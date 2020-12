3 con giáp "có công mài sắt có ngày nên kim", tháng Chạp tới đây tiền bạc rủng rỉnh, chuyện vui nhân đôi, sớm muộn cũng giàu sang phú quý

Tuổi Thân

Trời sinh người tuổi Thân vốn hiền lành, thông minh, nhưng lại dễ dàng an phận. So với những con giáp khác, tuổi Thân là người biết chờ đợi những cơ hội tốt xung quanh. Họ thường không tham vọng nhưng sẽ nỗ lực và cố gắng không ngừng để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn. Trong cuộc sống, người tuổi Thân luôn gặp được nhiều may mắn, dù không quá giàu có nhưng họ luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ, cuộc sống nhìn chung đủ đầy và bình yên.

Tử vi học có nói, thời gian qua, tuổi Thân đã gặp nhiều trắc trở, nhưng nửa cuối năm 2020 này, cuộc sống của họ sẽ được nâng lên tầm cao mới. Bắt đầu từ giai đoạn này đến tháng Chạp tới đây, công việc của tuổi Thân sẽ suôn sẻ kéo theo tài vận dồi dào, đặc biệt trước khi qua năm mới, có khả năng thăng quan tiến chức, cuộc sống sau này được cải thiện rõ rệt. Người tuổi Thân vốn rất chăm chỉ và siêng năng, ưu điểm lớn nhất của họ chính là sự bền bỉ, kiên nhẫn và biết chờ đợi, vì vậy cuộc sống giàu có thăng hoa sớm muộn gì cũng sẽ gọi tên họ.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu vốn siêng năng, cầu tiến và luôn tự mình tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, người tuổi Dậu không gặp được nhiều may mắn, những điều mà họ có được đều nỗ lực cố gắng mới có được, nên họ luôn trân trọng sức lao động và giá trị cuộc sống. Trong thời gian qua, tuổi Dậu đã gặp không ít khó khăn, thậm chí phải đánh đổi mất mát nhưng họ vẫn dùng sự bản lĩnh của mình để vượt qua mọi thứ.

Tử vi học có nói, cuộc sống của tuổi Dậu vào những tháng đầu năm 2020 này có nhiều chuyển biến không thể ngờ được. Thậm chí có những người phải đối mặt với mất mát về tài chính lẫn tình cảm. Trong nửa cuối năm tới đây, cụ thể trong tháp Chạp tới đây, tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận mọi điều tốt lành, từ sự nghiệp tài vận đến đời sống tình cảm đều thăng hoa viên mãn. Người tuổi Dậu luôn tham vọng có được cuộc sống tốt đẹp thì cuối năm nay họ sẽ tìm được cơ hội thay đổi vận mệnh. Năm 2021 sẽ thăng hoa bất ngờ.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi hiền lành, không ngừng học hỏi và biết thay đổi bản thân để thích ứng với môi trường sống mới, tạo ra nhiều thành công mới. So với những con giáp khác, tuổi Mùi biết mình là ai, họ luôn hiểu được việc nếu như không cố gắng và nỗ lực thì không bao giờ có thể thành công. Ngoài ra, tuổi Mùi là người xông pha, dám đối mặt với thử thách để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mình. Người tuổi Mùi cũng là một trong những con giáp kiên trì và luôn tin rằng có ngày sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tử vi học có nói, trong năm 2020, những người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận cũng sẽ được cải thiện đáng kể, không phải là vào những tháng đầu năm mà vào những tháng cuối năm. Đặc biệt trong tháng Chạp tới đây, tuổi Mùi sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức, với những người làm ăn kinh doanh thì có khả năng giàu có, càng làm việc càng thành công, đầu tư 1 sinh lời 10, nếu may mắn sẽ trở thành đại gia trong năm nay. Ngoài ra, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân, giúp cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)