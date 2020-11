3 con giáp gặp may mắn từ giờ đến tháng Chạp, trước khi sang Tết Tân Sửu, nếu không thành đại gia thì ít nhất cũng mua được nhà và xe

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người có tính cách hiền lành, tốt bụng, luôn biết nghĩ cho người khác và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Mão không quá tham vọng nhưng xung quanh họ có nhiều quý nhân, sẵn sàng xuất hiện để giúp đỡ mà không cần họ phải lên tiếng. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Mão sẽ công thành danh toại, sự nghiệp không những chỉ vững chắc ổn định mà đời sống tinh thần cũng thăng hoa, tiền bạc dồi dào.

Tử vi học có nói, năm 2020 là một năm có nhiều triển vọng đối với tuổi Mão. Những tháng đầu năm tuổi Mão có thể gặp nhiều khó khăn trắc trở nhưng sau đó cũng đã giải quyết được và vượt qua một cách ngoạn mục. Những tháng cuối năm tới đây, vận may của tuổi Mão sẽ lội ngược dòng, cuộc sống không chỉ gặp được nhiều may mắn, làm việc gì cũng suôn sẻ mà còn tìm được cơ hội để đổi đời. Cụ thể, từ giờ đến tháng Chạp tới đây, tuổi Mão hãy nhớ nắm bắt mọi cơ hội, có những thứ chỉ đến một lần trong đời, nếu may mắn thì trước khi bước qua năm mới thì đời sẽ "lên hương".

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu có tính cách chăm chỉ, siêng năng, không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, người tuổi Dậu tuy không gặp được nhiều may mắn nhưng họ có bản lĩnh phi thường, biết tự lực cánh sinh, tự tìm cách giải quyết vấn đề của bản thân, nhờ vậy mà dù khó khăn mấy cũng có thể vượt qua ngoạn mục. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Dậu nếu không thành Rồng cũng thành Phượng, cuộc sống tình tiền phất lên như diều gặp gió.

Tử vi học có nói, năm 2020 là một năm có nhiều sóng gió với nhiều người và tuổi Dậu thì không ngoại lệ. Những tháng đầu năm tuổi Dậu tuy có tìm được cơ hội đổi đời nhưng lại không thể giữ được, tuy nhiên vào cuối năm vận may ấy lại quay lại, lần này nếu như tuổi Dậu biết nắm bắt thì những ngày sau này không cần lo cơm áo gạo tiền. Cụ thể, từ giai đoạn này đến tháng Chạp tới đây, tuổi Dậu không chỉ được thần tài chiếu cố mà quý nhân cũng phù trợ nồng hậu, làm việc đến đâu thành công đến đó, trước khi qua Tết Tân Sửu mọi thứ có khả năng viên mãn bất ngờ.

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi là những người có tính cách nhân hậu, sống hiền lành và luôn nghĩ cho người khác. Tuổi Hợi tuy không tham vọng nhưng họ là một trong những con giáp được ngưỡng mộ nhất. Người tuổi Hợi luôn được trời ban nhiều phước lành, bên cạnh luôn có quý nhân phù trợ, cuộc sống dù khó khăn nhưng cũng chỉ là giai đoạn nhất thời, sớm muộn gì cũng sẽ thăng hoa rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Hợi cũng là những người mang số mệnh phú quý, dù họ trải qua sóng gió thế nào thì kết quả cuối cùng cũng sẽ giàu có và hạnh phúc.

Tử vi học có nói, năm 2020 tuổi Hợi cũng đã phải trải qua nhiều khó khăn như bao con giáp khác, thậm chí những tháng đầu năm tuổi Hợi còn phải đối mặt với sự mất mát và tổn thất về tài chính. Tuy nhiên, vào những tháng cuối năm tới đây, vận may tuổi Hợi sẽ bất ngờ lội ngược dòng, mọi khó khăn thử thách đều được giải quyết êm đẹp. Cụ thế, từ giờ đến tháng Chạp, tuổi Hợi sẽ tìm được cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Trước khi bước qua năm Tân Sửu, ít nhất tuổi Hợi sẽ "cá kiếm" được kha khá, nếu như không thể trở thành đại gia thì ít nhất cũng mua được nhà và xe.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)