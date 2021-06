3 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt top trường ĐH tốt nhất châu Á

Ba cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM và trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tiếp tục có mặt trong năm thứ hai với vị trí trong nhóm 251 – 300, đứng đầu Việt Nam.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội được xếp trong nhóm 351- 400, và ĐHQGTP.HCM nhóm 401+.

Tiếp tục duy trì vị thế đứng đầu Việt Nam trong năm thứ hai tham bảng xếp hạng các trường đại học Châu Á của THE năm 2021, với tổng số điểm cao nhất trong số ba cơ sở giáo dục đại học Việt Nam (26,9–29,6), ĐHQGHN còn có điểm cao nhất về 4/5 tiêu chí xếp hạng (Giảng dạy, Nghiên cứu, Trích dẫn và Triển vọng Quốc tế), trong khi ĐHQG TPHCM có điểm cao nhất về tiêu chí Thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ.

Đại học Quốc gia Hà Nội.

So với kết quả xếp hạng năm 2020, ĐHQGHN đều tăng điểm ở tất cả các tiêu chí xếp hạng của bảng xếp hạng THE Châu Á. Trong đó, điểm tăng mạnh nhất ở tiêu chí Trích dẫn (8%), tiếp đó là tiêu chí Nghiên cứu (tăng 7,4%), 3 tiêu chí còn lại Giảng dạy, Thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ và Triển vọng Quốc tế tăng nhẹ lần lượt là 1,6%, 1,6% và 0,6%.

Để thực hiện và công bố Bảng xếp hạng đại học Châu Á năm 2021,THE đã sử dụng bộ tiêu chí gồm 13 chỉ số thuộc 5 nhóm Giảng dạy (30%), Nghiên cứu (30%), Chỉ số trích dẫn (30%), Thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ (7,5%) và Triển vọng Quốc tế (7,5%). Với cách đánh giá như vậy, những cơ sở giáo dục đại học không phải là đại học nghiên cứu hoặc không mạnh về nghiên cứu khó có thể có mặt trong Bảng xếp hạng này.

Năm 2021, có 551 cơ sở giáo dục thuộc 30 quốc gia/vùng lãnh thổ khu vực Châu Á được THE xếp hạng, trong khi năm 2020 chỉ có 500 trường.

Kết quả xếp hạng năm 2021, top 5 đại học đứng đầu là ĐH Thanh Hoa (Tsinghua - Trung Quốc), thứ 2 là ĐH Bắc Kinh (Peking - Trung Quốc), thứ 3 là ĐH Quốc gia Singapore, thứ 4 là ĐH Hong Kong như kết quả xếp hạng năm 2020, thứ 5 là ĐH Kỹ thuật Nanyang, Singapore.

Các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Singpore có 2 trường tham gia xếp hạng nhưng đều ở vị trí top đầu, ĐH Quốc gia Singpore đứng thứ 3 và ĐH Kỹ thuật Nanyang, Singapore đứng thứ 5. Thái Lan có 17 trường có mặt trong Bảng xếp hạng THE Châu Á 2021 (tăng 1 so với năm 2020); ĐH Mahidol vẫn đứng đầu ở Thái Lan với vị trí 130 ở Châu Á (122 năm 2020). Malaysia cũng có thêm 2 trường ĐH được xếp hạng trong năm nay, nâng tổng số lên thành 15 trường ĐH, trong đó ĐH Malaya đứng đầu ở Malaysia với thứ hạng 49 ở Châu Á (43 năm 2020), Indonesia có 9 trường được xếp hạng trong năm nay (tăng 3 so với năm 2020). Philippines có 2 trường tham gia xếp hạng, trong đó ĐH Philippines đứng đầu ở Philippines và 84 ở Châu Á (65 năm 2020).