3 chi tiết trong cuộc trò chuyện tiết lộ 1 người có EQ cao, tự xem bản thân mình có điều nào không

Những người có trí tuệ cảm xúc cao sẽ chú ý đến chi tiết nhỏ khi trò chuyện. Họ nói ít và lắng nghe nhiều. Họ có thể suy nghĩ từ nhiều góc độ khác nhau và bắt đầu từ tình hình chung của mọi người.

Họ cũng rất biết chú ý đến ngôn ngữ cơ thể của bản thân, để hai bên có thể tiếp cận nhanh và xây dựng mối quan hệ tốt. Nhìn chung, những người có EQ cao sẽ xem xét và duy trì mối quan hệ hài hòa giữa các cá nhân từ một góc độ lâu dài và rộng lớn hơn.

1. Biết lắng nghe

Nhiều người tin rằng nếu muốn làm quen với một người, cách tốt nhất và nhanh nhất là trò chuyện với anh ta. Bởi vì trò chuyện có thể thấy được tính cách, khí chất, trình độ, thậm chí là mức độ EQ của một người. Vậy điểm quan trọng nhất trong cuộc trò chuyện là gì?

Nhu cầu lớn nhất của con người là cảm thấy bản thân mình quan trọng, được người khác công nhận và đánh giá cao. Đôi khi, nhu cầu này còn cao hơn nhu cầu được ăn no khi đói.

Nhiều nghiên cứu về hôn nhân cũng chỉ ra lý do chính khiến phụ nữ từ bỏ một mối quan hệ lâu dài không phải vì sự lạm dụng, xấu tính hoặc lấn át của một bên, mà là do thiếu đánh giá đúng về họ và họ không được khẳng định chính mình.

Vì vậy, điều then chốt của cuộc trò chuyện là làm cho người khác cảm thấy rằng bạn là người quan trọng. Và để làm được điều này, bí quyết chính là bạn phải giỏi lắng nghe. Việc cắt ngang người khác một cách hấp tấp trong cuộc trò chuyện không chỉ cho thấy khả năng tu dưỡng của một người mà còn là biểu hiện của EQ thấp.

Thế nên, biết cách lắng nghe đôi khi lại quan trọng hơn biết cách nói vì hầu hết mọi người luôn quan tâm đến những điều tốt đẹp của bản thân. Nên khi bạn có cơ hội gần gũi hơn với người khác trong một cuộc trò chuyện, bạn nên học cách lắng nghe để khiến họ cảm thấy mình quan trọng.

2. Có cái nhìn tổng thể

Những người có EQ cao sẽ có tư duy tổng thể. Họ biết những điều nói ra sẽ có thể dẫn đến hậu quả gì, hành vi nào là hữu ích, hành vi nào là vô ích và thực hiện hành vi có ích nhất cho tổng thể.

Tôi từng xem một câu chuyện có thật xảy ra ở nước ngoài nói về việc một nhóm trẻ em đến khu du lịch để tham gia khoá học. Xui rủi làm sao, một nữ nhân viên trẻ của khu du lịch làm lạc mất 1 đứa trẻ.

Khi phát hiện ra đứa trẻ mất tích, mẹ của cháu bé và cô nhân viên đã quay trở lại nơi cuối cùng thấy cháu. May mắn thay cả hai đã thấy đứa trẻ.

Người mẹ đã ôm đứa bé đang hoảng sợ vào lòng rồi trấn an: "Thôi không sao. An toàn rồi. Nhưng chị này vừa rồi đã rất lo sợ vì không tìm được con. Chị ấy không cố ý bỏ rơi con. Con có muốn ôm chị để an ủi không?".

Được mẹ an ủi, động viên, tâm trạng của đứa trẻ đã khá hơn. Bé đã chạy đến bên nữ nhân viên, trao cái ôm ấm áp và nói: "Chị ơi em không sao. Chị đừng sợ".

EQ của người mẹ thực sự đáng người mộ. Khi thấy con không còn gặp nguy hiểm, để xoa dịu tình hình chung, lời dặn dò của người mẹ không chỉ xóa bỏ nỗi sợ trong lòng đứa trẻ mà còn quan tâm đến cảm xúc của cô nhân viên. Trong thực tế, việc xem xét tình hình tổng thể của những người có EQ cao là để có thể đồng cảm.

Để cảm thông, chúng ta cần có kiến thức và hiểu đầy đủ về đối tác trò chuyện.

Ví dụ khi trò chuyện với nam giới, bạn nên nói đề cập đến các thông tin hữu ích hơn là các vấn đề về tình cảm. Nói thẳng, nói thật chứ không vòng vo. Còn khi nói chuyện với nữ, bạn có thể cung cấp nhiều chi tiết cá nhân để có thể chạm đến cảm xúc của họ. Và khác với nam giới, cách nói vòng vo lại có ích hơn cả.

3. Chú ý ngôn ngữ cơ thể, không khoanh tay trước ngực

Bạn đã bao giờ trải qua việc trò chuyện với ai đó, khi người kia khoanh tay trước ngực, bạn chẳng còn muốn nói chuyện với họ nữa. Theo ngôn ngữ cơ thể, khoanh tay trước ngực cho thấy người này không muốn mở lòng với đối phương. Điều này mang đến cảm giác lạnh lùng, từ chối sự gần gũi của người khác.

Đôi khi, khoanh tay trước ngực là một tư thế cố gắng cách ly bản thân ra khỏi những người hoặc những thứ mà bạn không thích. Khi một người khoanh tay, mức độ ghi nhớ thông tin sẽ giảm tới 40%. Nếu bạn luôn duy trì tư thế trò chuyện như vậy, điều đó có nghĩa là bạn cần cải thiện EQ của mình.

Và nếu bạn gặp một đối tác trò chuyện thích khoanh tay trước ngực, bạn có thể đưa cho họ một vật để cầm hay làm gì đó để thay đổi tư thế khoanh tay của họ.

Ngôn ngữ cơ thể đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp. Nghiên cứu cho thấy những người sử dụng ngôn ngữ cơ thể tích cực thường có khả năng cạnh tranh hơn, thuyết phục hơn và có trí tuệ cảm xúc cao hơn. Nói chung, ngôn ngữ cơ thể là phản ứng với thái độ và cảm xúc của chúng ta và ngược lại.

Vì vậy, ngay cả khi bạn không muốn cười, bạn cũng nên nở nụ cười theo thói quen vì nụ cười sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ của người khác đối với bạn, và cả cách họ đáp lại bạn nữa.

(Nguồn: Zhihu)