rằng sự "góp ý chân thành" của mình nếu không đúng thời điểm và thiếu sự khéo léo sẽ biến thành những gáo nước lạnh dập tắt đi động lực sáng tạo của người khác. Sự thiếu thấu cảm này khiến tuổi Dậu dễ bị gắn mác là người khó tính, lập dị, từ đó bỏ lỡ những cơ hội mở rộng mạng lưới quý nhân - yếu tố then chốt để bứt phá lên các vị trí quản lý cấp cao.

Tuổi Sửu: Sự bướng bỉnh cố hữu và rào cản trong việc tiếp thu cái mới

Người tuổi Sửu chinh phục lòng tin của mọi người bằng sự kiên trì, chịu thương chịu khó và tinh thần trách nhiệm thép. Thế nhưng, trong sơ đồ trí tuệ cảm xúc, họ lại chịu điểm trừ lớn ở khả năng linh hoạt và thích nghi. Bản tính bảo thủ, cứng nhắc khiến người tuổi Sửu rất khó chấp nhận những ý kiến trái chiều hoặc các phương pháp làm việc đổi mới sáng tạo từ những người xung quanh, đặc biệt là từ những người trẻ tuổi hơn.

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Khi đứng trước những thay đổi mang tính xu hướng nơi công sở hay trường học, người tuổi Sửu thường có tâm lý phòng thủ và khăng khăng giữ lấy lối mòn cũ kỹ của mình. Sự thiếu nhạy bén trong việc nắm bắt tâm lý đám đông và xu hướng từ chối thỏa hiệp khiến họ vô tình tạo khoảng cách với các thành viên khác trong tập thể. Sự chịu thiệt của tuổi Sửu diễn ra âm thầm khi họ nhận ra mình đang bị tụt lại phía sau trong các dự án đòi hỏi tư duy mở, dù bản thân đã bỏ ra lượng công sức và thời gian nhiều gấp đôi người khác.

Lời kết

Việc nhìn nhận diện những hạn chế về mặt EQ không phải để các con giáp trên rơi vào trạng thái tự ti hay thất vọng về bản thân mà là một chiếc gương phản chiếu cần thiết để bạn bắt đầu hành trình thay đổi.

Suy cho cùng, chỉ số trí tuệ cảm xúc hoàn toàn không phải là yếu tố bất biến mà có thể rèn luyện và nâng cao theo thời gian thông qua sự học hỏi, lắng nghe và thấu cảm mỗi ngày. Môi trường công sở và giảng đường luôn mở rộng cửa đón nhận những cá nhân biết phát huy năng lực chuyên môn đi đôi với một thái độ cầu thị, biết dung hòa cái tôi vào lợi ích chung. Miễn là bạn chịu mở lòng, học cách kiềm chế sự nóng nảy và đặt mình vào vị trí của người khác trước khi phát ngôn, thì con đường sự nghiệp của bạn chắc chắn sẽ ngày càng hanh thông và bền vững.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.